15-летний сын Кадырова Адам возглавил службу безопасности главы Чечни

21:03 06.11.2023

"Абсолютно закономерно". Адам Кадыров возглавил службу безопасности отца



Семен Сонный



Чеченские политики поздравили 15-летнего Адама Кадырова с назначением на "ответственную должность". Как сообщили министр здравоохранения региона и командир спецполка МВД, Адам стал начальником службы безопасности главы Чечни. Аналогичный пост в начале карьеры занимал и действующий руководитель республики, отец Адама Рамзан Кадыров. Подробности – в материале "Газеты.Ru".



15-летний сын Рамзана Кадырова Адам, избивший в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, назначен главой службы безопасности главы Чечни, сообщил командир спецполка МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).



Чалаев назвал Кадырова-младшего "примером для сверстников" и заявил, что сын главы республики "зарекомендовал себя как целеустремленный, всесторонне развитый молодой человек".



Информацию подтвердил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов, поздравивший Адама с назначением "на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики". Глава республиканского минздрава добавил, что "несмотря на пока еще молодые годы", сын Рамзана Кадырова "обладает богатым практическим опытом".



"В нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины", – написал Аханов.



Спикер парламента Чечни Магомед Дудаев также заявил, что сын главы республики получил "ответственную должность в службе безопасности".



Он подчеркнул, что, как Рамзан Кадыров в начале карьеры "стал надежной опорой для своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова", так и Адам в настоящее время должен выполнить "ответственную задачу".



Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в свою очередь отметил, что Адам Кадыров "проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию". Он напомнил, что сын главы республики "несколько раз побывал в зоне СВО" и "сочетает в себе лучшие качества настоящего чеченца и мусульманина".



С поздравлениями к Адаму обратился и его дядя, депутат Госдумы Адам Делимханов, назвавший назначение "абсолютно закономерным".



Сам Рамзан Кадыров о назначении сына руководителем своей службы безопасности на данный момент не объявлял. На сайте главы республики в настоящее время начальником службы указан Муса Хасханов.



По стопам отца



Действующий глава Чечни в 1994-1996 годах занимал пост заместителя начальника охраны своего отца Ахмата Кадырова, который в то время был муфтием.



В 2003 году после победы Ахмата Кадырова на выборах президента республики Рамзан Кадыров стал главой его службы безопасности, отвечал за проведение спецопераций и вел переговоры о переходе членов чеченских незаконных военных формирований на сторону федеральных сил. Также был помощником главы министерства внутренних дел региона.



10 мая 2004 года, на следующий день после ухода из жизни Ахмата Кадырова в результате покушения, Рамзан Кадыров стал первым заместителем председателя правительства Чечни. Через три года возглавил республику.



Награды Адама



За последний месяц Адам Кадыров получил несколько государственных наград. 6 октября, через несколько дней после публикации видео с избиением Никиты Журавеля, Адам получил звание Героя Чечни, которое присваивают за выдающиеся заслуги, связанные с совершением геройского подвига.



В конце того же месяца глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына Кадырова орденом "Дуслык" – второй по значимости государственной наградой республики. Это произошло после того, как депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев раскритиковал присуждение Кадырову-младшему звания Героя Чечни. Минниханов назвал слова члена Госсовета "личным мнением", а сам Хамаев впоследствии извинился за "эмоциональное высказывание".



Кроме того, в октябре глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил, что решил наградить Адама Кадырова высшей государственной наградой республики – орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" за "личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей".



Высокопоставленные родственники



В начале октября Рамзан Кадыров анонсировал назначение своей 24-летней дочери Айшат заместителем председателя правительства Чечни по социальному блоку, до этого она возглавляла министерство культуры республики.



За несколько месяцев до этого супруг Айшат Висхан Мацуев также стал вице-премьером и министром сельского хозяйства Чечни. Он сменил на посту другого родственника главы республики - племянника Ибрагима (Якуба) Закриева.



В апреле 2023 года Рамзан Кадыров назначил своим советником по силовому блоку еще одного племянника, Хамзата Кадырова, который до этого был вице-премьером - министром имущественных и земельных отношений республики.



Сам глава Чечни объяснял назначение родственников на высокие посты доверием к ним. Он также заявлял, что с его близких "в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше".