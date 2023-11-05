Ержан Еркинбаев назначен вице-министром туризма и спорта Казахстана

21:05 06.11.2023

"Постановлением правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович назначен на должность вице-министра туризма и спорта".

Пресс-служба правительства РК



Еркинбаев родился в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002), Алматинский экономический университет (2005) по специальности "Банковское дело", а также Парижскую школу бизнеса "НЕС" при Международной академии бизнеса. Имеет степень МВА.



