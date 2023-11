Дональд Трамп уходит в отрыв. Американцы выбирают его назло Джо Байдену, - Е.Мур

13:11 07.11.2023

Президент США Джо Байден уступает своему потенциальному конкуренту на выборах-2024 Дональду Трампу в пяти из шести ключевых штатов, таков итог авторитетного опроса The New York Times/Siena College. Из этого следует, что, если бы выборы состоялись 5 ноября нынешнего, а не следующего года, господин Трамп победил бы с серьезным отрывом. Опрос показывает, что избиратель недоволен ситуацией в стране, качеством жизни, тем, что делается во внешней политике, возрастом и дееспособностью президента. Последнее смущает более 2/3 американского электората.



Если бы президентские выборы в США были сегодня, а не через год, экс-президент Дональд Трамп нанес бы Джо Байдену сокрушительное поражение, получив 300 из необходимых для победы 270 голосов выборщиков, следует из опроса The New York Times/Siena College. Согласно исследованию, Дональд Трамп опережает Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатах с отрывом на 4–11 процентных пунктов (п.п.).



Во всех этих штатах господин Байден по итогам выборов 2020 года обогнал своего конкурента. Сейчас же он с самым большим отрывом проигрывает в Неваде. Три года назад нынешний глава государства опередил там конкурента на 2 п.п. Сейчас Дональд Трамп лидирует с отрывом 11 п.п. Опережает он господина Байдена и в Джорджии (6 п.п.), в Аризоне и Мичигане (5 п.п.), и в Пенсильвании (4 п.п.). Джо Байден обогнал Дональда Трампа лишь в одном ключевом штате - Висконсине. Но и там отрыв минимален - 2 п.п.



Как следует из опроса, жители указанных штатов движимы не столько симпатиями к Дональду Трампу, сколько недовольством политикой Джо Байдена.



Абсолютное большинство избирателей отмечает ухудшение их качества жизни, и 60% - что страна в целом движется в неправильном направлении.



Сдвиг вправо наблюдается даже среди традиционно демократического электората.



Среди афроамериканских избирателей, которые были всегда оплотом демократов и, как следствие, господина Байдена, теперь примерно четверть - за Дональда Трампа.



Это "невиданный для республиканского кандидата в президенты результат в наше время", констатирует The New York Times.



Двумя месяцами ранее The New York Times/Siena College уже предупреждали об ослаблении поддержки Демократической партии среди цветных групп населения. Если годом ранее она составляла примерно 70%, то на момент опроса - 54%.



С поддержкой Джо Байдена молодежью тоже не все благополучно. Причины очевидны. Во-первых, Джо Байден разочаровал студентов, которым он так и не смог списать студенческий долг, несмотря на предвыборные обещания. Кроме того, молодых американцев, разделяющих жесткую позицию Белого дома по поддержке Израиля, гораздо меньше, чем среди более старшего поколения. Недавний опрос CNN выявил резкий разрыв взглядов между разными возрастными группами избирателей, когда дело доходит до оценки израильских ударов по Газе: лишь чуть больше четверти респондентов от 18 до 34 лет полагает, что сила ответа Израиля на атаки "Хамаса" полностью оправданна. Да и в целом ситуация с двумя активными конфликтами в мире, которые появились в пору президентства Джо Байдена, внушает американской молодежи серьезные опасения за будущее.



В итоге, как следует из опроса The New York Times/Siena College, избиратели моложе 30 лет, как и более широкий электорат, теперь предпочли бы, чтобы Дональд Трамп, а не Джо Байден решал проблемы в области национальной безопасности (преимущество 11 п.п.).



Тем временем, согласно экзит-полам по всей стране в 2020 году, нынешний президент опережал Дональда Трампа среди молодежи на 24 п.п.



Другой тревожный для Джо Байдена сигнал: он утрачивает поддержку среди американских мусульман. Опрошенные The Hill американцы, исповедующие ислам, чувствуют, что их "предали". Амира аль-Захрани, избирательница из Питсбурга, штат Пенсильвания, рассказала изданию, что она "крайне разочарована" и рассматривает возможность проголосовать за профессора Гарварда и давнего критика Израиля Корнела Уэста (выступает как независимый кандидат), а не Джо Байдена.



Хотя американцев-мусульман в США не так много, их поддержка может иметь критическое значение для Джо Байдена в некоторых штатах. Например, итог выборов-2020 в Мичигане определили 146 тыс. голосов в пользу Джо Байдена. В то же время в этом штате проживают 200 тыс. мусульман, имеющих право голоса, напоминает CNN. В связи с этим группы активистов-мусульман через СМИ и соцсети предупреждают Джо Байдена, что его безапелляционная поддержка Израиля вполне может стоить ему победы на выборах.



Развязанная крайне правыми республиканцами война в собственной партии угрожает рисками для всех

Раскол по поводу отношения к военной кампании Израиля наблюдается и среди функционеров Демократической партии. Как следует из материала Axios, почти 20% из примерно 300 сотрудников Национального комитета Демпартии подписали письмо к Джо Байдену с просьбой потребовать от израильских властей немедленного прекращения огня. Эту позицию, правда, не разделяет партийное большинство, а демократы с еврейскими корнями, напротив, в ярости из-за того, что их коллеги недостаточно осудили нападение "Хамаса", и даже грозят выходом из партии. Итог - популярность Джо Байдена среди однопартийцев упала на 11 п.п., до 75%, а поддержка в стране в целом до 37% (обе цифры рекордно низкие).



Но наибольшую обеспокоенность американских избирателей по-прежнему вызывают все же вопросы экономики, а не внешней политики, отмечается в опросе консервативного Rasmussen Reports. И здесь у республиканцев тоже колоссальный отрыв от демократов. Согласно опросу, у Республиканской партии перевес в 33 пункта среди независимых избирателей, которые обычно решают итоги выборов.



В целом по стране 49% вероятных избирателей больше доверяют республиканцам в управлении экономикой и лишь 39% - демократам.



Это отражается и на кандидатах в президенты от партий. Упомянутый опрос The New York Times/Siena College показывает, что 59% больше доверяют в вопросах экономики Дональду Трампу и 37% - Джо Байдену. Именно по вопросу экономики у господина Трампа самая сильная позиция, отмечается в опросе.



Но и экономические сложности "Байденомики" - не самое главное опасение американского избирателя. Больше всего он обеспокоен возрастом президента. Примерно 2/3 опрошенных респондентов считают, что 81-летний лидер "слишком стар" для того, что выдвигаться на второй срок. Лишь 39% обеспокоены возрастом Дональда Трампа, который, к слову, только на три года моложе конкурента.



"Мир разваливается при Байдене. Я бы, конечно, предпочел увидеть кого-то, кто, по моему мнению, может стать для страны позитивным лидером для подражания. Но, по крайней мере, я думаю, что Трамп в этом преуспел",- объяснил свою позицию NYT Спенсер Вайс, 53-летний специалист по электрическим подстанциям из Пенсильвании, который поддерживал Джо Байдена в 2020 году.



Очевидно, что итоги этого опроса не окончательные и у Джо Байдена еще есть год на то, чтобы попытаться переломить ситуацию. Эксперты напоминают, что у господина Байдена "хорошо финансируемая кампания", а Дональду Трампу предъявлено четыре обвинения в рамках уголовных дел и ему придется отвлекаться на разбирательства в ходе кампании-2024. Со своей стороны, согласно опубликованной Axios докладной записке команды Джо Байдена, она решительно настроена на то, чтобы "организовать очередную мощную операцию по очередной мобилизации коалиции избирателей", и уверяет, что "предвыборная кампания находится в сильной позиции". Однако, как заметил в эфире CNN известный обозреватель Фарид Закария, есть вещи, над которыми "Джо Байден и его команда не властны", и "это его возраст". За год он может не раз привести к тому, что президент может "споткнуться" в прямом и переносном смысле.



Екатерина Мур, Вашингтон

Газета "Коммерсантъ" №206/В от 07.11.2023, стр. 1