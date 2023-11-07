"Колонизаторы, вернитесь!". Взывает Южная Африка, - В.Шацких

13:43 07.11.2023

Почему в одной стране, пока там хозяйничали чужаки, было построено 19 электростанций, а потом, за 30 лет свободы – всего одна

Речь у нас о Южно-Африканской Республике. Там в начале 1990-х рухнул режим апартеида. Власть перешла в руки коренного населения. Это имело множество самых разнообразных последствий, но разговор пока об энергетике. С ней в ЮАР сейчас большие проблемы. Постоянно происходят веерные отключения электричества. Во многих провинциях света нет по 10-12 часов в сутки. Цена киловатта растет и растет. Энергетика в стране глубоко убыточна.



При колонизаторах такого не было. Местная энергосистема не просто работала стабильно и прибыльно, но экспортировала электричество в соседние страны. А стоимость электроэнергии для населения и промышленности в самой ЮАР была очень низкой.



Более того. Во времена апартеида, всего лишь за 32 года, с 1960-го по 1992-й, в стране построили 19 электростанций. А потом за 30 лет лишь одну. Причем, ее проектирование началось еще при колонизаторах. Станция была построена с превышением сметы в несколько раз. Еще две электростанции в ЮАР уже много лет никак не могут достроить. Одна из них, та, которая побольше, строится 18 лет. Первоначальная смета расходов на ее сооружение превышена в десятки раз. Ввод станции в эксплуатацию планировался еще в середине нулевых, но затем много раз переносился.



Дмитрий НекрасовРоссийский экономист Дмитрий Некрасов, недавно побывавший на юге Африки и рассказавший об особенностях местной энергетики, сообщает также, что большинство тамошних электростанций, построенных 50-60 лет назад, практически полностью выработали ресурс. Эти станции надо либо выводить из эксплуатации, либо глубоко модернизировать.



Как свободолюбивые народы, сбросившие колониальное иго, дошли до такой жизни? В чем причины описанных безобразий? Если коротко, говорит Дмитрий Некрасов, они в драматическом росте коррупции и снижении качества управления, которые наблюдаются после крушения апартеида во всем государственном секторе ЮАР, а не только в энергетике.



Экономист Некрасов делает из этого широкие выводы. Он считает, что крах колониальной системы – величайшая трагедия 20 века. Приводит статистику, которая свидетельствует, что после наступления эры массовой деколонизации в государствах Африки южнее Сахары начался последовательный и неуклонный спад в экономике и социальной сфере, началось снижение уровня и качества жизни. Некоторое время, пока еще сохранялась оставленная колонизаторами административная и социальная инфраструктура, это пике было не очень крутым. Затем падение ускорилось. И это происходит не только в Африке. Впору воскликнуть: "Колонизаторы, вернитесь!".



По мнению Дмитрия Некрасова, рассуждения о полезности колонизации и вреде резкого выхода из нее – никакой не расизм. Поскольку дело не в цвете кожи и не в разрезе глаз коренного населения. Просто у одних народов за спиной десятки поколений, сформировавшихся в условиях сложно устроенного современного государства, в условиях городской жизни с ее бургомистрами, депутатами, судьями, нотариусами, журналистами, доцентами, инженерами и механиками. А у других народов еще сто лет назад дедушки охотились на антилоп, бабушки собирали съедобные коренья.



Конечно, внук охотника на антилоп запросто может оказаться лучшим выпускником европейского университета. Но когда у всех министров в стране, у всех судей, прокуроров и губернаторов дедушки охотились в саванне, очень трудно создать (или поддерживать в рабочем состоянии) современное государство. Даже если списать законы у ведущих западных стран. Дело же не в законах. Дело, прежде всего, в традициях, в правовой и деловой культуре, в сложившихся за века представлениях о том, что можно и чего нельзя начальнику, что такое репутация. В наличии или отсутствии реально работающих механизмов юридического и общественного контроля.



Не случайно Петр Первый триста лет назад массово завозил в Россию с Запада не только технологии, не только мастеров пушечного и корабельного дела, но и администраторов, офицеров, ученых. Это при том, что допетровская Россия вовсе не кочевала по саванне. Она была довольно серьезным государством. Но не спешила модернизироваться. И поэтому в суровых реалиях нового времени (а новое время часто оказывается суровым) запросто могла оказаться колонией. Еще немного, и ее разобрали бы на части поляки, шведы и другие энергичные европейские народы. Чтобы этого не случилось, надо было пришпорить коней.



