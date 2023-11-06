Конституции республик Центральной Азии: поправки согласно "духу времени", - Хайдар Шодиев

15:02 07.11.2023 Конституции республик Центральной Азии: поправки согласно "духу времени"



Хайдар Шодиев, специально для Asia-Plus



Во всех странах региона главный закон переписывали несколько раз.



6 ноября таджикский народ отмечает государственный праздник - День Конституции Республики Таджикистан.



Сегодня вспоминаем, сколько раз она менялась за годы независимости, и какие изменения вносились в Конституции других стран Центральной Азии.



Таджикистан



За время существования Таджикской ССР были приняты четыре Конституции: в 1929 (Таджикская АССР в составе Узбекской ССР), 1931, 1937 и 1978 годах.



После приобретения независимости, в 1991 году возникла необходимость создания новой Конституции, отвечающей требованиям суверенного государства.



Весной 1992 года в правительственной газете "Джумхурият" для всенародного обсуждения был опубликован проект Конституции.



Конституция страны принималась в самое трудное для Таджикистана время, когда республика была ввергнута в гражданскую войну, около миллиона таджикских граждан находились в вынужденной миграции.



По требованию противоборствующих сторон парламент внес десятки поправок в Конституцию республики. Позже глава рабочей группы по разработке проекта главного документа страны, тогдашний первый замглавы Верховного совета Абдулмаджид Достиев заявил, что в основной закон внесено столько поправок, что все их невозможно перечислить.



Шестого ноября 1994 года в Таджикистане прошел референдум по новой Конституции, в которой восстанавливался пост президента, также прошли президентские выборы. Победу на них одержал Эмомали Рахмонов. До этого страна жила по Конституции Таджикской ССР.



На протяжении последующих лет в Конституцию Таджикистана трижды вносились дополнения и изменения. Первые поправки были внесены в 1999 году, следующий референдум по внесению изменений в основной закон страны был проведен в 2003 году, третий - в мае 2016-го.



Очередной Конституционный референдум в Таджикистане состоялся в сентябре 1999 года. Он, пожалуй, имел наибольшую значимость для страны. По его результатам была одобрена регистрация религиозных политических партий, что было условием мирного соглашения, которое положило конец гражданской войне 1992–1997 годов.



На том референдуме были также одобрены поправки к Конституции: срок президентских полномочий увеличивался до семи лет, но в один срок.



В числе основных поправок, внесенных на том референдуме, было разделение парламента страны на две палаты – Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон.



Спустя чуть менее четырех лет в 2003 году в Таджикистане вновь решили "подправить" Конституцию. В этот раз было предложено внести 56 изменений и поправок, главная из которых вновь касалась четвертой главы – и новая поправка дала возможность избираться президентом на два срока по семь лет.



Референдум 22 мая 2016 года снял остававшиеся ограничения в выборе президента. Ко всему прочему минимальный возраст для кандидатов в президенты снизился с 35 до 30 лет.



Одной из важнейших поправок, принятых на последнем референдуме, стал запрет на партии религиозного и атеистического характера.



Узбекистан



Конституция независимого Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.



26 марта 1995 года на референдуме по продлению полномочий Ислама Каримова до 2000 года "за" проголосовали 99,6%. 27 января 2002 года прошел еще один референдум - об увеличении срока президентства с пяти до семи лет и введении двухпалатного парламента.



Последний раз с инициативой внести изменения в Конституцию страны в декабре 2021 года выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



1 мая нынешнего года, после проведения всеобщего референдума, вступила в силу обновленная Конституция Узбекистана.



В новую редакцию Основного закона добавили еще 27 статей. Таким образом, их общее число увеличилась с 128 до 155. Вместе с поправками Конституция обновилась на 65 процентов.



Среди изменений - пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Также конституционный закон позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.



Кроме того, среди одобренных поправок есть пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, а также выдачи гражданина страны другому государству.



В конституцию впервые включили отдельную главу об институтах гражданского общества и гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрению отчета счетной палаты.



Казахстан



Конституция независимого Казахстана увидела свет в 1993 году.



Однако это был далеко не конечный ее вариант: за два последующих года в главный закон страны были дополнительно внесены ряд статей. Окончательно Конституция была утверждена 30 августа 1995 года и принята по итогам состоявшегося общенационального референдума.



Итоговым вариантом Конституции Казахстан утверждал президентскую форму правления и объявил себя демократическим, светским и правовым государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.



Как и в других странах Центральной Азии, в Казахстане также часто вносились изменения в Основной закон страны.



В последующие 27 лет изменения и дополнения в Конституцию Казахстана вносились шесть раз: в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах. Вот наиболее важные из них.



В мае 2007 года были внесены поправки, касающиеся формы государственного устройства страны. Казахстан стал унитарным государством с президентско-парламентской формой правления.



В марте 2017 года, согласно изменениям в Конституции, ряд полномочий президента передавалась другим ветвям власти.



Спустя два года, в марте 2019-го, в Конституцию были внесены поправки по переименованию столицы Казахстана: Астана получила новое имя – Нур-Султан, в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.



Масштабные изменения Конституции Казахстана произошли в 2022 году.



Согласно новым поправкам, столице Казахстана было возвращено прежнее название - Астана. Поправки предусматривают, что президент может избираться на один срок продолжительностью семь лет. Эта норма не может быть изменена в будущем, регламентирует другая поправка.



Кроме того, ранее были ограничены права и полномочия главы государства и его родственников, отменены ряд привилегий для первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом. Также в Конституцию Казахстана были внесены следующие важные пункты:



- казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд;

- смертная казнь запрещается;

- мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.



Кыргызстан



Проект первой Конституции независимого Кыргызстана Верховный Совет РК обнародовал еще в 1991 году, но на ее обсуждение и принятие первым созывом Жогорку Кенеша, который называют "легендарным парламентом", ушло еще два года.



За 31 год истории независимого Кыргызстана страной руководили шесть президентов, а Конституция менялась десять раз.



Как проходили изменения Конституции, и что менялось?



При первом президенте Кыргызстана Аскаре Акаеве Конституцию меняли пять раз. С каждым изменением полномочия президента лишь усиливались.



Впервые Конституцию поправили в октябре 1994 года - тогда в главном законе страны прописали, что впредь вносимые в него изменения и новые законы могут выносить на референдум. Кроме того, было определено, что законы будет создавать двухпалатный Жогорку Кенеш.



Второй раз Конституцию подвергли изменениям в феврале 1996 года. Благодаря внесенным поправкам правительство, по сути, становилось подконтрольным президенту. Парламент не мог отправить все правительство в отставку, но мог предъявить премьер-министру вотум недоверия. Правда, если премьер-министр уходил в отставку, то уходили и члены правительства.



Полномочия президента были усилены, и парламент практически не мог влиять на его решения, хотя мог рассмотреть вопрос отрешения президента от власти. Президент, в свою очередь, мог распустить парламент.



Очередные изменения в Конституцию были внесены в октябре 1998 года. Главным пунктом поправок стала частная собственность.



В главном законе прописали то, что земля может находиться в частной собственности, а государство обязуется ее защищать. Нижний возрастной порог для депутатства спустили до 25 лет, а будущему парламентарию совершенно не обязательно было жить пять лет до избрания в Кыргызстане.



Внесли также поправки, не допускающие принятия законов, ограничивающих свободу слова.



Изменения, внесенные 24 декабря 2001 года, касались языков. Кыргызский язык был принят государственным, русский - официальным, а нацменьшинствам было гарантировано сохранение их родного языка и право говорить на нем.



В новой редакции Конституции за 18 февраля 2003 года было восемь объемных пунктов поправок. Президент мог избираться более двух раз подряд – так Аскар Акаев сохранил за собой право еще одного президентского срока.



Согласно внесенным поправкам, президент определял структуру правительства, назначал премьер-министра и мог назначить или упразднить Службу нацбезопасности.



