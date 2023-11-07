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Веселый балаганчик. К итогам первых выборов акимов районов в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
12:00 07.11.2023

К итогам первых выборов акимов районов
5 ноября состоялись первые прямые выборы акимов районов и городов областного значения. На первом этапе областные маслихаты определили 45 регионов, где пройдут выборы, после чего стартовало выдвижение. Помимо партийцев предусматривалось самовыдвижение. Вскоре появилось 249 кандидатов (36,24% выдвинуты политическими партиями, 63,86% – путем самовыдвижения). Регистрацию прошли 164 кандидата (69 от партий и 95 самовыдвиженцев). До дня выборов дошли 125 кандидатов. То есть, конкуренция снизилась с 5,5 человека на место до 2,8, т.е. вдвое.

Выборы проходили в один тур, сюрпризов не было, явка составила 62,8% и вскоре стали известны имена 45 победителей.

40 победителей (89%) – это действующие акимы или и.о. акимов, избранные с достаточно большим перевесом. О чем это говорит?

Во-первых, прошел определенный отсев сторонних кандидатов.

Во-вторых, на стороне действующих акимов, которых поддержала местная власть и правящая партия, действовал не только административный, но и информационно-пропагандистский ресурс.

В-третьих, непопулярных и неэффективных акимов начальство старается оперативно заменять (тут ситуацию мониторит и областное начальство, и Администрация президента), да и правящая партия "Аманат" не везде поддержала действующих руководителей.

Особой конкуренции, судя по итогам, толком-то и не было. Все победили с очень уж подавляющим большинством.

Теперь рассмотрим нюансы.

В Байдибекском и Аккольском (Акмолинская обл.) районах победили представители партии "Ауыл". Первый – бизнесмен, ранее бывший депутатом облмаслихата от "Нур Отана", второй – зам. акима этого района. Им с проиграли аманатовцы (кстати, оба не акимы).

В Денисовском и Мамлютском районе выиграли кандидаты от НПК. В первом случае от партии шел зам. акима этого же района против зам. акима Рудного ("Аманат"). Во втором – зам. акима района (НПК) победила акима сельского округа ("Аманат").

В Федоровском районе был избран действующий аким, выдвинутый "Республикой"; он победил руководителя управления энергетики и ЖКХ областного акимата ("Аманат").

В Абайском районе (Абайская обл.) действующий аким шел как самовыдвиженец и выиграл выборы у своего подчиненного (кандидат от "Аманата" до выборов не дошел).

В Астраханском районе выборы выиграл самовыдвиженец – бывший аким этого района, ныне работающий акимом Буландынского района. Он с 10-кратным преимуществом опередил кандидата от "Аманата" – работника облакимата.

В Есильском районе (Акмолинская обл.) победил бизнесмен-самовыдвиженец (и бывший аким этого района); ему проиграл аманатовец – начальник облсельхозуправления.

В Исатайском и Шардаринском районах выборы выиграли председатели маслихатов, выдвинутые "Аманатом".

По сути, "случайных" людей на выборах не зафиксировалось. Даже победившие самовыдвиженцы или инопартийцы очень подходили по критериям действующих акимов от правящей партии, что позволяет даже предположить частичную диверсификацию путей выдвижения при предварительном отборе кандидатов.

Вспоминается старый тезис: не так важно, назначен аким или выбран, главное – чтобы он хорошо работал.

Если не рассматривать вопрос технологий, то получается, что население в принципе поддержало власть. То же мы видели и на выборах в Мажилис и маслихаты. Не то, чтобы альтернативы не было – по большому счету, не видно ни запроса на альтернативу, ни какого-то реального предложения на политическом рынке. Казахстанский избиратель демонстрирует своего рода устойчивый конформизм, как поддерживая на выборах власть (или начальство), так и не протестуя там, где итоги выборов откровенно показывают высокую вероятность корректировки их итогов.

С этой точки зрения первые прямые выборы акимов прорывом не стали. Конечно, важен вопрос дальнейшей эволюции системы отношений избранного акима района с областным (теперь неугодного или, еще хуже, неэффективного акима снять будет очень намного сложнее), а также межбюджетных отношений, но это вопрос – среднесрочной перспективы. Продукт должен, что называется, отлежаться.

Но ответа на вопрос о том, что лучше – назначение или избрание – пока не прозвучало.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Ашимбаев Данияр
07.11.2023

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699347600


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