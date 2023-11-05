 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Примадонна из Грязи. Алла Пугачева как зеркало русской эмиграции, - Е.Мурзина
00:12 07.11.2023

Алла Пугачева как зеркало русской эмиграции

Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
18:32 05.11.2023

Алла Пугачева вернулась в свой замок в деревне Грязи. Почему это вызывает интерес? Не потому, что публика продолжает следить за жизнью своего кумира

Пугачева для большинства зрителей перестала быть кумиром после слов про "холопов и рабов" и бегства из страны, закамуфлированного поначалу под "лечение" и "отдых". Вряд ли она сможет уже когда-нибудь вернуть любовь миллионов.

Дело не в самой Алле Пугачевой и ее личной судьбе. Это действительно не так интересно. Разве что любителям бесконечного сериала "Алла и ее личная жизнь", который тянется со времен "Женщины, которая поет "

Алла Пугачева - это не только поучительный пример того, "как потерять все". Это лакмусовая бумажка. Что будет с "возвращенцами" в принципе? Будут ли они приняты обществом? Как пройдет "реэмиграция"?

При том, что никто не запрещает гражданам России, и даже иноагентам, возвращаться в свою страну. И это, действительно, личное дело каждого человека. Но огромный общественный резонанс вызывает информация о возможном появлении на телевидении или в больших концертах наших "релокантов".

Есть несколько версий возвращения Аллы Пугачевой. Личные версии обсуждать не будем, на то они и личные дела. Приехала - и приехала.

Но одна из этих версий вызывает бурю возмущения в обществе.

"Голубой огонек"

Именно сейчас в разгаре запись новогодних программ на всех телевизионных каналах. И кто-то из причастных высказал версию: Алла Пугачева приехала на запись "Голубого огонька"?

Это будет, конечно, сенсация. Реакцию телезрителей предсказать несложно. "Холопы и рабы", мягко говоря, будут недовольны. Очень мягко говоря.

Вряд ли это правда. Да и Пугачева давно уже "женщина, которая не поет". Но появление ее на "Голубом огоньке" даже в качестве гостьи будет воспринято очень неоднозначно.

Возможно, это не телевизионный "Голубой огонек", а концерт в "Крокус Сити холле". Что ж, организаторы могут приглашать на выступления кого угодно.

Вопрос, однако, стоит шире. Как быть вообще с релокантами?

Все, кто бросил страну весной 2022 года, теперь в растерянности наблюдают: без них жизнь продолжается, и даже гораздо лучше, чем с ними. И многие из них, судя по всему, готовы были бы вернуться. Несмотря на понятное возмущение общества, надо признать.

Возвращение в страну тех, кто уехал, но передумал и решил вернуться - это хорошо для демонстрации преимуществ нашей страны.

Вопрос очень сложный. Общество в основном категорически против, не хочет видеть "релокантов" снова на "Голубых огоньках". Но для государства это очень хорошо. Будем даже прямо говорить: это хорошо для пропаганды.

Вернуться, опять же, может любой гражданин России. И концерты проводить, и выступать. Но почему же тогда не возвращаются "всей толпой" иноагенты и релоканты?

Это легко объяснить. Можете представить себе, что будет в их релокантской среде обитания? Какой вой поднимут те, кто по разным причинам не может вернуться?

Как будут очернять новых "возвращенцев" те, кто еще вчера пел им дифирамбы и называл эмиграцию комиков и певцов из России "Философский пароход 2.0".

Поэтому возвращение Пугачевой, даже короткое, это проверка: что скажут на Западе? В сопредельной Украине?

Пока что на Украине тиражируют репортажи о том, что Пугачеву в России собираются чуть ли не арестовать. Пугачева в их интерпретации - практически диссидент, жертва "режима".

Вот поэтому и боятся отойти возможные "возвращены" от "линии партии". Там зорко следят за каждым их шагом.

Не так прост этот шаг назад. И за Аллой Пугачевой наблюдает множество глаз.

Сам факт того, что она спокойно, и уже, кажется, в третий раз за полтора года, посещает Россию, выбивает у вражеской пропаганды аргумент "жертва режима". Какая же это жертва? Никаких, по сути, ограничений у человека.

Сериал

Ну а личная судьба Аллы Пугачевой - это уже действительно, наконец-то, только ее личное дело.

Пугачева сама сделала из своей жизни бесконечный сериал. Бесконечную театральную постановку, которая годами шла на наших глазах. Это как "богатые тоже плачут", только лет уже сорок - пятьдесят подряд.

Но, наконец-то, сериал стал не интересен. Миллионы поклонников Пугачевой остались в прошлом.

Не зря же у нее был "Театр песни". На самом деле, надо было бы назвать "Оперетта песни", или "Водевиль". Настоящий "театр песни" задолго до Пугачевой создала на сцене Клавдия Шульженко.

А у Пугачевой и жизнь - оперетта, и песни - оперетта. Все с какими-то выдуманными страстями. Так и ждешь, что сейчас выйдет из-за кулис ее четвертый муж Филипп Киркоров в маске и запоет: "Да, я шут, я паяц, и что же..."

Не зря Алла Пугачева начинала свою профессиональную деятельность в цирковом училище. А Киркоров, кстати, по образованию - артист музкомедии.

"У Киркорова опять появился шанс!" - шутят в интернете.

"Бросай своего стендапера - киприота!" - пишут в соцсетях.

Это просто удивительно: что может сделать со своей вполне благополучной жизнью человек, находясь в здравом уме и в почтенном возрасте? Это же врагу не пожелаешь. Жить на чужбине, вдали от своего народа. Потерять своих зрителей. Миллионы "своих" потерять.

И вдруг поблекли все "апартаменты на Кипре за миллиард", "дом в Майами" и "вилла в пригороде Тель-Авива". Все это, как оказалось, не дает человеку ни покоя, ни счастья. А может быть, даже что-то отнимает.

Согласилась бы Алла Пугачева уехать в свои роскошные апартаменты у теплого моря (любого, где у нее недвижимость), если бы знала, что потеряет любовь миллионов?

Такая же судьба - и у остальных релокантов. Просто Алла Пугачева - самый известный их представитель.

Да, к "сбежавшим" уже не будет прежнего отношения. И они это тоже понимают. Но потери при жизни на чужбине - у них еще больше.

Так что Алла Пугачева - это первая ласточка. Даже если она приехала не окончательно. Можно делать ставки: кто дальше? Кто будет следующим "возвращенцем"?

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699305120


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