В ноябре и декабре 2006 года, уже после свержения Аскара Акаева, были приняты два варианта Конституции, но оба были лишены силы 14 сентября 2007 года. В силу вступила Конституция редакции 2003 года.



23 октября 2007 года, при президенте Курманбеке Бакиеве была принята Конституция образца 1993 года, но в новой редакции. Согласно ей, президент избирался на пять лет и не мог баллотироваться более двух раз подряд. А в парламент можно было пройти только по партийным спискам.



27 июня 2010 года, уже после свержения Курманбека Бакиева, президентом переходного периода Розой Отунбаевой была подписана новая Конституция.



Правление страны было изменено с президентского на парламентское. Президент избирался на один шестилетний срок и не мог быть переизбран. Увеличилось количество депутатов, но было запрещено создавать партии на религиозной или этнической основе.



Большое внимание было уделено правам человека, был введен мораторий на смертную казнь. Венецианская комиссия совета Европы даже постановила, что проект кыргызской Конституции "заслуживает похвалы". Вместе с новой Конституцией был принят мораторий на внесение в нее поправок. Действовал запрет до 2020 года.



Однако мораторий не помешал провести референдум и внести изменения в Конституцию 11 декабря 2016 года.



Согласно поправкам, Кыргызстан отказался от приоритета международных договоров в сфере прав человека над законодательством страны, а власти могут лишить человека гражданства, если заподозрят его в терроризме.



Полномочия премьер-министра увеличатся за счет того, что он одновременно может быть депутатом парламента. Теперь премьер-министр, будучи парламентарием, сможет влиять на решение депутатов. Поправки также прописывают рычаги влияния со стороны парламента и президента на судейский корпус. Представители президента и парламента будут входить в состав дисциплинарной комиссии, которая рассматривает нарушения судей.



Садыр Жапаров стал очередным президентом, который вместе с приходом к власти решил изменить Конституцию Кыргызстана.



Жапаров вернул Кыргызстан к президентской форме правления. В ней также усложнилась процедура отрешения от должности президента. Президент также может избираться дважды на пост главы страны. Один срок равен пяти годам.



Еще несколько важных изменений, которые дают новые полномочия президенту: право вносить собственные законопроекты в парламент, назначать глав районных администраций и провести референдум по собственной инициативе.



Туркменистан



Конституция независимого Туркменистана была принята 18 мая 1992 года. Как отмечают наблюдатели, помимо того, что за эти годы главный закон страны был подвергнут изменениям и поправкам, по меньшей мере восемь раз, но и систематически нарушается государственной властью, являющейся гарантом защиты Конституции.



В Туркменистане помимо частных изменений в Конституцию, регулярно меняют и даты важных исторических событий.



Согласно изменениям в главный закон, внесенным в 2016 году, увеличили президентский срок с пяти до семи лет, и давали тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову избираться на высший пост неограниченное количество раз.



А измененная в 2020 году Конституция открыла дорогу для передачи высшей государственной власти от отца к сыну.



В результате конституционной реформы в сентябре 2020 года, парламент Туркменистана превратился в двухпалатный орган. Двухпалатная система парламента, якобы была внедрена по желанию народа и должна была служить в его интересах, обеспечивая большую представительность в органах власти.



Но, на самом деле, как отмечают эксперты, изменения позволили Бердымухамедову наряду с должностью президента занять и пост председателя Халк Маслахаты – верхней палаты парламента.



Занятие Гурбангулы Бердымухамедовым главенствующей роли в парламенте открыло дорогу для его сына Сердара, которому в сентябре 2021 года исполнилось 40 лет, претендовать на пост президента страны.



Спустя 10 месяцев Гурбангулы Бердымухамедов заявил о желании покинуть кресло президента с целью "дать дорогу молодым". А проведенные вслед за этим досрочные президентские выборы позволили Сердару Бердымухамедову получить кресло своего отца. Источник - Азия-Плюс

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