 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане разрешат любительскую охоту на сайгаков
18:07 06.11.2023

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило изменения в Правила выдачи разрешений на пользование животным миром, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень добавлена выдача разрешений на любительскую (спортивную) охоту на сайгаков, за исключением дериватов (рогов), на территории закрепленных охотничьих хозяйств. Причем она осуществляется согласно выделенной квоты.

Заявка на проведение любительской охоты на сайгаков на территории закрепленных охотничьих хозяйств подается в местный исполнительный орган.

Разрешение на любительскую охоту на сайгаков выдается по утвержденной форме, в которой предусмотрена охота на одну особь самца сайгака.

Лимит на проведение промысловой охоты на сайгаков на территории резервного фонда устанавливается на основании биологического обоснования.

Заявка на проведение промысловой охоты на сайгаков на территории резервного фонда охотничьих угодий также подается в местный исполнительный орган. Разрешение на промысловую охоту на территории резервного фонда выдается по утвержденной форме.

После производства охоты егерь осуществляет маркировку рогов и конечности туши сайгака.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 ноября.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане определили сроки охоты на сайгаков: с 1 октября по 15 ноября, независимо от половозрастного состава и места обитания.

Также ранее сообщалось, что согласно научному заключению, в связи с резким увеличением численности популяции сайгаков в нескольких регионах, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходу сайгаков на сельскохозяйственные посевы, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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