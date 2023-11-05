Юань сжимается в долг. Почему размещения облигаций в китайской валюте проходят все реже, - "Къ"

00:31 07.11.2023

Юань сжимается в долг

Почему размещения облигаций в китайской валюте проходят все реже



Ставка купона по новому выпуску юаневых бондов "Русала" составила 6,7% годовых, превысив показатель конца прошлого года на 2,8 процентного пункта. Участники рынка связывают рост доходности с ослаблением китайской валюты по отношению к доллару, а также с дефицитом юаневой ликвидности на российском рынке. В целом скорого повторения прошлогоднего бума размещений юаневых облигаций не ожидается.



3 ноября "Русал" закрыл книгу по облигациям в юанях на сумму 500 млн CNY (эквивалентно 6,4 млрд руб. по текущему курсу). Организаторами размещения выступили БКС КИБ, инвестбанк "Синара", Газпромбанк, ВБРР. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена с 6,8% до 6,7% годовых. Однако эта ставка все равно выше на 2,8 п. п., чем при размещении аналогичных бумаг в декабре 2022 года. Причем тогда были выпущены облигации сроком на три года, сейчас - на два с половиной года.



В настоящее время "Русал" имеет четыре классических выпуска юаневых облигаций с постоянным купоном на 11 млрд CNY. По данным Rusbonds, доходность по ним составляет 6,7–8,6% годовых в зависимости от дюрации (0,7–2 года). Ставка по размещенным в октябре юаневым облигациям "Металлоинвеста" такой же срочности составила 5,75% годовых.



По мнению руководителя отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитал" Алексея Булгакова, повышение доходности отражает присутствие элемента рыночного спроса на выпуск - юань ослаб к доллару на 6% с начала года и, видимо, будет дальше ослабевать.



Насколько выросли ставки по облигациям в юанях



Облигации "Русала" - это лишь пятый выпуск классических облигаций в юанях в этом году и второй выпуск с начала осени. Год назад активность эмитентов была явно выше (в том числе и с учетом более низких ставок) - к началу ноября было размещено семь выпусков на 31 млрд CNY; всего же во второй половине 2022 года было размещено 16 классических выпусков почти на 50 млрд CNY.



Участники рынка не ожидают массового выхода эмитентов с юаневыми облигациями.



По мнению аналитика управления инвестиционного анализа Совкомбанка Арсения Автухова, проблема отсутствия среднесрочной юаневой ликвидности "остается актуальной и существенно ограничивает весь юаневый инвестиционный бизнес".



Как поясняет главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова, с начала мая российские компании столкнулись с резким ростом стоимости операций своп с юанем, "что сигнализирует о растущем дефиците китайской валюты на российском рынке", который сохраняется до сих пор. В октябре ставки по овернайт-свопам с юанем не опускались ниже 11% годовых. "Этот факт может ограничить спрос инвесторов на юаневые инструменты и оказать давление на ставки привлечения при первичных размещениях",- отмечает эксперт.



Смягчить проблему могло бы предоставление льготной юаневой ликвидности Банком России, однако на фоне "растущих проинфляционных рисков и волатильности на валютных рынках данное событие кажется крайне маловероятным", отмечает господин Автухов.



В корпоративном сегменте популярны облигации с плавающей ставкой



В целом феномен появления облигаций в китайской валюте на локальном рынке с августа 2022 года объясняется "стремлением банков сбалансировать открытые валютные позиции, которые у них стали возникать после перехода существенной части экспорта на расчеты в юанях", добавляет Алексей Булгаков. Соответственно, они могли предлагать некоторым компаниям реального сектора из числа своих заемщиков заместить какие-то кредиты юаневыми бондами, указывает он.



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В 2023 году объем размещений бондов в юанях существенно снизился, что, видимо, отражает нормализацию открытой валютной позиции банков в китайской валюте, считает эксперт.



Кроме того, на локальном рынке валютных бондов сложилась высокая конкуренция за счет появления большого объема замещающих облигаций, в том числе привязанных к курсу доллара и евро. По данным Rusbonds, в настоящее время доходность замещающих облигаций "Газпрома" в долларах составляет 6,3–7,3 годовых, облигаций в евро - 7–7,5% годовых. По словам Арсения Автухова, отсутствие премии к доходности замещающих облигаций "также ограничивает инвестиционный потенциал юаневых облигаций как класса инструментов, из-за чего ликвидность на первичном рынке снижается".



Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин