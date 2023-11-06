Медицина в Киргизии: спрос на услуги лжелекарей продолжает расти

15:00 07.11.2023

Весной 2023 года в Киргизии в пилотном режиме запустили Цифровой профиль здоровья человека. Сервис содержит в себе данные о госпитализации пациентов, посещении врачей, а также историю вакцинации. В него планируется интегрировать все другие сервисы здравоохранения, такие как запись на прием к врачу или получение льготных рецептов и справок. Несмотря на внедрение современных технологий и инновационные решения, в стране все еще популярны услуги "народных целителей", которые порой приводят к печальным последствиям. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



27 лет реформ в Киргизии



Реформирование сферы здравоохранения в Киргизии началось еще в 1996 году с утверждением программы "Манас". 27 лет реформ не привели к ожидаемым результатам: уровень смертности в стране продолжил расти, а проблемы с инфраструктурой накапливались.



Низкая эффективность работы системы объясняется целым комплексом проблем - от утраты преемственности обучения медицинских работников до увеличения количества людей с "магическим мышлением" и коррупции на всех уровнях системы.



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Низкая оплата труда и ее последствия



Особо остро сегодня стоит проблема коррупции в сфере здравоохранения. Сильнее всего это проявилось во время пандемии COVID-19: в этот период Министерство здравоохранения Киргизии не раз обвиняли в незаконных тратах. В частности, было выяснено, что Минздрав закупал средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких по завышенным ценам, а также установлены факты воровства гуманитарной помощи.



Помимо этого, в государственных учреждениях периодически происходит взимание дополнительных платежей за оказание услуг с пациентов. Например, имела место практика требования оплаты за осуществление кесарева сечения. Врачам, несмотря на низкие зарплаты, зачастую приходится докупать необходимые медицинские материалы за свой счет, как и пациентам. В этих условиях обещания повысить зарплаты работников выглядят скорее паллиативной мерой, которая вряд ли решит комплексную проблему.



Недостаточное финансирование сферы здравоохранения Киргизии ведет не только к взиманию взяток со стороны врачей, имеющих низкую заработную плату, но и к недостатку самих этих работников. Несмотря на то, что медицинское обучение в Киргизии пользуется спросом, отмечается недостаток финансирования государством бюджетных мест для студентов.



А в условиях отсутствия необходимой аппаратуры, элементарных средств индивидуальной защиты и низкой оплаты труда новоиспеченные работники уходят в коммерческие структуры, не отдавая предпочтения государственным поликлиникам и больницам.



Цифры говорят сами за себя: в Киргизии на всю страну сегодня имеется около 700 педиатров на 2,3 миллиона детей. Для нормального медицинского обслуживания, согласно нормам, стране требуется еще минимум 2000 врачей.



Несмотря на это, динамика расходов на здравоохранение в Киргизии является негативной. В соответствии со статистикой Всемирной организации здравоохранения, этот показатель ежегодно падал начиная с 2012 года, причем как в процентах от бюджета, так и по паритету покупательной способности на душу населения. Если сравнивать с соседями, то по этим показателям Киргизия опережает лишь Таджикистан, уступая Узбекистану и Казахстану.



В условиях недостатка бюджетного финансирования Россия оказывает Киргизии поддержку по развитию научного потенциала и обучению высококвалифицированных кадров в медицинской сфере.



Например, в феврале 2023 года правительства двух стран достигли соглашения о том, что Россия профинансирует строительство центра исследования инфекционных болезней в Бишкеке, после чего передаст его на баланс Министерства здравоохранения Киргизии.



В этом году Москва предоставила киргизским студентам возможность поступить в лучшие медицинские вузы страны за счет выделения 70 бюджетных мест для граждан Киргизии.



Помимо прочего, Россия отправляла своему центральноазиатскому партнеру многочисленную гуманитарную помощь в период пандемии COVID-19. В 2023 же году на фоне роста числа больных диабетом российская компания "Герофарм" передала киргизским клиникам 4300 шприц-ручек с картриджами инсулина суммарной стоимостью более 1,5 миллиона сомов.



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Новая программа - старые проблемы?



В 2019 году постановлением правительства Киргизии была утверждена новая программа реформ здравоохранения на 2019–2030 годы, названная "Здоровый человек - процветающая страна". Ее суть сводится к созданию "рациональной инфраструктуры системы здравоохранения".



Для этого предлагается реализовать меры по развитию первичной и неотложной помощи, регулированию лекарственных средств, общественному здравоохранению, кадровым ресурсам, стратегическим закупкам и финансовой защите, развитию эффективно действующей сети больничных и лабораторных служб, а также электронному здравоохранению (показательно, что в публичной части презентации программы чаще других повторяются два слова: "инвестиции" и "оптимизация". - Прим. Ia-centr.ru).



Как ни парадоксально, в этой программе не уделяется внимание устранению первичных факторов, от которых возникают многие заболевания, а также работе по укреплению доверия населения к системе здравоохранения и продвижению медицинского страхования.



Последнее особенно важно, учитывая, что значительная часть граждан не имеет ни государственного, ни частного страхования. Например, в 2016 году обязательным медицинским страхованием было охвачено 76 % населения, а в 2019 году уже 69 %, что во многом объясняется сложностями, возникающими из-за цифровизации процесса, а также проблемами миграции населения за границу и тем, что у некоторых граждан порой не бывает необходимых документов для получения страхования.



По мнению Всемирной организации здравоохранения, медицинские службы Киргизии хоть и сохраняют традиционный акцент на профилактику и контроль над инфекционными болезнями, особенно ВИЧ/СПИД и диарейными инфекциями, но уделяют слишком мало внимания таким факторам риска, как потребление алкоголя, табакокурение, нездоровое питание и ожирение.



Важно в этом контексте отметить снижающийся уровень доверия граждан Киргизии к медицинской системе. Люди все чаще обращаются к так называемой "народной медицине". Порой это заканчивается трагедиями.



Так, в 2016 году произошла нашумевшая история со "знахарем" Хашимом Зайналиевым, который обещал "исцеление" от рака. Его лечение закончилось смертью 56-летней женщины.



Против Зайналиева возбудили уголовное дело, которое позже закрыли. Министерство здравоохранения обращалось в Генеральную прокуратуру, МВД и иные государственные структуры с просьбой оказать содействие в привлечении к ответственности Зайналиева и закрытии его клиники. Но заниматься частной медицинской практикой псевдолекарю запретили лишь в 2019 году.



Несмотря на все произошедшее, его так и не осудили: в апреле 2019 года он выехал из страны в Оман, несмотря на запрет на выезд, после чего вернулся в Киргизию уже в октябре этого же года.



Использование методов народной медицины является характерным для киргизского общества. Именно из-за ее распространенности, а также негативных результатов, к которым она зачастую приводит, в стране началась дискуссия о необходимости принятия закона "О народной медицине". С такой инициативой в мае 2023 года выступил депутат Шайлообек Атазов.



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При этом уже в июне один из разработчиков основополагающего закона, регулирующего сферу здравоохранения Киргизии, - Нинель Кадырова негативно высказалась о такой идее, заявив, что в законе уже есть статья, посвященная народной медицине и целительству: право на такую деятельность имеет лицо, обладающее соответствующей медицинской подготовкой и получившее лицензию. По ее мнению, создание закона "О народной медицине" по своей сути приведет к возникновению "альтернативного здравоохранения".



Несмотря на спорность данной темы, следует заключить, что факт того, что дискуссия о регулировании частных медицинских услуг и народной медицины началась, уже является позитивным шагом на длинном пути развития медицины в Киргизии.



Автор: Тимур Альмуков