Инициатива "Один пояс - один путь" продвигает науку и технологии по всему Глобальному Югу, - Алекс Ло

18:10 06.11.2023

South China Morning Post

Гонконг



Инициатива "Один пояс - один путь" продвигает науку и технологии по всему Глобальному Югу



Китайская инициатива "Один пояс - один путь" дала импульс к продвижению науки и технологий на большей части Глобального Юга , пишет SCMP. Этот шаг позволит заложить основу для экономического развития и поможет в борьбе с бедностью в регионе. И все это без участия Запада.



Алекс Ло



Согласно стандартному западному нарративу китайский мега-проект "Один пояс - один путь" (Belt and Road Initiative) направлен на создание долговых ловушек и мифических "белых слонов" (западная идиома со значением "дорогостоящий и бесполезный проект" - прим. ИноСМИ) для развивающихся стран.



Злоба по отношению к Китаю и патерналистская снисходительность Запада к странам Глобального Юга здесь слишком очевидны. Так пусть же все решают сами те страны, которые уже давно и до сих пор эксплуатируются западными государствами. Конечно, они в состоянии, когда захотят, самостоятельно выбирать себе партнеров и отвергать неудобных "охотников за невестами".



В условиях, когда Пекин только что отметил десятую годовщину масштабной инфраструктурной программы, один важный аспект ее заслуживает гораздо более широкой оценки. Речь идет о распространении, продвижении и финансировании науки и технологий на большей части Глобального Юга.



Сейчас, когда в Западной Европе и Северной Америке научно-исследовательские институты повсюду добровольно или под давлением своих правительств сокращают или даже прекращают сотрудничество с китайскими коллегами, Китай перекраивает глобальную науку, строя "Новый Шелковый путь" для развития научно-технической сферы совместно со странами, располагающими средними и низкими уровнями дохода.



В то время как сотрудничество с Западом, которое в настоящее время сокращается, часто связано с передовыми и даже футуристическими направлениями, взаимодействие с Глобальным Югом обычно предполагает более практичные и жизненно важные технологии, такие как получение чистой воды из загрязненных отходов и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.



Возможно, эти технологии не подразумевают прорывов, но помогают заложить основу для экономического развития, позволяющего избежать бедности.



Как бы вы ни относились к более громким инфраструктурным проектам, масштабы развития науки в рамках мега-инициативы "Один пояс - один путь" просто захватывают дух. Как было объявлено в Пекине в этом месяце, в ближайшие пять лет в странах-участницах этой инициативы будет построено 100 лабораторий. Ежегодно Китайская академия наук (CAS) и Всемирная академия наук ЮНЕСКО, расположенная в Триесте, совместно финансируют подготовку 300 новых докторов наук из разных стран.



Совместный пакистано-австрийский университет прикладных наук, специализирующийся на научных разработках и технологиях, является результатом сотрудничества Австрии, Китая и Пакистана. Он был открыт в 2020 году, а его первые студенты закончат обучение уже в следующем году. Он также создаст совместные исследовательские центры в области искусственного интеллекта, добычи важнейших полезных ископаемых и железнодорожного машиностроения.



В этом месяце Пакистан и Азербайджан объявили, что их космические агентства присоединятся к китайскому проекту лунной исследовательской станции, целью которого является строительство постоянной базы на Луне в следующем десятилетии.



В прошлом месяце в рамках совместного проекта Китайской академии наук Национальный музей Кении и Объединенный китайско-африканский исследовательский центр недалеко от Найроби начали публикацию 31-томного исследования "Флора Кении", целью которого является каталогизация около 7000 видов растений, произрастающих в этой африканской стране.



Альянс международных научных организаций со штаб-квартирой в Академии наук Китая объединяет 67 исследовательских институтов из 48 стран. Он также финансирует докторские стипендии для иностранных студентов в Китае.



Более 1300 аспирантов из стран, соединенных проектом "Один пояс - один путь", проводят в Пекине исследования, направленные на решение конкретных проблем у себя дома. К ним относятся удаление органических веществ из сточных вод, что является весьма острой проблемой в Бангладеш, и использование бактерий для извлечения меди из низкосортной руды с целью продлить срок службы медных рудников в Мьянме. В Шри-Ланке при финансовой поддержке Китая был создан специальный центр для изучения вопросов производства чистой питьевой воды.



Мощная радиостанция в Патагонии (Аргентина) сыграла ключевую роль в посадке космического корабля "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны в 2019 году и других операциях в рамках текущей китайской космической программы. Как и следовало ожидать, связь этой программы с китайской армией и мощное коммуникационное оборудование станции дали Вашингтону повод заявить (как всегда без каких-либо доказательств), что в ее рамках могут осуществляться военные и разведывательные мероприятия в западном полушарии.



И Чили, и Аргентина принимали китайских исследователей в астрономических центрах и обсерваториях двух стран. Тем временем Совместная китайско-бразильская лаборатория космической погоды в Сан-Жозе-дус-Кампус занимается разработкой моделей прогнозирования климата.



Этот длинный список можно продолжать, охватывая десятки стран, участвующих в проекте "Один пояс - один путь".



Научные инвестиции Китая предложили альтернативу начинающим ученым и продвинутым студентам из развивающихся стран, где западные институты когда-то были их основным выбором для зарубежного обучения.



Хотя на Западе это редко признается, такие инвестиции, несомненно, стали источником укрепления отношений доброй воли Китая со многими развивающимися странами, которые гораздо больше ценят мега-проект "Один пояс - один путь", чем это предписывает западная концепция.