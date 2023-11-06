Бюджетный лохотрон. Зачем Россию снова ведут к дефолту, - И.Рыбин

09:52 07.11.2023

Федеральные долговые бумаги размещены под рекордно высокие проценты

Иван Рыбин

6.11.23



Суверенный долг России стремительно растет, Минфин занимает направо и налево, причем под очень высокие проценты. В ближайшие годы на обслуживание этих обязательств будет расходоваться все больше средства - из госбюджета. При этом никакого объяснения смысла этих заимствований нет. По сути, нашу страну намеренно вгоняют в огромные долги. Видимо, чтобы потом было удобней выкручивать руки.



90 млрд рублей под доходность 12,5% годовых - такой рекорд размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) установил 1 ноября Минфин. Точнее, антирекорд. Зачем Россия в принципе занимает средства, если таковых в достатке? Непонятно.



"Единственная укрупненная статья бюджета, не только доля которой в его общих расходах (с 5,0% в 2023 оду до 9,8% в 2026 году), но и финансирование которой в реальном выражении неуклонно растет - обслуживание госдолга. Расходы на него в реальном выражении превышают уровень 2023 г. в 2024 - в 1,4 раза, в 2025 - в 1,7 раза, а в 2026 году - уже более чем в 1,9 раза, увеличившись за три года с 1,5 трлн рублей до 3,3 трлн рублей.



Это значит, что выкармливание крупнейших финансовых спекулянтов средствами налогоплательщиков при помощи все новых заведомо ненужных займов и аккуратного обслуживания госдолга в отношении стран, замораживающих и конфискующих российские активы, является одним из главных приоритетов либералов, управляющих федеральным бюджетом. Это неприемлемо и подлежит немедленной отмене - вместе со всей преступной либеральной политикой", - возмущается зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.



Судя по всему, Минфин и прочие "либеральные" ведомства собираются во второй раз провернуть ту же нехитрую операцию, которая была реализована в "лихие 90-е". Тогда пирамида ГКО-ОФЗ высасывала из нашей страны колоссальные деньги, по сути, Россию совершенно официально грабили. В какой-то момент средства кончились, и был объявлен "дефолт" 1998 года.



По этому поводу никто особо и не возмущался, так как к тому моменту все заинтересованные стороны награбили вдоволь. Прежде всего - иностранцы. И стало понятно, что нужна определенная передышка, дабы в стране вновь появились деньги, на которые можно наложить загребущие ручонки.



И начиная с 2001 года государственный долг РФ снова начал расти. Как внешний, так и внутренний. Однако насчет внутреннего не стоит себя обнадеживать, так как его держатели - те же структуры, иностранные.



В 2015-м внешний долг достиг пика. Как и зачем он тогда образовался, никто и по сей день не удосужился объяснить, особенно если учесть высокие цены на сырье и положительное сальдо торгового баланса. Но образовался, факт. Информация не секретная, можно найти графики.



На них видно, как стремительно начал расти долг внутренний - рублевый. А ставки по нему значительно выше, то есть расходы бюджета тоже. Впрочем, и валютные долги требуют все больше денег.



"Дополнительная потребность по расходам на обслуживание государственного долга Российской Федерации вызвана в том числе ростом ключевой ставки Банка России, а также ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю. Вместе с тем в предстоящий трехлетний период государственный долг Российской Федерации сохранится на безопасном для страны уровне и не превысит 20% ВВП", - вещают в Минфине.



Или превысит… Верить нашим чиновникам на слово нельзя. Так, Международный валютный фонд прогнозирует рост госдолга РФ выше уровня 20% от ВВП. Согласно докладу МВФ, в текущем году долг составит 21,2% ВВП, в 2024-м - 21,8%.



Здесь как раз все понятно - Минфин наращивает зависимость России от "инвесторов". От каких именно?



Европейские инвесторы вкладываются в российские облигации через аффилированные структуры, поясняет доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.



Американские, кстати, тоже. Получается, что наш госбюджет приносит доходы врагам - тем самым, которые снабжают Украину оружием. То есть мы сами финансируем противостоящего нам противника! Не кажется странным?



А свободные средства наши власти инвестируют не в свою экономику, а в … американскую!



"Увеличение Россией объема инвестиций в государственные облигации США можно объяснить накоплением в РФ избыточных резервов, связанных с ростом нефтяных котировок", - считает начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.



Странно, однако. Во время Великой Отечественной войны Советский Союз почему-то не покупал облигации Третьего Рейха. Вообще никакие не покупал. И свои бумаги Гитлеру не продавал. А сейчас, по сути, напрямую сотрудничаем с врагом.



По закону о бюджете на 2024−2026 годы Россия выдаст неким "дружественным" странам $15,6 млрд в виде государственных кредитов. По гораздо более низким ставкам, под 12,5% годовых никто брать не будет. Тот есть одной рукой мы занимаем - дорого, другой раздаем - дешево. Дырка в госбюджете растет, что и неудивительно.



США хотят открыть Южно-Китайский морской фронт. Китайцы - за мир

Объяснения всему этому вы не найдете. Зачем нужно занимать, куда тратятся привлеченные от продажи облигаций деньги, зачем нужно раздавать - тоже. На эти темы "официоз" молчит, как рыба. Потому что сказать нечего.



Зато в последнее время постоянно звучат бравурные отчеты об уменьшении госдолга - внешнего, который с лихвой перекрывается внутренним. И, как сказано выше, скупается теми же иностранными структурами. Причем в любой момент пресловутые "инвесторы", воспользовавшись каким-то юридическим казусом - например, отказом платить по внешнему долгу в валюте - могут предъявить нашему государству ВСЕ выпущенные бумаги. На десятки триллионов рублей.



Как несложно догадаться, финансовая система РФ моментально рухнет. Что спровоцирует "острый рост социальной напряженности" по всей стране, с которым власти могут и не справиться. События в Дагестане это показали.



"Мы в состоянии полностью профинансировать все, даже возросшие в связи с проведением СВО расходы, поэтому сокращение внешнего долга можно только приветствовать - это укрепит инвестиционный климат в стране. Непонятно лишь, почему на фоне обеспеченности внутренними финансовыми ресурсами и растущих цен на наши экспортные товары в бюджет все еще заложены поступления от внешних заимствований, ведь мы можем полностью от них отказаться", - задает риторический вопрос доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов.



И почему доходности по российским облигациям вдруг стали расти? Должны, наоборот, падать - ведь рубль вроде как начал укрепляться. Но таки растут. То есть госбюджету придется отдавать больше. Логика тут может быть только одна - именно для того, чтобы отдавать больше. Предательская логика, вредительская.