Петровская прививка, со всеми ее огромными издержками, обеспечила нужный результат. В Российской империи в короткие сроки была произведена военная и административная модернизация. Сформировался многочисленный разветвленный класс управленцев вполне европейского уровня. Сложилась квалифицированная бюрократия. Весьма далекая от идеала (все мы читали Гоголя), но вполне дееспособная. Страна сохранила суверенитет.



В Африке и во многих других уголках земного шара события развивались по иному сценарию. На самом деле, конечно, сценарии были разные, сводить их к одному знаменателю не стоит. Однако нельзя не согласиться, что для некоторых народов, которые попали в зависимость от других народов, быстрый выход из этой зависимости создает большие проблемы. По мнению экономиста Некрасова, надо было растянуть процесс деколонизации хотя бы лет на 150. Не следовало выгонять "чужаков". Сначала местные кадры на протяжении нескольких поколений должны были пройти у них выучку, перенять технические знания, административную навыки и ту самую деловую этику. В общем, сформировать надежные базовые принципы, на которых стоят государства Европы и Северной Америки.



Тут, конечно, мы вступаем на зыбкую почву. Дмитрий Некрасов убежденный "западник". О пагубности скоростной деколонизации он рассказывал в интервью еще более прогрессивной журналистке, которая пригласила Некрасова, чтобы оправдать геноцид палестинцев в секторе Газа еще и экономическими аргументами. Дескать, там цивилизованные люди долго пытались привить отсталому племени современную культуру и высокие технологии. Но строптивые агрессивные дикари не хотели учиться. Они убивали цивилизованных людей. Вот поэтому теперь приходится прибегать к жестоким мерам.



Разумеется, такая трактовка сегодняшних драматических событий на Ближнем Востоке содержит не просто огромное упрощение, но и прямое жульничество. А сама ситуация, породившая арабо-израильское противостояние, имеет ярко выраженную специфику, которая не позволяет поставить ее в один ряд с другими примерами на тему "деколонизации". Да и сам этот ряд выглядит сомнительно. Вот Индия, например, была британской колонией. Но сейчас развивается быстрее многих западных стран.



Тем не менее, представляется любопытной попытка как-то сгруппировать, выделить в отдельную категорию те счастливые народы, которые кочевали себе, охотились, собирали коренья или кизяк. Потом на их землю пришли чужие люди. Установили свои порядки. Построили города, дороги, электростанции. Потом вынуждены были уйти. И счастливые народы думали, что электростанции – это как Солнце. Его же не надо ремонтировать. Лет тридцать так оно и было. Потом вдруг оказалось, что нет, все сложнее.



При этом, наверное, избежать деколонизации или надолго растянуть данный процесс невозможно в принципе. С развитием образования и появлением исторического кругозора в любом народе неизбежно просыпается свободолюбие. Если колонизаторы или просто более многочисленные соседи не успели раскатать в блин национальную самобытность местного населения и полностью его ассимилировать. Как это случилось в Европе, например. Там еще несколько веков назад существовали многие десятки небольших народов и народностей. А потом во Франции все они стали французами, в Венгрии (где ассимиляция отличалась особенно высокой скоростью и интенсивностью), они все стали венграми. И справедливо сказано до меня: если царскую Россию называли тюрьмой народов, то Европу с полным правом можно считать кладбищем народов.



Наверное, с практической стороны быстрая деколонизация действительно приносит местному населению больше вреда, чем пользы. По крайней мере, в тот период, пока набиваются суверенные шишки и лечится национально-освободительная эйфория. Дмитрий Некрасов в своем рассказе про ЮАР приводит диалог двух чернокожих официантов, молодого и старого. Молодой говорит: "Поскорее бы отсюда убрались все белые. Освободили для нас рабочие места". Старый отвечает: "Дурак ты. Если все белые уедут, тут будет полная разруха". Вроде бы красивая точка в полемике. Но характерно, что это разговор официантов. А не офицеров, например.



07.11.2023 Виктор ШАЦКИХ