Мэром Кишинева избран оппозиционный и антизападный Иван Чебан

18:19 06.11.2023

Санду проиграла битву за Кишинев

Алексей Логофет



Партия "Действие и солидарность" во главе с Майей Санду проиграла выборы мэра Кишинева.



По итогам обработки всех протоколов победу в первом туре одержал действующий мэр Иван Чебан. Он получил 50,62% голосов избирателей. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК Молдовы.



Кандидат от правящей партии Лилиан Карп, ставший известным благодаря своей инициативе по запрету Георгиевской ленты, получил всего лишь 28,23% голосов. Третье место у представителя Партии социалистов Адриана Албу – 4,52%.



Отметим, что битва за столицу является центральной темой местных выборов в Молдове. Для правящей партии было важно взять Кишинев под свой полный контроль.



В ходе избирательной кампании режим Санду представлял Чебана как "руку Кремля", несмотря на то, что он, выпускник РАНХИГС и многолетний идеолог Партии социалистов, после 24 февраля 2022 года оборвал все контакты с Москвой, публично назвал Россию "агрессором", признал Крым украинским и организовал в Кишиневе концерт украинской группы "Океан Эльзы", чей лидер Станислав Вакарчук не скрывает своих откровенно русофобских взглядов.



Подконтрольные Санду СМИ в ходе предвыборной кампании говорили, что Кремль дал своему ставленнику Ивану Чебану команду сменить риторику на проевропейскую.