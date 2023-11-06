Будьте здоровы: медицина Казахстана - риски и перспективы

14:58 07.11.2023 В Казахстане планируют поднять статус средних медицинских работников: им передадут часть функций врачей. Данная идея содержится в пилотном нацпроекте по развитию сельского здравоохранения в стране. Содержание нацпроектов, скорее всего, будет уточняться и дорабатываться. Документы показывают, какие слабые места Астана видит у относительно благополучной - если смотреть на статистику - медицины Казахстана.



"Золотые" ковидные?



С формальной точки зрения последние пять лет для системы здравоохранения Казахстана были периодом благополучия и поступательного развития. Даже с учетом кризисов и пандемии коронавируса.



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Астана последовательно наращивала расходы на медицину. Если в 2018 году расходы бюджета составили 1,17 трлн тенге, то в 2021 году достигали уже 2,26 трлн. Спад произошел лишь в 2022 году, когда Казахстан потратил на здоровье граждан 2,11 трлн тенге. Однако снижение расходов было мягким и корректировало рост денежных вливаний, обусловленный пандемией COVID-19.



В 2020 году в Казахстане на 10 тыс. человек приходилось39,8 врача - больше, чем в США, Японии и Китае. В 2022 году, по заявлениям Минздрава, этот показатель достиг приблизительно 42 врача на 10 тысяч человек - то есть около 80 тыс. на 19 млн казахстанцев.



Другим достижением Астаны можно назвать успешную борьбу с социальными заболеваниями. Еще в 2018 году на 100 тыс. казахстанцев приходилось 81,7 больного туберкулезом. Спустя пять лет этот показатель упал до 36,5, страна вошла в четверку мировых лидеров по эффективности лечения и предотвращения инфекции. Успехов удалось добиться и в борьбе со СПИДом: смертность от него упала с 1,4 в 2018 г. до 0,9 в 2022 году на 100 тысяч населения.



Проблемы медицины Казахстана



Позитив макропоказателей не означает, что казахстанская система здравоохранения стабильно развивается и не имеет слабостей.



Одна из них явственно проявляется уже на уровне финансов. Несмотря на все усилия - наращивание государственных расходов, внедрение общей системы медицинского страхования, аудит и инвентаризацию инфраструктуры, - Астана не может довести общие траты на здравоохранение до 5 % от ВВП, рекомендованных ВОЗ. Это нужно для стабильного развития сектора и формирования у медицинских учреждений "подушки безопасности" на случай кризисов, подобных пандемии COVID-19.



Даже в кризисный 2020 г. расходы на здоровье граждан - как государственные, так и частные - составили лишь 3,8 % от ВВП, а в 2021 году, когда пандемия коронавируса еще не была побеждена, упали до 2,9 %.



Количество медиков на душу населения, сопоставимое с развитыми странами, также не исключает дефицита квалифицированных кадров. В 2023 году нехватка врачей составила около 4 тыс., при этом годом ранее сообщалось о потребности Казахстана в 23 тыс. медработников. В стране не хватает акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров. Кроме того, в разгар пандемии коронавируса недоставало реаниматологов и инфекционистов - врачей с критически важными для борьбы с COVID-19 навыками.



Астана пытается решить проблему кадрового голода, предлагая медикам совмещать должности и повышать квалификацию. В результате врачи берут на себя в среднем 1,5–2 ставки. Это ведет к росту нагрузки и, как следствие, падению качества медицинских услуг: в 2022 году Счетный комитет Казахстана отметил рост жалоб на работу врачей.



Несмотря на рост зарплат, не все специалисты готовы работать в условиях постоянного напряжения и нехватки времени. Многие ищут возможности профессионально реализоваться за рубежом: в 2017–2022 гг. из Казахстана уехали за границу 5 тыс. врачей. Другие покидают медицину, столкнувшись с необходимостью работать без необходимого оборудования в морально устаревших и небезопасных больницах. Уровень оснащенности медицинской техникой в стране составляет 85,5 % при ее износе в 60 %. Износ самих зданий равен 44,7 %, причем большинство действующих стационаров не соответствуют международным стандартам.



Кадровый голод усугубляется старением специалистов: около 30 % врачей в Казахстане - старше 55 лет. Кто сменит их через 5–10 лет, неясно. Даже если молодые специалисты не покинут страну и не сменят сферу деятельности, к качеству их подготовки остаются серьезные вопросы. Сегодня не у всех медицинских вузов и колледжей есть доступ к инфраструктуре клинической подготовки - а значит, к практике и реальным пациентам.



