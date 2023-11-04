 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Провал стратегии". Украинская фронда начала "копать" под Зеленского, - Г.Мирзаян
00:29 07.11.2023

"Провал стратегии". Украинская фронда начала "копать" под Зеленского

ГЕВОРГ МИРЗАЯН
4 ноября 2023

"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров. Они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" Именно так замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква прокомментировал статью главкома ВСУ Валерия Залужного, появившуюся на днях в издании Economist.

В ней, напомним, господин Залужный крайне пессимистично оценивает перспективы нанесения военного поражения России теми средствами, которые сейчас есть у Украины и которые дает Запад.

Аналогии с Первой мировой

Не менее пессимистично генерал оценивает дальнейший ход боевых действий, который принял позиционный характер - как в Первую мировую войну. "Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство", - говорит он.

Военные эксперты с этими тезисами генерала соглашаются. На линии соприкосновения действительно сложилась позиционная война. По той же причине, по которой она сложилась и во время Первой мировой - превосходство оборонительных средств над наступательными.

В Первую мировую не было танков, поэтому тяжесть атак брала на себя пехота, а пулеметы и мощные инженерные сооружения эти атаки останавливали. Иногда в атаку поднимались до ста тысяч бойцов - и они не могли прорвать фронт, поясняет ИА Регнум директор Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

"В настоящее время тяжелая техника прорыва нивелируется дешевыми, массовыми и высокоточными средствами поражения - FPV-дроны, сплошное минирование. Фактически танк не успевает доехать до прямой наводки - его уже заранее километров за 20 засекает с воздуха беспилотник, после чего прилетают дроны и его сжигают", - говорит эксперт.

Да, выход из ситуации есть - оборонительные порядки можно преодолевать большими силами и при мощном огневом поражении. Существует американская концепция прорыва, когда на главном направлении удара нужно достигнуть пятнадцатикратного превышения над противником, особенно в урбанизированной среде. Однако оперативное мастерство никто не отменял, штабы работают.

Возможность обмана противника хоть и снизилась, однако раздергивание и простукивание линии соприкосновения с дальнейшей концентрацией сил на участке возможна. "Работает прежде всего концентрация огневых средств, когда наносятся высокоточные и иные удары по опорным пунктам противника, перепахивая таким образом перед собой линию обороны противника, и лишь затем туда вводится пехота", - продолжает Андрей Клинцевич.

Однако есть и другой мощнейший фактор - потенциал государств. Как мобилизационный, так и с точки зрения возможностей ВПК, способного кратно увеличить объемы производимой техники для создания условий прорыва. И тут украинский потенциал безнадежно уступает российскому. "Киеву не хватает главного ресурса на войне - времени. Через десять лет они могут собрать технику и людей, однако через месяц-два ничего не будет", - продолжает Андрей Клинцевич. А у России будет. Уже есть.

Киев против

Однако власти не только отказываются признавать тезисы Залужного, но и прямо опровергают их. "Это не патовая ситуация", - заявил сам Зеленский. Его упорство в отрицании можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, нужно отвечать за нынешний военный провал. За попытку т. н. "летнего наступления", в ходе которого, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, погибли 90 тысяч украинских бойцов, уничтожены 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. Причем все потери оказались напрасными: ни пресловутого выхода к Крыму, ни каких-либо других серьезных достижений не зафиксировано.

"Провал стратегии обещанного военного превосходства Украины требует поиска виновных. Поскольку никто крайним становиться не хочет, мы видим попытки снять с себя ответственность", - поясняет ИА Регнум российский политолог Антон Хащенко. Снять - и переложить на другого, пока виноватым не сделали самого Зеленского. Конечно, можно переложить на Запад, и это даже будет правдой.

Вина за провал "контрнаступа" лежит на Западе: он не обеспечил Украину должными средствами для прорыва нашей мощнейшей линии обороны. Американцы посчитали, что эти линии можно пробить тяжелыми дивизиями прорыва, причем основной силой должны были стать вертолеты и самолеты. Затем уже артиллерийские удары, после чего идут средства разминирования, танки и лишь потом уже - легкая пехота. И НАТО передало Украине для этого наступления все - кроме авиации. "В результате получился разгром", - говорит Андрей Клинцевич.

Однако обвинять украинцам Запад нельзя, поскольку тот: а) дает деньги; б) дает оружие и в) устал от самого Зеленского. Предыдущие попытки возложить на Штаты вину за провал приводили к крайне резкой реакции американских политиков на подобные обвинения. Поэтому обвинить нужно Залужного - тем более что популярный украинский генерал постепенно становится "точкой сборки" для политических противников президента.

"Внутренняя фронда видит приближение точки бифуркации и использует период политико-публичной слабости Зеленского для самопрезентации перед западными партнерами и своими потенциальными избирателями - с учетом гипотетических выборов главы государства в следующем году", - говорит Антон Хащенко.

Борьба жабы с гадюкой

Причем останавливать Залужного Зеленскому надо здесь и сейчас. Ведь, к сожалению для украинского главы, популярность генерала будет лишь расти.

Во-первых, по причине - как ни странно - военных успехов российской армии. Так, например, украинцы знают, что генерал Залужный выступает против обороны Авдеевки. "Теоретически Украине сейчас выгоднее вывести гарнизон из Авдеевки и сдать этот укрепрайон. В ином случае Авдеевка превратится в огневой мешок, куда будут втягиваться и гибнуть украинские подразделения - как это происходило в Артемовске", - объясняет логику подобной позиции Андрей Клинцевич.

Зеленский по политическим причинам за Авдеевку держится, жертвуя (как и в случае с Артемовском) тысячами украинских солдат ради того, чтобы не получить очередную сданную "фортецю". Однако рано или поздно Авдеевка все равно будет сдана.

Во-вторых, останавливать Залужного его противникам необходимо по причине дерадикализации позиции Запада и части украинского общества. Усталость от военных действий со всей очевидностью накопилась не только на Западе, но и внутри самой Украины. Причем не только среди населения, которое потеряло мобилизованных родных и близких, деньги, а также возможности прогнозировать свою жизнь. Но и среди элиты, определенная часть которой с удовольствием давно пошла бы на мир с Россией.

Позиция Зеленского, который, судя по всему, по чисто психологическим причинам не в состоянии признать неизбежное, является якорем, от которого надо избавиться, поясняет Антон Хащенко. Этим людям куда ближе может быть прагматичная позиция Залужного, нежели упертая - Зеленского.

Однако ближе ли эта позиция России? Москве, как ни странно, выгоднее все-таки Зеленский. "Я бы не считал кандидатуру Залужного более удобной для России, чем Зеленский. У нас уже был молодой Зеленский против надоевшего Порошенко. При этом, скорее всего, сохрани тогда власть последний, СВО давно бы уже завершилась. Зеленский - в большей степени идеолог противостояния с Россией, "продажник" своих идей на Западе. Залужный - их реализатор на поле боя. Не уверен, что практик для нас лучше теоретика", - говорит Антон Хащенко.

Кроме того, до тех пор, пока у власти на Украине остается Зеленский, Киев будет отказываться от любых переговоров с Москвой о заморозке конфликта. Заморозке, которая невыгодна России, но к которой ее будут принуждать некоторые восточные партнеры - им главное хоть как-то завершить вооруженное противостояние.

А значит, благодаря Зеленскому у Москвы есть возможность выиграть борьбу на истощение - то есть разбить украинскую армию, освободить территории, после чего вести переговоры уже не о заморозке, а о полноценном завершении конфликта на российских условиях.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699306140


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