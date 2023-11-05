Из книги Чаленко о Новороссии: Ориентация – Юг. Кто такие южнорусские люди?

18:14 06.11.2023 Иван Добровольский



"Политнавигатор" продолжает публиковать отрывки из книги "Новейшая история Новороссии" южнорусского журналиста-политэмигранта Александра Чаленко ("Южнорусский еретик")



До этого мы опубликовали главу, посвященную Петру Ющенко, старшему брату украинского президента Виктора Ющенко, который в своих "исторических исследованиях" всех и вся записал в украинцы.



…Многие русские патриоты, живущие и в РФ, и на территории пока еще существующей̆ Украины, задают мне, теоретику и идеологу Южнорусского (Новороссийского) дискурса, один и тот же вопрос: "Зачем множить сущности без необходимости? Есть один – единый̆ и неделимый̆ – русский̆ народ. Поэтому не надо вводить еще один ненужный̆ "этноним" – южнорусские. Не надо делить русских. Это опасно. Это чревато распадом русского народа. Это фактический̆ отказ от Русской̆ ирреденты, от Русской̆ реконкисты, и вообще Южнорусская идея – это та же самая Украинская идея, просто замаскированная – те же яйца, только в профиль".



Да, вроде как обоснованные и правильные пожелания, но все-таки тут есть свои но… Этноним "южнорусский" все же нужен. Во-первых, в практических целях. Во-вторых, в целях "ориентировки на местности".



В чем заключается его практичность? Объясняю. Когда русский̆ патриот из Новороссии и Малороссии, пока еще существующих под общей вывеской̆ "Украина", попадает в Великороссию (РФ), то да, он оказывается среди своих – русских. Всё верно.



Пока он не высовывается, пока не выделяется, пока ведет себя незаметно, пока публично действует в интеллектуальном плане "в русле политики партии", то все русские считают его своим – русским. Но как только этот русский̆ из Новороссии-Малороссии начинает что-то заявлять или делать что-то, что противоречит догмам, взглядам, оценкам, смыслам, которые сложились в РФ, как на Украинский̆ вопрос, так и на Русский, то от великоросса он слышит презрительное: ты – хохол!



Великоросс этим "хохол" хочет сказать: ты так судишь и говоришь, потому что ты, на самом деле, не русский, а хохол. При этом все прекрасно понимают, что слово "хохол" в устах великоросса – это презрительная кличка, презрительная оценка, это ругательство и уничижительная характеристика. "Хохол" для великоросса – это потенциальный̆ предатель русского народа, "генетический̆ мазепинец". Жлоб. "Чубатый салоед". Человек себе на уме, ему нельзя доверять, за ним нужен глаз да глаз. Если "хохол" и русский̆, то неполноценный̆ русский. В общем, это скрытый враг, или, как выражается военкор Дмитрий Стешин – криптобандеровец.



Проиллюстрирую этот тезис недавним примером из 2022 года. Есть такой̆ южнорусский̆ блогер Игорь Димитриев. Политэмигрант из Одессы. Основатель популярного телеграм канала "Русский̆ ориенталист", который после начала СВО он переименовал в "Димитриев".



Игорь в своей̆ "телеге" дает очень нелицеприятные оценки российскому командованию и действиям российской̆ армии… Критикует российских военкоров за то, что те не дают реальную картину происходящего на театре военных действий, а тупо занимаются пропагандой, искажая действительность.



Мало того, он в своей̆ аналитике дает пессимистические прогнозы по поводу того, каким будет исход этой̆ СВО. Так, о том, что мы оставим Херсон и весь левый̆ берег Днепра еще до Нового года, он мне говорил еще в сентябре 2022 года. Его прогноз сбылся.



Так вот, я спросил осенью 2022 года, еще до позорной сдачи Херсона, одного своего российского коллегу – журналиста Кирилла К. – доверяет ли он прогнозам и информации Димитриева. В ответ он отрицательно помотал головой: нет, конечно. Я решил уточнить: почему не доверяет? На это последовал говорящий̆ сам за себя ответ, из которого достаточно ознакомиться только с его началом: "Ну, во-первых, Димитриев – хохол…". Всё! Приехали! Все ясно!