Знахарь вместо врача



В этих условиях казахстанцы все чаще обращаются к частной медицине: в 2022 г. уровень частных расходов на здравоохранение достиг более чем 30 % от общих затрат. Это, как отмечает председатель Высшей аудиторской палаты, высокий уровень для страны, где растут бюджетные траты на здоровье населения и расширяется применение системы обязательного страхования. В перспективе этот тренд может углубить раскол между богатыми и бедными, ограничив доступ последних к качественной медицине.



Другой риск для здравоохранения в современном Казахстане связан с постепенной утратой доверия к доказательной медицине.



О нем свидетельствуют отказы от вакцинации против кори, которые привели к вспышке инфекции в 2023 г. В июне в Астане заболели 34 ребенка, родители которых отказались от плановой прививки, а к середине лета корью заразилось уже около 2 тыс. детей.



Вместо обращения к врачам казахстанцы активнее используют народные методы лечения или услуги практиков традиционной медицины. Последние в ряде случаев оказываются мошенниками: так, в 2019–2020 гг. лжецелительница выманила у жительницы Павлодара 119,5 млн тенге.



Власти пытаются решить проблему, установив контроль над "народными медиками" и целителями. В частности, в 2018 г. в Мажилисе был поднят вопрос о надзоре за деятельностью знахарей, а в 2023 г. стало известно, что Министерство здравоохранения разрабатывает и обсуждает профессиональный стандарт под названием "Традиционная медицина. Целительство".



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Как Казахстан пережил пандемию COVID



В подобных условиях любой форс-мажор грозит национальной медицине серьезным кризисом. Это ярко проиллюстрировала пандемия COVID-19, во время которой хронический дефицит врачей и лекарств проявился особенно ярко и трагично. Весной в больницах и аптеках началась нехватка средств индивидуальной защиты, а в июле, на который пришелся пик заболеваемости, закончились противовирусные препараты и ПЦР-тесты. Более 15 тыс. медработников, работавших в переполненных больницах, заразились коронавирусом.



В 2020 году смертность в Казахстане увеличилась на 22 % при стандартном приросте в 1–2 %. Причиной стали не только респираторные, но и сердечно-сосудистые заболевания: инфаркты, инсульты, ишемия и стенокардия. От них скончалось на 20,6 % больше казахстанцев, чем в 2019 г. Это могло быть связано как с последствиями COVID-19 для пожилых и хронически больных, так и с ростом нагрузки на лечебные учреждения, которые бросили все доступные ресурсы на борьбу с коронавирусом.



Россия не оставила соседа один на один с "идеальным штормом" пандемии. Еще в феврале 2020 г., до выявления в Казахстане первого случая заражения, Москва направила Астане тест-систему для определения нового типа коронавируса. Позднее казахстанская сторона получила еще тест-системы на 50 тысяч исследований, а также 40 тест-наборов для лабораторной диагностики, 100 наборов для исследований с реагентами для пробоподготовки, около 12 тонн гуманитарной помощи - защитных костюмов, масок и лекарств. Наконец, в страну отправились 32 медика - эпидемиологи, вирусологи и другие специалисты.



Москва рассматривала содействие Астане в борьбе с коронавирусом не как благотворительность, а как инвестицию, отмечал глава Россотрудничества Евгений Примаков.



В этом контексте "совместным предприятием" двух стран стало производство вакцины "Спутник V": в ноябре 2021 г. Россия направила в Казахстан субстанцию на 5 млн доз вакцин. Итогом сотрудничества стали не только иммунизация населения и затухание эпидемии, но и соглашение о взаимном с РФ признании паспортов вакцинации от коронавируса.



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Скрытые угрозы



Пройдя через пандемию COVID-19, Казахстан не может гарантировать, что кризис не ударит по здоровью его граждан вновь и что Астана сможет с ним справиться своими силами.



Проблемы, существующие в медицинском секторе, усугубляются специфическими для страны рисками - географическими, экономическими и социальными.



Во-первых, около 40 % казахстанцев живут в сейсмоопасных Алма-Атинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В случае землетрясения медицинским службам - в том числе в малых населенных пунктах - необходимо будет реагировать быстро и точно, не оставляя без помощи ни жертв стихии, ни тех, кто на момент катастрофы уже будут пациентами. Для этого потребуется не просто ликвидировать дефицит врачей, но и сформировать резерв специалистов, которые придут на помощь коллегам в зоне катастрофы.



