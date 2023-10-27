Казахстан и НАТО: атлантизм в сердце Евразии

00:16 07.11.2023 КАЗАХСТАН И НАТО: АТЛАНТИЗМ В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ



27.10.2023

24 октября в Казахстане, по сообщениям СМИ, открылся Центр миротворческих операций НАТО. Участие в торжественном мероприятии принял посол США в Казахстане Дэниел Роузблюм. После заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва ждет "детальной информации" по этому эпизоду, минобороны Казахстана поспешило заявить, что в стране открылся всего лишь новый конференц-зал Центра миротворческих операций. Однако американский посол в мероприятии действительно участвовал: оказалось, что открытие конференц-зала профинансировало именно посольство США.



Данный эпизод иллюстрирует одну из составляющих американской политики в отношении Казахстана - проникновение в страну под предлогом миротворчества и борьбы с угрозами.



Казахстан - НАТО: военное сотрудничество

Отношения НАТО и Казахстана активно развиваются с 1992 года, когда Казахстан вступил в Совет евроатлантического сотрудничества. С 1994 года постсоветская республика присоединилась к программе "Партнерство во имя мира". Рамочный документ Партнерства ставил следующие задачи: "развитие прозрачности в процессах военного планирования и формирования военного бюджета; обеспечение демократического контроля над вооруженными силами; поддержание потенциала и боеготовности сил для внесения своего вклада в операции под эгидой ООН и/или под руководством НАТО; развитие военных отношений сотрудничества с НАТО в целях совместного планирования учебно-боевой подготовки и проведения учений с тем, чтобы повысить способность проводить миротворческие, гуманитарные, а также другие операции; создание в перспективе сил, способных взаимодействовать с силами НАТО".



Де-факто все эти приоритеты направлены на усиление контроля со стороны НАТО над вооруженными силами Казахстана, а не наоборот. Это и понятно. "Партнерство во имя мира" изначально планировалось как подготовительная ступень для последующего вхождения в Альянс. Там же, где страну изначально принимать не предполагалось по политическим причинам, как в случае России 1990-х или - как в случае Казахстана - по причине расположения страны вне зоны ответственности Вашингтонского договора 1949 года, НАТО использует рамочный документ для контроля над вооруженными силами "партнера".



Беглое изучение официальных инструментов "партнерства" Казахстана и НАТО позволяет сделать уверенный вывод: нацелено оно на полный контроль. Оно затрагивает вопросы оборонного планирования и трансформации вооруженных сил Республики Казахстан, подготовку и оснащение "миротворческого контингента по стандартам НАТО", "обучение штабных офицеров", интенсивного взаимодействия в сфере военного образования, поставок военной техники и т. п.



С 2007 года Казахстанский национальный университет обороны участвует в программе НАТО по совершенствованию оборонного образования (DEEP). С 2020 года в Казахстане работает KAZCENT - Казахстанский учебный центр программы НАТО "Партнерство во имя мира", где проходят курсы по "изучению военного английского языка и процедур работы персонала НАТО, а также ознакомительный курс по истории, экономике и культуре Центральной Азии и Афганистана". НАТО участвует в подготовке как сержантского так и офицерского состава вооруженных сил Республики Казахстан.



Все это требует наличия натовских инструкторов и советников в войсках, прозрачности вооруженных сил Казахстана для Североатлантического альянса, доступа натовцев к штабным документам и конфиденциальной информации о казахстанских вооруженных силах, обучения казахстанских специалистов в НАТО. Это открывает широкое пространство для разведывательной деятельности и организации западных сетей влияния не только в Казахстане, но и в целом в структурах Организации договора о коллективной безопасности. Одновременно проводятся совместные учения с НАТО "Степной орел".



Для внешнего мира главной задачей сотрудничества являются "миротворческие операции", однако почему главным партнером в миротворчестве выбрана агрессивная организация, официальная Астана не объясняет.



Интересы НАТО

Европейский центр имени Джорджа К. Маршалла отмечает, что на фоне событий на Украине "программы обучения, направленные на повышение профессионализма казахстанских военных, могут стать для США экономически эффективным способом развития долгосрочного партнерства с самой стабильной страной Центральной Азии". По мнению Себастиана Энгельса, аналитика Центра Маршала, программы сотрудничества казахстанских военных с НАТО:



укрепят "оперативную совместимость с НАТО и повысят вероятность участия Казахстана в операциях ООН в составе бригады по поддержанию мира (KAZBRIG), что является долгосрочной целью IPAP Казахстана, а до 2014 г. - главной целью США";



повлияют на внутреннюю политику Казахстана: "либеральные, демократические ценности будут внедряться либо непосредственно на занятиях по западной тематике, разработанных Консорциумом академий обороны и институтов по изучению проблем безопасности "Партнерство ради мира" (PfPC), либо осмотически, через взаимодействие с американскими солдатами и гражданскими лицами в ходе обмена или в американских военных учреждениях";



снизят "зависимость" Казахстана от России в военной сфере: "есть аспекты совершенствования вооруженных сил, которые находятся за пределами возможностей России, такие как подготовка сержантского состава, логистика, управление обучением и человеческими ресурсами (HR). США, обладающие наиболее способным сержантским составом среди всех вооруженных сил, а также десятилетиями проводившие собственную работу по повышению профессионализма, в наибольшей степени способны выполнить эту задачу".