"Хохол" в устах россиянина звучит как приговор. Ну что хорошего или правильного "хохол" может сказать…



Какова же реакция самого "хохла" на такое презрительное отношение к нему "кацапа"?



Сначала он не обращает на эти оскорбительные выпады никакого внимания, старается их пропустить мимо ушей, интерпретируя такое отношение великоросса как нечто случайное и несущественное, но потом, в дальнейшем, после повторения всех этих презрительных выходок он с высокой степенью вероятности заканчивает с "русским патриотизмом" и возвращается "домой" – в "украинский окоп".



Рассуждения тут простые: кацапы-сволочи! Никогда я среди них не буду своим!



И вот у такого русского патриота из Новороссии-Малороссии начинается "переоценка": он вдруг "осознаёт" себя "украинцем", что, по сути, является бредом и чушью, так как ни украинская мова, ни украинская культура, ни вообще украинство не являются для него родными. Его родное – русское. Он воспитан в русской̆ культуре. Украинство – и как культура, и как идеология для него чуждо.



Как же тогда быть, когда великороссы не принимают тебя, русского человека из Новороссии-Малороссии, за своего, а украинство для тебя чуждая "религия"? В этом случае вот эта самая ЮЖНОРУССКОСТЬ и является той территорией, на которой̆ ты себя будешь чувствовать дома, и с которой̆ тебя никогда никто не сгонит – ни украинец, ни великоросс.



Да, ты русский̆, но ты другой̆ русский̆. Разойдясь с великороссом, тебе не надо теперь отрекаться ни от Русской̆ идеи, ни от русской̆ культуры, ни от русского языка. Тебе не нужно уходить "в украинцы". Разве вот в этом нет практичности Южнорусской идеи?



Как называть людей̆, выходцев из Новороссии-Малороссии, которые не являются никакими украинцами, но, в то же время, которых не принимают великороссы? Я и предлагаю называть их "южнорусскими", то есть "русскими с Юга России".



Южнорусские – это не синоним этнонима "малоросс/украинец". Да, малороссы были этническим субстратом для южнорусских. Именно на их основе и появились южнорусские. Но сводить южнорусского к малороссу было бы неправильно. Малоросс – это, как правило, рустикальный персонаж. Это сельский̆ житель, говорящий̆ на "малороссийском наречии". Русская культура не является его культурой. Малоросс не любит великоросса – великоросс не любит малоросса. Хохол есть хохол, кацап есть кацап, и вместе им не сойтись. Это два взаимоотталкивающихся племени.



А вот южнорусский̆ – это русифицированный̆ малоросс, это городской̆ житель, для которого русская культура – европейская культура, появившаяся в XVIII–XIX в. в. благодаря реформам Петра I. Южнорусский̆ как культурно-цивилизационный̆ тип появился на Юге Российской империи. Именно в России! Нигде больше он появиться бы не смог.



Да, именно русифицированный̆ малоросс определил культурное лицо южнорусского человека, его менталитет, психологию и темперамент, но это не значит, что южнорусские – это одни только потомки малороссов, нет. Это все те, кто, попав на Юг Российской империи – будь он великоросс, еврей, немец, грек, армянин, немец, татарин или представитель других народов – кто усвоил менталитет, психологию, акцент южнорусского человека.



Южнорусские и великороссы являются носителями русской культуры. Поэтому в этом смысле это один народ. Но по своей̆ психологии и менталитету это разные субэтносы русского народа. Хотя можно говорить и о двух разных народах, которые соотносятся друг с другом как мексиканцы и аргентинцы.



Южнорусские – более энергичные, эмоциональные, креативные, практичные, сообразительные, реактивные, взрывные, подвижные, умные, открытые люди. Склонны к мистицизму. В то же время они очень жестокие, мстительные, истеричные и неуживчивые. Южнорусские женщины, как правило, хабалки. Южнорусские практически все холерики, анархисты и бунтари.



Великороссы – добрые, гуманные, спокойные, бесцветные, неторопливые, вялотекущие, интеллигентные. Как правило, они склонны к конспирологии и догматичности. Они уважают власть: "Иосиф Виссарионыч" или "Владимир Владимирович" лучше знают, как надо. Великоросс, как правило, производит впечатление флегматика. Великоросс – это наследник славянизированных финно-угорских народов, неторопливых и неэнергичных. Я в своем телеграм канале "Южнорусский̆ еретик" троллю великороссов, называя их "угрофинами" (именно так: с одни "н" и в одно слово), чем вызываю у них нескрываемую обиду.



Именно все вышеперечисленные свойства делают южнорусских и великороссов разными субэтносами (или народами). И это необходимо понимать, чтобы потом иллюзии по поводу "единого и неделимого русского народа" не сыграли зловещую роль в гибели Русского проекта.



Почему? Сейчас великороссы практически не сталкиваются с южнорусскими, но рано или поздно вне зависимости от того, как закончится нынешняя СВО, к РФ будут присоединены Новороссия и Малороссия. Это будет означать, что не единицы, как сейчас, а миллионы южнорусских людей̆ вольются в жизнь РФ. Следствием этого станет полное изменение политического, идеологического, психологического ландшафта страны.



Учитывая большую витальность южнорусских и их потрясающие энергичность и практичность, именно они станут правящим субэтносом (народом) в Новой̆ России, потеснив великороссов. Повторится то, что уже было в СССР после смерти Сталина, когда к власти пришли южнорусские: Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко (хотя он и сибиряк, но всё-таки потомок малороссийских крестьян), Горбачев. Естественно, такое положение вещей̆ не может понравиться великороссам. Они сами и их вожди начнут говорить о "хохляцком засилье".



Понимание того, почему это "засилье" произошло, не будет способствовать появлению того, что сейчас кажется абсурдом, а именно появлению "великоросского сепаратизма". Это когда будет утверждаться, что только великоросс является русским человеком, только он должен править в России, а поэтому "Хватит кормить хохлов!", и вообще "Бей хохлов – спасай̆ Россию!".



Так что Южнорусская идея – очень практичная идея. Она поможет великороссам понять, что южнорусские – никакие не "хохлы", а неотъемлемая часть русского народа, пусть даже отличающаяся, но все-таки часть единого целого.



Для понимания будущей̆ роли южнорусских в новой, обновленной̆ России приведу пример Израиля. Субэтносов еврейского народа много: есть ашкенази, есть сефарды, марокканские, иракские, йеменские евреи. Есть грузинские евреи, есть бухарские, есть фалаши. Но Израиль создали энергичные европейские евреи – ашкенази. Если бы созданием Израиля занимались ленивые и неторопливые марокканские евреи, то президентом Израиля давно бы уже стал Ясир Арафат или Усама Бин Ладен.



В случае новой России южнорусские – это ашкенази, а великороссы – марокканцы.



Плохая подготовка к СВО, абсолютно не воинственный̆ и не боевой̆ дух, который̆ продемонстрировали великороссы в ходе войны 2022-2023 года, наглядно подтверждают мой тезис. Если бы не южнорусские армии ДНР и ЛНР великороссов бы ждало поражение и военная катастрофа. Именно южнорусские армии продемонстрировали стойкость, мужество, способность и волю к разгрому ВСУ.



Южнорусские – это спасение России, спасение Русского проекта. Российскую империю с подачи Петра I создавали остзейские немцы, пруссаки, офранцуженная московская аристократия (потомки южнорусских аристократов), офранцуженные великоросские и малороссийские дворяне.



Сегодня в РФ ни немцев, ни дворян больше нет. Их смыл с русских просторов Октябрь 1917 года. Так что единственное спасение Русского проекта в южнорусских.



И в завершении несколько тезисов на тему: южнорусские и украинцы. Как соотносятся эти понятия? Объясню на примере советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.



В начале сентября 2021 года он выступил с инициативой̆ отобрать у России монополию на все "русское". Он предлагал переименовать Украину в Украину-Русь, а граждан – в русинов. Что означает подобная инициатива? Насколько она серьезна, и какие может иметь последствия?



Оценивая инициативу украинского патриота Алексея Арестовича, надо понимать следующее обстоятельство: украинский̆ патриотический̆ дискурс, на самом деле, состоит из двух дискурсов. Один – собственно украинский, который̆ презентуют, прежде всего, галичане, а второй̆ – южнорусский̆, но который̆ стоит на украинских, а не русских идеологических позициях.



