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Остановите Адольфа Нетаньяху-Гитлера, - Орхан Угуроглу
18:08 06.11.2023

Yeni Çağ
Турция

Остановите Адольфа Нетаньяху-Гитлера

Во время Второй мировой войны Турция спасла тысячи евреев от Холокоста, напоминает автор статьи из Yeni Çağ. Сегодня она не может спокойно смотреть на преступления Нетаньяху, за которые придется расплачиваться будущим поколениям израильтян. Поэтому войну в Газе нужно срочно остановить, призывает журналист.

Израильтяне, как вы будете смотреть в глаза другим народам мира завтра?

Что вы скажете своим детям и внукам?

Как вы ответите перед Богом, в которого верите?

Глядя на "позорную стену", вы будете видеть убитых палестинских младенцев, детей, гражданских лиц.

После геноцида Гитлера вас будут веками обвинять в геноциде Нетаньяху.

Неужели вас совесть не замучает?

Вашим будущим поколениям будет очень стыдно за вас.

Вас будут проклинать на протяжении столетий.

Остановите этого маньяка Нетаньяху, совершающего преступления против человечества.

Остановите геноцид.

Яир, Ноа, Авнер, остановите своего отца.

Йонатан, Идо, остановите своего брата.

Остановите геноцид.

Я обращаюсь к вам, народ Израиля.

Адольф Гитлер убил шесть миллионов евреев.

Вы хотите, чтобы Нетаньяху, уже погубивший тысячи невинных палестинцев, включая младенцев, детей, женщин, тоже уничтожил миллионы людей?

27 января, день освобождения союзными войсками концентрационного лагеря Освенцим, одной из главных баз гитлеровского геноцида в 1933-1945 годы, был признан Генассамблеей ООН в 2005 году "Международным днем памяти жертв Холокоста".

Это решение было принято спустя 60 лет.

Знайте, что 7 октября 2023 года тоже через какое-то время будет признан Днем памяти жертв геноцида Нетаньяху.

Народ Израиля, позвольте мне напомнить об одном историческом факте: вы сможете лучше понять смысл того, что я пишу как журналист Турецкой Республики.

Во время Второй мировой войны, когда нацисты стали претворять в жизнь план истребления евреев, большинство стран лишь наблюдали за этим преступлением против человечества.

Но...

Такие отважные турецкие дипломаты, как Недждет Кент (Necdet Kent), Намык Кемаль Йолга (Namık Kemal Yolga), Селахаттин Улькюмен (Selahattin Ülkümen) и Бехич Эркин (Behiç Erkin), предоставили турецкие паспорта десяткам тысяч евреев и спасли их от гитлеровского геноцида.

Наш посол во Франции Бехич Эркин, близкий друг Ататюрка, по официальным данным ООН, спас 18 тысяч евреев от преследований и геноцида со стороны нацистов, выдав им турецкие паспорта.

Действия Нетаньяху – это не борьба с терроризмом, а преступление против человечества.

Автор: Орхан Угуроглу (Orhan Uğuroğlu)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699283280


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