Сердар Бердымухамедов заложил строительство электростанции на западе Туркменистана

21:00 06.11.2023

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 3 ноября заложил строительство новой электростанции в Балканском велаяте. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



Бердымухамедов приехал в Балканский велаят к месту строительства новой электростанции мощностью 1574 Мегаватт. На комбинированной парогазовой электростанции будут установлены четыре газовые турбины и две паровые.



Сдача станции в эксплуатацию запланирована на май 2027 года.



"Производство электроэнергии считается в мире одним из самых прибыльных производств, электроэнергетика является для Туркменистана одним из основных сегментов экономики, в который вкладываются значительные инвестиции и это обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей" - сказал Сердар Бердымухамедов.



В Туркменистане функционируют 12 электростанций суммарной мощностью 7000 МВт. За 2013–2021 годы, было запущено восемь из них.