"Внедряясь в институты и академии Казахстана, мы будем иметь фундаментальное представление об их менталитете в области обороны и сможем влиять на их отношение к позициям Запада… Наличие внедренных экспертов на ключевых постах позволит США влиять на принятие решений в Казахстане в кризисные периоды", - отмечает аналитик центра, связанного с НАТО и правительством США.



Казахстан - США: токсичные связи

Еще одним направлением сотрудничества Казахстана с американскими военными является защита от биологических угроз. Однако у России особое мнение относительно роли Соединенных Штатов. Как ранее заявлял бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в Центральной референс-лаборатории, недалеко от Алма-Аты "разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет". В свою очередь, казахстанские власти заявляют, что на данный момент американцев в этой лаборатории, построенной на американские деньги, якобы нет, а всю работу ведут казахстанские ученые.



Также Соединенные Штаты интересуют вопросы ядерной безопасности в Казахстане: страна один из крупнейших экспортеров урана, в ней расположено несколько объектов еще советской атомной программы, включая реакторы в Алма-Ате и Курчатове, бывшем центре Семипалатинского ядерного полигона. В 2017 году в Казахстане открылся Учебный центр ядерной безопасности (УЦЯБ). Он был создан при поддержке Национальной администрации ядерной безопасности США (NNSA). В августе 2023 года США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане.



Де-факто Соединенные Штаты создали центры своего военного присутствия в Казахстане, причем затрагивающие вопросы биологической и радиационной безопасности, что противоречит букве и духу обязательств Казахстана как члена ОДКБ и ШОС, отмечают российские эксперты.



Сотрудничество с Великобританией

В апреле 2022 года Казахстан подписал план военного сотрудничества с Великобританией на 2022–2023 годы. Этому предшествовало активное участие английских офицеров в совместных программах Казахстана и НАТО и согласование программы расширенного оборонного сотрудничества в 2013–14 годах. Именно инструкторы из Великобритании преимущественно занимаются обучением казахстанских военных английском языку.



В конце сентября 2023 года министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи посетил Казахстан, где обсудил военное сотрудничество и "приветствовал поддержку Казахстаном режима санкций против России".



Казахстан и Турция

Помимо США, Казахстан наращивает военное сотрудничество с еще одним членом НАТО - Турцией. В июле 2023 года турецкие военные обсудили с руководством Минобороны Казахстана перспективы двусторонних отношений в сфере военного образования, боевой подготовки и миротворческой деятельности.



В мае 2022 года в ходе визита делегации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Анкару был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве, в соответствии с которым Казахстан может начать лицензионную сборку и обслуживание турецких беспилотников ANKA. Председатель Ассоциации предприятий оборонной промышленности Казахстана Айбек Барысов заявил о желании и дальше развивать сотрудничество с Анкарой и турецкими компаниями. Он отметил, что стандарты НАТО более современны и безопасны, а значит, более привлекательны.



О стремлении Казахстана укрепить сотрудничество с НАТО говорит и попытка Астаны приобрести у турецкой компании Otokar более 800 автомобилей ARMA на сумму более 4 млрд. долларов в 2022 году.



Конец многовекторности?

Казахстан после начала Специальной военной операции на Украине отказался поддержать Россию. Президент Касым-Жомар Токаев обещал следовать "санкционному режиму" против России. Это объективно противоречит интересам страны, бизнес которой де-факто извлекает немалую пользу, участвуя в схемах обхода санкций. Культурно и экономически Казахстан тесно связан с Россией и Китаем.



Негативные тенденции в политике Казахстана связаны с атлантистким влиянием, противоречащим объективным интересам страны и евразийской идентичности ее народов. И США, и ЕС и Великобритания сейчас весьма активны на центральноазиатском направлении. Задача - вбить клин в отношения с Москвой и Пекином, используя фрустрации национальных элит перед мощью двух соседей. Поэтому НАТО также стремится укрепить свое влияние в регионе.



Однако это вызов безопасности России и КНР, которые в условиях обострения отношений с коллективным Западом весьма негативно относятся к знакам атлантистского присутствия в регионе. Сейчас Казахстан пытается сохранить стратегию балансирования между евразийцами и атлантистами. Самый видимый аспект сотрудничества с НАТО: учения "Степной орел" не проводятся с 2023 года. Однако на других уровнях взаимодействие не только сохраняется, но и расширяется.



Реакция Москвы на мероприятие с американским послом в Центре миротворческих операций показывает, что и такие контакты уже не являются для Москвы приемлемыми. Казахстану в этих условиях будет трудно сохранять многовекторность как главный принцип внешней политики. Необходимо выбирать: либо атлантисты, которые заинтересованы в дестабилизации региона для создания проблем Москве и Пекину, либо евразийский вектор развития - ставка на многополярность, отказ от сотрудничества с атлантистами, мирное и гармоничное развитие и дружба с соседями. Источник - Катехон

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