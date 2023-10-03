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В России началось строительство новой железной дороги Ростов - КрымВ России началось строительство новой железной дороги Ростов - Крым
03:04 07.11.2023

Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу
Балицкий: началось строительство железной дороги, которая свяжет Ростов и Крым

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил журналистам глава региона Евгений Балицкий.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", - рассказал Балицкий.

По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который пока обстреливает железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор области.

"Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", - заключил Балицкий.

Ранее, говоря о программе развития области на ближайшие десять лет, губернатор сообщал, что власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала.

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Крым и Ростов-на-Дону соединит железная дорога через новые регионы

Евгений Ракуль (Запорожская область)
https://rg.ru/
03.10.2023

Началось проектирование железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожскую область. Новая магистраль пройдет вдоль Азовского моря, впервые напрямую связав Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Важно, что новый сухопутный коридор в Крым станет альтернативой действующей автомобильной трассе.

Железнодорожный путь будет строить образованное в мае этого года ФГУП "Железные дороги Новороссии". В его задачи будет также входить создание единой логистики в этих четырех регионах и обновление парка вагонов и локомотивов.

Как отмечают в администрации Запорожской области, сегодня железнодорожное сообщение в новых регионах, к сожалению, действует только на отдельных участках. В последние 30 лет при украинской власти дорожная инфраструктура тех регионов, где должна появиться новая железная дорога, превратилась почти в руины. Действующая железнодорожная ветка, ведущая из Ростовской области через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области в Крым, сейчас в полуразрушенном состоянии и идет по неудобному с точки зрения логистики маршруту через Донецк, Волноваху и Токмак. Эти населенные пункты находятся на удалении от моря и не закрывают потребности в перевозках на азовском побережье. Если общая протяженность железнодорожных путей в новых субъектах, по данным правительства РФ, составляет 6,4 тысячи километров, то сегодня они практически не задействованы, только по маршруту Ясиноватая - Иловайск - Успенская (ДНР) ходит единственный пассажирский поезд.

Новая магистраль пройдет вдоль Азовского моря, впервые напрямую связав Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой

Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан отмечает важность строительства новой дороги еще и потому, что Донецкая железная дорога, часть которой контролирует Россия, и Северо-Кавказская железная дорога электрифицированы по-разному: где-то ток постоянный, а где-то - переменный. Поэтому сейчас, когда поезд из ДНР доходит до границы с Ростовской областью, приходится менять тягу, что мешает, скажем, пустить прямую электричку из Таганрога в Донецк.

При этом в ДНР из-за повреждений путей и разрушения вокзала в Волновахе нет прямого железнодорожного сообщения между наиболее крупными городами региона - Мариуполем и Донецком.

По словам министра экономического развития Запорожской области Юрия Гуськова, окончательное проектирование дороги должно занять считаные недели. Сроки же ее строительства эксперты оценивают по-разному. Точных данных пока нет.

Прокладку новых рельсов в Приазовье планируется завершить в течение ближайших лет. По данным правительства Запорожской области, на отдельных участках ветки уже начат ремонт путей.

- Оно не займет много времени, так как будет проходить в степи, где нет сложного рельефа, - считает Лизан. - Основная задержка в реализации проекта может возникнуть только в связи с необходимостью выкупа участков под строительство у частных собственников.

Кстати
Связь Новороссии с центральными регионами России может стать прочнее за счет планов по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). О перспективах ее строительства, в том числе по маршруту Москва - Ростов - Адлер, говорил еще в августе президент РФ Владимир Путин, отметив, что нужно подумать о продлении ее до Луганска и Донецка.

Источник - РИА Новости
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