Во-вторых, в стране имеются естественные очаги особо опасных инфекций. Речь о чуме, вспышки которой регулярны также в близкой к Казахстану Монголии, туляремии, сибирской язве, бруцеллезе, конго-крымской геморрагической лихорадке и геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Резервуары этих инфекций - больные животные: грызуны - для чумы, туляремии и геморрагической лихорадки с почечным синдромом, скот и копытные в целом - для сибирской язвы и бруцеллеза. Риски заражения растут по мере активного освоения природных пространств: прокладки дорог, бурения нефтяных месторождений, введения в оборот новых пахотных земель и пр.



Естественные резервуары инфекций требуют постоянного контроля: необходимо регулярно информировать об опасности жителей уязвимых для болезней территорий, проводить кампании по вакцинации, мониторить состояние местных и оперативно изолировать зараженных - учитывая, что от конго-крымской лихорадки пока нет безопасной и эффективной для широкого применения вакцины.



Наконец, для Казахстана типичны интенсивные эмиграция и иммиграция. Даже в 2020 и 2021 гг. его границу пересекало около 40 тыс. человек ежегодно. Для страны это повышает риски в случае эпидемии стать одной из первых ее жертв.



Тем не менее плюс для Астаны - это то, что большая часть миграционного обмена приходится на страны СНГ: из них въезжает 86,1 % мигрантов, а въезжает в них 83,3 %. Это создает стимулы для унификации стандартов медицины и сотрудничества в сфере здравоохранения, которое, как показал опыт работы с Россией во время пандемии коронавируса, может быть плодотворным.



Казахстан модернизирует медицинскую систему



Кризис, с которым столкнулся Казахстан во время пандемии COVID-19, продемонстрировал застарелые проблемы медицины страны - кадровый голод, изношенность инфраструктуры и нехватку техники. Пока Астана пытается преодолеть эти трудности старыми средствами - главным образом финансовыми стимулами.



Рост денежных вливаний в здравоохранение позволил поднять зарплаты медицинским работникам. С 2019 г. зарплаты врачей каждый год увеличивались на 30 %: в 2019 г. врач в Казахстане получал около 189 тыс. тенге, а в 2023 г. - уже 550 тыс. тенге в месяц. Аналогичным образом поощрили и медсестер: с 2019 г. оплата их труда росла на 20 % ежегодно. Это не может быстро остановить отток врачей за границу, однако способно стать подспорьем на время решения системных проблем.



Прежде всего, Минздрав начал уделять больше внимания направлениям медицины, требующим дорогостоящей аппаратуры и высоких технологий. Так, расходы на развитие кардио- и нейрохирургии, трансплантологии и ЭКО достигли в 2023 г. 82,3 млрд тенге, хотя в 2019 г. не превышали 23 млрд.



Еще одно направление коснулось обновления имеющейся и создания новой инфраструктуры. Оно отражено в нацпроекте "Модернизация сельского здравоохранения", реализацию которого в июле 2023 г. потребовал ускорить премьер-министр Алихан Смаилов. Проект предполагает модернизацию и реконструкцию 32 центральных районных больниц, открытие инсультного и кардиологического центров, а также 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи в селах.



Кроме того, были сделаны первые шаги по совершенствованию системы медицинского образования. В начале августа 2023 г. завершилась масштабная аттестация медицинских колледжей. Из 91 учебного заведения проверку не прошли 11. От них потребовали устранить нарушения в срок до года. Это должно повысить стандарты подготовки будущих врачей и среднего медицинского персонала.



В планах Астаны - учить больше медработников. Сейчас эта цель прописана в нацпроекте "Модернизация сельского здравоохранения": для новых центров в Казахстане намерены подготовить 1100 врачей, медсестер, фельдшеров и акушеров.



В то же время это не задача на отдаленное будущее. Уже в 2022 г. за счет местных исполнительных органов было дополнительно обучено 15 790 врачей и более 29 тыс. представителей среднего медицинского персонала. В 2023 г. в Казахстане планируют охватить образованием столько же врачей и медсестер, а в 2024 г. - расширить для них перечень курсов, по которым можно будет получить сертификаты. Это должно помочь смягчить остроту кадрового дефицита и повысить компетенции уже работающих в медицине специалистов.



Автор: Дарья Матяшова Источник - ia-centr.ru

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