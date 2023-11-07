 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Евреи против сионизма, идиш против иврита – что происходит? - Михаил Магид
08:50 07.11.2023

Евреи против сионизма, идиш против иврита - что происходит?
Почему израильские силы безопасности избивают ортодоксально настроенных сограждан
Михаил Магид
7.11.23

В сети распространилось видео, на котором израильские силовики избивают ортодоксальных евреев, последователей иудаизма. События, по всей вероятности, происходят в Иерусалиме. Это случилось далеко не в первый раз.

Дело в том, что значительная часть сторонников ортодоксального иудаизма не признают сионизм и государство Израиль. Они считают эти явления опасными для еврейского народа. И периодически протестуют против израильской политики, сталкиваясь с насилием. Так что именно не устраивает значительную часть верующих евреев в сионизме и израильской политике?

Во-первых, речь идет о десакрализации мессианских ожиданий. Сионисты заявили о необходимости возвращения евреев из рассеяния в Палестину и создали там преимущественно светское государство. С точки зрения многих верующих иудеев, возвращение евреев в Палестину и восстановление израильского царства - часть процесса преобразования, собирания изначального целостного просветленного мира из разбитых черепков, в которые вселенная превратилась в результате грехопадения.

Эта концепция в иудаизме называется "тикун ха-олам". И это станет возможным только в результате прихода Машиаха - Мессии. Сионизм, с точки зрения этих людей, - отвратительная ересь, разрушительная для иудейской веры и противоречащая божественным планам. Нельзя создавать в Палестине еврейское государство до прихода Мессии. А раз так, то ересь сионизма вызывает божий гнев и способна навлечь на евреев кары небесные.

Вдобавок, с точки зрения многих иудеев, все евреи как бы сидят в одной лодке и несут коллективную ответственность за то, что делает часть Ам Исраэль - народа Израиля (здесь слово "Израиль" - не название государства, а самоназвание народа).

Во-вторых, эти верующие иудеи приводят вполне практический рациональный аргумент: евреям, которых в мире не так много, не следует бросать вызов другим народам/конфессиям - например, полутора миллиардам мусульман. Это глупо и опасно. А с учетом того, что государство Израиль постоянно находится в состоянии вооруженной конфронтации с некоторыми мусульманскими странами, оккупирует или держит в блокаде 5 миллионов палестинских арабов, среди которых подавляющее большинство - мусульмане-сунниты, оно навлекает на Ам Исраэль огромное бедствие.

Несложно увидеть, что первый мистический аргумент довольно прочно связан со вторым, практическим, и как бы дополняет его. Разумеется, верующие иудеи скажут, что так оно и есть.

Отношения ортодоксальных религиозных евреев с сионистами были и остаются напряженными в течение долгого времени. Так в 1924 г. в Палестине был убит руководитель общины религиозных евреев, "старого ишува" - Якоб Исраэль де Хаан. Его застрелили на пороге больницы в Иерусалиме. Причиной стала общественная и дипломатическая работа, направленная против сионистов. Де Хаан обвинял их в разжигании национальной ненависти. Он говорил, что евреи веками мирно жили в Палестине, но что в результате сионистских попыток создать там еврейское государство и потеснить арабов жизнь евреев отныне висит на волоске. Ответственность за его убийство лежит на активисте сионистского подпольного движения по имени Аврахам Техоми. Однако весьма вероятно, что Техоми исполнял указание высшего руководства сионистов. Якоб Исраэль де Хаан был весьма примечательной личностью - еврейским религиозным мыслителем, известным журналистом социал-демократического толка, он обладал большими дипломатическими способностями и причинял сионистам серьезный ущерб.

Группы ортодоксальных евреев, не принимающих сионизм, весьма многочисленны. Самая крупная из них - Сатмарская община, представители которой проживают главным образом в США. Сатмары вместе с некоторыми примыкающими к ним общинами религиозных евреев - это примерно 200 тысяч человек. Но их численность стремительно растет за счет огромной рождаемости, в их семьях бывает по 10 детей и больше. Современная медицина, благодаря которой подавляющее большинство детей живы и здоровы, а продолжительность жизни увеличивается, вместе с такой высокой рождаемостью творят демографические чудеса. Именно в этой среде происходит возрождение языка идиш, носителей которого сегодня постоянно прибывает.

В самом Израиле идиш был вытеснен из употребления насильственно. Сионисты устраивали погромы идишистских союзов и обществ, избивая евреев, заставляли переходить на иврит. Таким образом, есть еще одна важная составляющая спора - многие верующие евреи и сторонники сионистского Израиля давно ведут войну в культурно-языковой сфере.

Существуют и другие группы верующих иудеев, отвергающих сионизм. Например, Неторей Карта - община, проживающая в Иерусалиме, секта Лев Тахор и ряд других. Обычно они знают иврит, но, подобно сатмарам, между собой говорят на идише и носят одежду наподобие той, как у верующих евреев в XVII-XVIII столетиях.

Среди анти-сионистских течений верующих евреев есть весьма своеобразные радикальные группы. Например, движение Лев Тахор, часть которого обосновалась в Гватемале. Им удалось обратить в иудаизм некоторое количество местных индейцев, так что вполне возможно, скоро часть гватемальских индейцев будут говорить на идиш, молиться в синагогах и готовить рыбу-фиш, подобно литовским или венгерским евреям. Власти Израиля преследуют это движение, считая его экстремистским. Со своей стороны, члены секты просят убежище в Иране, поскольку считают, что только там сионисты потеряют возможность их преследовать.

Представители подобных общин, которые проживают в Израиле, не пользуются израильскими деньгами (шекелями), стараются не платить налоги, не служат в израильской армии, отвергают само право сионистского государства на существование. Некоторые из них готовы сотрудничать с палестинскими организациями или с Ираном как с силами, противостоящими Израилю. Другие избегают подобной политики. Иногда члены этих движений публично жгут израильские государственные флаги и устраивают демонстрации в поддержку прав оккупированных Израилем палестинцев.

Можно по-разному относится к таким группам. Но в общей сложности речь идет о сотнях тысяч верующих евреев, и они более чем кто бы то ни было, могут претендовать на то, что являются частью еврейского народа. Поэтому, когда сионисты говорят о том, что их государство представляет евреев или выражает их мнение, это, конечно же, неправда.

Кроме ортодоксальных евреев, отвергающих сионизм, есть и много других евреев, которые не согласны с идеологией и политикой Израиля, но это уже - другая история.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699336200


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