Глобальный передел. Станет ли Центральная Азия очередной разменной пешкой? - Рената Алимова

12:56 07.11.2023

РЕНАТА АЛИМОВА



"Неравнодушные граждане" готовятся в качестве инструмента дестабилизации



В последнее время Вашингтон на мировой арене выглядит, мягко говоря, неубедительно. Только-только забылся фееричный провал американского командования в Афганистане, как вдруг как-то не так все пошло в Европе. Сегодня непонятно, как разруливать ситуацию с Украиной, в которую вбухано столько денег, а мало-мальски внятного результата все нет и не предвидится. А тут еще и Ближний Восток подкинул головной боли, заставив Белый дом выступить в поддержку откровенного геноцида, реализуемого Израилем в секторе Газа.



В преддверии приближающихся президентских выборов действующей администрации просто необходимо перебить неблагоприятную информационную повестку. Как это сделать? Ну не решением же внутренних социальных проблем. Гораздо проще спровоцировать очередной конфликт подальше от своей территории. И чтобы вовлеченных сторон было побольше – для масштабности. И чтобы одновременно насолить основным противникам, России и Китаю. А еще и чтобы поправить собственное материальное положение за счет чужих природных ресурсов.



Центральная Азия в данном случае представляется идеальным кандидатом. Пробные шаги в Горном Бадахшане, Каракалпакстане, Оше и Алматы продемонстрировали, что регион вспыхивает моментально. Армия поджигателей и пятая колонна проходят интенсивную подготовку. Осталось еще немного подогреть общественность, добавив топлива в и без того немалый конфликтный потенциал, и в центре Евразии полыхнет так, что все забудут про два миллиона палестинцев, методично уничтожаемых израильской армией.



Именно таким подталкиванием горючего активно занимаются подкормленные западными некоммерческими структурами журналисты, общественные активисты и прочие "прогрессивные силы", создающие нездоровое общественное напряжение путем спекуляций на наиболее проблемных темах своих стран.



Стараниями НКО при поддержке западных кураторов ведется неустанная подготовка новых кадров информационного фронта, изящно называемых "общественными репортерами" и "неравнодушными гражданами".



Согласно итоговому отчету организаторов центральноазиатской программы MediaCAMP, реализованной при финансовой поддержке USA1D, за пять лет в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане подготовлено 3375 специалистов, поддержано 337 проектов по производству местного контента, создана сеть из 282 гражданских журналистов, оказано 1404 юридических консультаций для СМИ и производителей контента. Несмотря на завершение программы, запрещенное в России агентство USA1D в партнерстве с платформой Internews Network намерено продолжить работу в регионе, ставя в качестве основной задачи "поддержку независимых СМИ и противодействие дезинформации".



Не остается без внимания и "мелкая рыбешка" в лице блогеров. В зону внимания сотрудников западных НПО и диппредставительств западных стран на местах попадают владельцы каналов, число подписчиков которых превышает 15 тысяч. Владельцам более крупных ресурсов с аудиторией более 50 тысяч предлагается стажировка в США в рамках финансируемой конгрессом программы Open World. При этом тематика блога не имеет существенного значения: в программу попадают и те, кто освещает далекие (пока) от политики темы.



Не обойдены вниманием и правозащитники, используемые американскими диппредставительствами для сбора информации по случаям нарушения прав человека в отдельных странах для дальнейшего ее использования в рамках подготовки ежегодного тематического доклада Госдепа США. На основании выводов этого документа страна впоследствии получает баллы в многочисленных рейтингах демократичности, экономической свободы, открытости, миролюбия и пр.



Примечательно, что наибольшую активность кураторы демонстрируют применительно к подготовке "общественных активистов" в регионах, перед которыми наиболее остро стоит комплекс нерешенных социально-экономических проблем.



Так, упомянутая выше платформа Internews Network, деятельность которой в России запрещена, в конце сентября организовала в г. Оше образовательное мероприятие для отработки навыков создания контента по острым социальным темам, способного вызвать активную реакцию общества. На учебу были приглашены 30 начинающих блогеров из южных регионов Киргизии. То есть преимущественно из аграрных областей с более низким уровнем жизни, население которых обоснованно имеет больше претензий к власти, чем жители относительно благополучного, более урбанизированного севера.



Американские Национальный демократический институт* и Международный республиканский институт* (запрещены в России) реализуют проект, нацеленный на "продвижение принципов демократии, создание гражданского активизма, выявление и подготовку лидеров из числа молодежи" в наиболее бедных регионах Узбекистана – Хорезмской области и Каракалпакстане, а также в экологически неблагополучных Сурхандарьинской и Навоийской областях.



Список можно продолжать и продолжать.



Недавние события в российском аэропорту г. Махачкалы в очередной раз продемонстрировали, что при грамотно подготовленной почве триггером для массовых акций протеста может стать любой даже самый надуманный предлог, начиная с бытового конфликта, заканчивая непопулярным решением государственной власти. А поводов для недовольства у граждан любой из республик Центральной Азии хватает: рост цен на товары потребления, топливо, услуги ЖКХ и лекарства, дефицит продуктов питания, повышение тарифов операторов мобильной связи, перебои в поставках электроэнергии и воды, непростые отношения с соседями, нерешенные вопросы границ.



Не менее перспективным направлением западные кураторы считают разжигание межэтнической и межрелигиозной ненависти как между гражданами стран региона, так и в отношении ближайших соседей.



В последние месяцы во всех "независимых" медийных ресурсах и соцсетях центральноазиатских республик реализуется масштабная информационная кампания, направленная на разжигание ненависти к русским. Два основных навязываемых сюжета – мифические репрессии в России в отношении трудовых мигрантов и насильственное привлечение выходцев из Центральной Азии к участию в специальной военной операции на Украине. Применительно к КНР с неизменным накалом форсируется развитие темы "экономического поглощения китайцами".



В условиях такой явной подготовки региона к дестабилизации правительства "пятерки" нуждаются в немедленном принятии адекватных защитных мер. Центральноазиатским государствам необходимо обеспечить мощное совместное противостояние ради защиты почти 50 миллионов своих граждан перед лицом кровавого конфликта, в который их совершенно явно тянут "западные партнеры".



С учетом серьезности потенциального противника, помимо внутрирегиональной интеграции, стоит задуматься об укреплении взаимодействия с ближайшими соседями, которых также неминуемо затронет кризис в Центральной Азии. Куда в случае начала масштабной войны хлынут толпы беженцев? В Россию, Китай, Индию... Значит, именно с Москвой, Пекином и Нью-Дели следует укреплять сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.



Это может быть реализовано в рамках как ОДКБ, так и Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. Главное, чтобы все понимали серьезность нависшей угрозы и проводили соответствующую подготовку. А лучше профилактику. Кто предупрежден, тот вооружен.



7.11.23