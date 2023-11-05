Западный капитализм рушится.., - Хелена Морриси

18:05 06.11.2023

The Telegraph UK

Великобритания



Западный капитализм рушится, но его еще можно спасти



Либеральный мир оказался на пороге экзистенциального кризиса легитимности, пишет The Telegraph. Западная молодежь теряет веру в капиталистическую систему и демократические ценности, а коррупция плодит несправедливость. В США набирает популярность социализм.



Кем бы вы ни были - молодым человеком, который никогда не сможет себе позволить свой дом, незаслуженно уволенным "синим воротничком" или небезразличным родителем, пекущимся о своих детях, - доверие к нашей системе свободного предпринимательства все чаще ставится под сомнение. Перед нами встал кризис политической и экономической легитимности. Мы должны найти более подходящий путь для движения вперед.



Мы - руководители высшего звена с многолетним опытом работы в сфере финансов и не собираемся закрывать глаза на то обстоятельство, что в этом во многом повинна и наша отрасль. На сегодняшний день решающим экономическим моментом века уже стал финансовый кризис. Хотя движение "Оккупируй Уолл-стрит" изрядно нашумело на улицах всего мира, элита еще не до конца осознала его последствия. Этот миг стал олицетворением крайней человеческой жадности, но впоследствии активы вздорожали еще больше, а разочарование в капитализме усугубилось.



Политическая реакция посеяла семена повального недоверия к нашим институтам как таковым. Десятилетие количественного смягчения привело к росту цен на активы, не подкрепленному повышением заработной платы. Вышло так, что понесенные в кризис убытки были национализированы, а доходы в результате его последствий - наоборот, приватизированы.



Дороговизна активов привела к поколенческому разрыву по богатству во всех крупных современных демократиях. В западном мире жилье стало недоступно для молодежи. Средняя цена на недвижимость в США удвоилась с начала 2009 года, однако средняя заработная плата за тот же период выросла всего на 49%. С 1980-х годов мобильность доходов между поколениями в США постоянно снижалась. В Австралии поколение Z (родившиеся примерно с 1997 по 2012 год. - Прим. ИноСМИ) впервые в современной истории зарабатывает меньше родителей. В Великобритании дела обстоят еще хуже: и поколение Z, и миллениалы (родившиеся примерно с 1981 по 1996 год. - Прим. ИноСМИ) живут хуже предыдущих поколений.



Между тем, корпоративный самоанализ непроизвольно создал иной нравственный риск. Благородные по духу концепции целей, ценностей и ответственности бизнеса возникли с ростом инвестиций через призму экологичности, социальных вопросов и управленческих моментов (так называемое "устойчивое развитие", или ESG). Увы, красивые слова нередко расходятся с реальностью, лишь умножая недоверие. Несколько финансовых учреждений уже выплатили миллионные штрафы за сознательное завышение показателей устойчивого развития.



В то же время усилия по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) нередко приводят к прямо противоположному результату, когда допускается лишь одна, единственно "правильная" точка зрения. Обещанное разнообразие мысли вместо реальных дискуссий обернулось лишь "культурой отмены" и бойкотами. "Обанкрочивание" Найджела Фараджа (Nigel Farage) и священнослужителя, посмевшего усомниться в транссексуальной догме, - лишь два примера этой тревожной тенденции.



Увы, мало делается и для устранения структурных недостатков, питающих коррупцию. Две трети конгрессменов США получают финансирование от фармацевтической промышленности. Американский закон о монополиях не рассчитан на нашу сложную эпоху, и правительственные чиновники все чаще переходят в Большой бизнес и обратно - эта карусель с каждым днем вращается все быстрее.



Неудивительно, что в умах молодежи и жителей депрессивных регионов кипят сомнения в экономической системе, породившей современный мир. В докладе Института Фрейзера, опубликованном ранее в этом году, утверждается, что западная молодежь в возрасте от 18 до 34 лет отдает предпочтение социализму.



Мы должны признать два основополагающих момента. Во-первых, мы не можем упускать из виду важность свободных рынков и свободного обмена как основной движущей силы нашего процветания за последние два века. Объединившись, научный прогресс и свободные рынки запустили промышленную революцию. За последние 75 лет уровень крайней нищеты во всем мире снизился с 90% до всего 10%. Только за последние 20 лет он сократился вдвое. Наши главные надежды в решении сегодняшних проблем по-прежнему связаны с человеческой изобретательностью, раскрыть которую можно лишь посредством рыночной экономики.



Во-вторых, что не менее важно, мы не можем отрицать, что свободное предпринимательство без должного управления ведет к коррупции и в итоге плодит несправедливость. То, как мы обмениваемся товарами и услугами, отражает человеческую природу. Поэтому мы должны вернуться к нравственности. Свободные рынки процветают лишь там, где добродетель общепризнана и где люди уважают друг друга и радеют об общем благе.



Перед нами назрел поворотный момент: экономическая система, заложившая основу нашего процветания, столкнулась с экзистенциальным кризисом легитимности. Западу необходимо еще раз показать, что наш подход лучше других как раз благодаря нашим ценностям, традициям и свободам.



Автор статьи: Хелена Моррисси (Helena Morrissey)