В первом случае мы имеем полное соответствие украинскому идеологическому нарративу: галичане говорят именно на украинской мове, отвергают все русское, которое им чуждо, они могут быть, как греко-католиками, так и православными, но при этом принадлежать не Московскому патриархату, а ПЦУ под омофором константинопольского патриарха Варфоломея.



Во втором случае, это украинские националисты, но в то же время культура и менталитет которых русские: они говорят по-русски, ни в коем случае не собираются отказываться ни от русского языка, ни от русской̆ культуры, которые считают своими. Они могут жить, как в Киеве, так и в Харькове и Одессе, в Донецке и Луганске. Вот в их рядах и пребывает Алексей Арестович.



В РФ в силу того, что большинство великороссов очень плохо знают Украину, не могут понять парадокс, почему 80% украинских праворадикалов являются русскоязычными и русскокультурными, но при этом исповедуют украинский̆ национализм.



Всё это объясняется просто, если принять такое объяснение этому феномену: подавляющее население Малороссии (Центральной̆ Украины) и Новороссии (Юго-Восточной̆ Украины) не "украинцы", а южнорусские люди.



Южнорусские люди делятся на три группы:



Первая группа (самая малочисленнная), южнорусские, которые, будучи русскими по языку и культуре, приняли украинскую культуру. Они в быту давно перешли на украинскую мову. К ним относятся, например, киевляне – бывший̆ вождь украинской̆ организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский и украинский̆ общественный̆ деятель, внук директора Киевского института марксизма-ленинизма Олесь Доний (когда-то он был Александром).



Вторая группа, это южнорусские, которые придерживаются русского патриотического дискурса. Они отвергают украинство как таковое. Считают себя, великороссов и белорусов одним народом, а поэтому выступают за воссоединение всех исторических русских земель – Великороссии, Белоруссии, Малороссии и Новороссии – в одном государстве со столицей̆ в Москве. К этой̆ группе принадлежат ныне покойныӗ глава ДНР Александр Захарченко, командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



К третьей̆ группе южнорусских людей̆ принадлежит Алексей Арестович. Как уже говорилось выше, ее представители являются русскими по своей̆ культуре и языку, но в то же время они стоят на украинских идеологических позициях. Они могут быть за государственный̆ статус только украинского языка, но, в то же время, отказываться его использовать в быту, предпочитая ему русский̆. Они существуют в рамках русской̆ культуры и русского языка, но при этом категорически отвергают Российскую Федерацию и не считают в отличие от Путина, что они и граждане РФ – это один народ. "Никогда мы не будем братьями".



Третья группа представляет из себя отдельный̆ феномен, но у которого нет собственного идеологического и культурного дискурса, нет собственного самосознания, в отличие от русских и "украинцев". Поэтому они, не будучи галичанами и "украинцами", используют украинский̆ идеологический̆ дискурс, который̆, однако, их в конечном итоге не удовлетворяет, так как требует отречения от русскости, являющейся для них родной̆. Поэтому у них есть бессознательная потребность найти собственную идеологическую нишу, собственную идеологическую форму.



Вот эта вышеуказанная инициатива Арестовича и является попыткой̆ начать поиски своей̆ собственной̆ идеологии, которая бы отличалась, как от украинской̆ идеологии, которую на полном серьезе могут исповедовать только галичане, так и от русской̆ идеологии, которой̆ придерживаются великороссы и южнорусские люди, выступающие за объединение с великороссами и белорусами в одном государстве.



Вот поэтому он и хочет реабилитировать слова "Русь" и "русский̆" и ввести их в государственный̆ нарратив.



Книга "Новейшая история Новороссии" является сборником статей̆ и интервью автора с известными деятелями Новороссии, РФ и Западной̆ Украины, которые были опубликованы, как в российской̆, так и в украинской̆ прессе. Они представляют интерес в историческом плане для понимания, как рождалась Новороссийская (Южнорусская) идея, с чем она солидаризировалась и от чего отталкивалась.



Я надеюсь, что эта книга вызовет дискуссии. Раз это произойдет, то это будет означать, что тема Новороссии еще не утратила интерес у русской̆ интеллигенции. А раз так, то тема Русской̆ ирреденты продолжает оставаться в Русской̆ повестке. Источник - politnavigator.net

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