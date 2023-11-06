Правда блефа. Ближневосточный кризис, США и действия прежде слов, - Илья Титов

11:38 07.11.2023

Давно ожидаемая наземная операция Израиля в Газе утонула в фейках, не успев начаться. Реалии современной войны подсовывают зрителям, каждый из которых, будто футбольный фанат, выбрал себе сторону, тонны информационного фастфуда. Съемки реальных боевых действий мешаются с футажами из реалистичных компьютерных игр, находят подтверждение невероятные выдумки, а законы здравого смысла перестают работать в применении к ведению войны. Подробно разбирать это все нет смысла - интерес представляет разве что видео подрыва израильского танка заложенной вручную миной, а также приваренные поверх самоходных артиллерийских установок защитные решетки – сегодня западные военные эксперты в один голос твердят об эффективности израильской инновации, хотя прошлой весной нелепо выглядящие, но отлично защищающие технику решетки на танках нашей армии были предметом насмешек этих же экспертов. Но речь не об этом.



На полосах "Завтра" много раз упоминалось, что разгорающийся с каждым днем пожар большой ближневосточной борьбы стараются потушить Штаты. Не из гуманизма и сострадания, которыми так славятся американские политики, а просто потому что обеспечение двух полномасштабных военных кризисов и тщательную подготовку к третьему Вашингтон просто не потянет. Косвенным признаком концентрации дяди Сэма на приоритетных направлениях можно считать постепенный слив воинствующего украинства – безусловно, временная замена спятившего Зеленского на кого-то более вменяемого позволит США как бы притормозить малороссийский конфликт, перехватить контроль над его темпом, чтобы разморозить большую войну на своих условиях, в случае необходимости, через пару лет. Стоит поговорить об усилиях, которые Вашингтон прилагает к разрешению ближневосточного кризиса.



Пару недель назад мы рассказывали о неудавшемся турне президента Байдена. Тогда после удара по больнице в Газе лидеры тех немногих арабских стран, что все же согласились встретиться с седым президентом, спешно принялись отменять свои встречи, руководствуясь гневом улиц. Особенно примечательной была история про то, как король Иордании Абдалла II отменил свою встречу с американским руководителем, после чего тот, дабы не ударить в грязь лицом, тоже отменил свою встречу с Абдаллой II. Так вот, на минувшей неделе в свой уже третий за время конфликта тур по странам Ближнего Востока отправился главный американский дипломат Энтони Блинкен. Идея у тура была одна: удостовериться, что последний довод президента, в те же самые дни прошедший через Суэцкий канал вместе со своей авианесущей группой, сумел доставить по-восточному тонкий намек не вмешиваться в конфликт на стороне Палестины. Но ответ на американские увещевания дала все та же улица: приезд Блинкена был встречен протестами. В Аммане и в Анкаре митинги требовали от госсекретаря убираться вон и обвиняли его в кровопролитии на территории Газы. Но самыми действенными оказались протесты в Ираке, куда Тони прибыл с неанонсированным визитом: темой для тревожного разговора с премьером Ирака Мухаммедом Ас-Судани стали атаки на американские военные объекты. Западная пресса вовсю называет группировки, стоящие за атаками, "проиранскими", но куда корректнее было бы называть их "антиамериканскими". Спешно прибывший в Багдад госсекретарь так же спешно оттуда свинтил, сменив огнетушитель на огнемет и отправившись на Тихий океан в очередной раз убеждать корейцев и японцев стать мясом для американской войны против Китая.



Но у прыгающего по миру Тони хватает проблем и дома. Дело не только в нелояльности в рамках администрации: так, заместитель советника Байдена по нацбезопасности Джон Файнер в беседе с ABC отметил, что серьезная оппозиция произраильскому консенсусу существует даже внутри Белого дома. С широкой поддержкой палестинцев в западных странах не смогли ничего сделать ни сроки за антисемитизм, ни увещевания местных властей, ни однозначная поддержка Израиля политическим истеблишментом. Причем демография протеста тоже заслуживает внимания: участвовали в основном не мигранты-мусульмане (эти как раз в основном стараются не отсвечивать во избежание всякого), а приезжие во втором-третьем поколении и образованная городская молодежь либеральных взглядов.



То, что масштаб проблемы слишком серьезен, чтобы от него можно было отмахнуться словами "всего лишь арабы беснуются", поняли и в Израиле. Интерес представляет заявление бывшего премьера страны, имеющего амбиции вернуться на пост главы правительства, - Нафтали Беннета. Тот зашел в "ТикТок" и вдруг обнаружил, что там "в пятнадцать раз больше прохамасского контента, чем произраильского". После чего мистер бывший премьер пообещал съездить в Вашингтон, потолковать и "изменить ситуацию". Сложно представить, что сможет сделать Беннет, если исключить примитивные и заведомо неэффективные варианты типа "банить всех, кто не запостит молитву в сторону Тель-Авива". Разве что сам заведет аккаунт и начнет танцевать…



Интересно то, как многие высокие лбы, кажется, совсем не учатся на своих ошибках. 3 ноября лидер "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с заявлением, в котором щедро насыпал грозных слов в адрес Израиля, но на решения о конкретных действиях был на удивление скуп. Так вот, эти самые высокие лбы принялись насмешливо морщиться. "Какой нелепый блеф!" - говорили одни. "Вот и слился тот, на кого у ХАМАС были самые большие надежды", - самодовольно утверждали другие. "И вот так у этих балаболов все", - победно декларировали третьи. Самое занимательное тут то, что почти пустое по содержанию и грозное по форме послание врага, которого изо всех сил толкают к последней черте, нужно было научиться воспринимать всерьез хотя бы по итогам февраля 2022 года, которому предшествовал похожий ультиматум, единогласно объявленный западными экспертами пустым блефом. Да, громкие декларации и пафосные объявления войны здесь не применяются, но, как и в случае с наземной операцией Израиля, которая как бы не началась, но уже вовсю идет, действия свершаются прежде слов.



С северной границы еврейского государства приходят вести о том, что воины "Хезболлы" кусают ЦАХАЛ, вынуждая тель-авивский генштаб растягивать силы и держать дополнительную группировку на севере. О масштабах столкновений косвенно свидетельствуют официально признанные потери "Хезболлы": они составляют уже 60 человек. Данных с другой стороны мы не получим, учитывая, что по данным Арабской организации по индустриализации (АОИ) во время рейдов на Газу погибло всего 34 израильских солдата, хотя 5 ноября репортер произраильского FOX News в прямом эфире сообщил о единомоментной гибели 20 бойцов ЦАХАЛ в результате засады. Так что пускай The New York Times и дальше грозится со ссылкой на источники в президентской администрации - прямо задекларированного вмешательства постараются избежать все задействованные. Что, однако, не помешает ни вводить войска в Газу, ни бить по Израилю с севера, ни наносить удары по иранским конвоям в Сирии и Ираке, ни уничтожать лагеря беженцев, ни обещать стереть Газу с лица земли ядерной бомбой, как это пообещал Амихай Элияху, министр наследия Израиля.