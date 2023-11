Право- и левоглобалистские проекты будущего Израиля, - В.Ильин

15:08 07.11.2023

06.11.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Право- и левоглобалистские проекты будущего Израиля

Раскол на сторонников конкурирующих концепций проходит и внутри самого Израиля.



Последний день октября – годовщину принятия Декларации Бальфура и ее представления на одобрение военным кабинетом правительства Британской империи (31.10.1917) – в некоторых медиа интерпретировали как день окончания аренды Израилем земель Палестины. И как начало попытки отмены (ликвидации) Палестинской государственности (Палестина признана 138 государствами в границах, оккупированных Израилем, ХАМАС совершил атаку в пределах этих границ). На данное обстоятельство можно было бы не обращать внимания, если бы одновременно с этим не произошли нижеследующие события, которые вполне можно интерпретировать и как начало параллельной и альтернативной попытки отмены существования в мире самого государства Израиль.



Во-первых, Китай удалил Израиль из своих картографических онлайн-сервисов. По информации The Wall Street Journal, сославшегося на "китайских пользователей интернета", название Израиля пропало с доступных в Китае онлайн-карт мира. В частности, Израиль больше не помечается на картах китайского поисковика Baidu и на онлайн-картах Amap компании Alibaba. При этом международно-признанные границы Израиля остались нетронутыми и показаны как прежде, отсутствует только название. Также на картах присутствуют палестинские территории и названия городов и других локаций близлежащих стран, в том числе Кипра, Иордании и Ирака. По-прежнему исправно указываются и наименования всех остальных государств, включая такие небольшие, как Люксембург или Монако. "Эта двусмысленность резко контрастирует с вниманием Пекина к картам в целом", - отмечает WSJ.



Отсутствие Израиля в китайском приложении Baidu. Представитель Baidu заявил, что его убрали просто потому, что "пространство ограничено"



Во-вторых, дипломатические отношения с Израилем разорвала Боливия, к которой тут же присоединились Чили и Колумбия, отозвавшие своих послов и обвинившие еврейское государство в геноциде палестинского народа. По мнению некоторых аналитиков, это является четким маркером, демонстрирующим, что против Израиля сегодня играют "левые" глобалисты. Боливия – территория полностью ими контролируемая. Это недавно продемонстрировала и т. н. пандемия, в ходе которой латиноамериканские режимы уничтожали свое население по методикам ВОЗ так, как укрытый ими в свое время доктор Менгеле не истреблял своих пациентов. И даже в их ряду Боливия выглядела передовиком этого "вакцинного конвейера".



Нынешнее решение Боливии к судьбе несчастных, совершенно ей далеких и неинтересных палестинцев не имеет никакого отношения. Глобалистам нужна отправная точка для создания устойчивого фронта принуждения Израиля к переформатированию региона на условиях именно "левого" глобалистского проекта, предельно негативно относящегося к любому проявлению национального суверенитета. Уже хотя бы лишь потому, что именно десуверенизация национальных государств является ключевой задачей построения "новой нормальности" в этой версии нового мирового порядка.



В-третьих, антисемитизм внезапно оказался востребованным на глобальном уровне. Причина в целом понятна: "левым" глобальным игрокам нужно продемонстрировать, что любые попытки реализации национального суверенитета будут жестко давиться. Всемирная сионистская организация сообщила об увеличении на 500% актов антисемитизма по всему миру с начала войны с ХАМАС. Еврейское агентство "Сохнут", в свою очередь, заявило, что 87% евреев диаспоры "говорят о драматическом падении чувства собственной безопасности в странах рассеяния". В США, по данным Антидиффамационной лиги, после обострения палестино-израильского конфликта число случаев антисемитизма выросло почти на 400%.



31 октября в Нью-Йорке (район Вест-Хемпстед) на автомобилях евреев появились звезды Давида, надписи "Гитлер" и прочие антисемитские тексты. Подобное стало появляться и в столицах ведущих стран Европы –Париже и Берлине (где неизвестные забросали коктейлями Молотова еврейскую общину)



Баннер в Нью-Йорке: "Израиль бомбит больницы, Байден оплачивает это"



"Левоглобалистский" проект – это только одна сторона медали. Его архитекторы ставят на уменьшение территории и демонтаж Израиля, как национального государства, выдавливание из региона его населения (в т. ч. в Крым, Дагестан и прочие уже вброшенные провокаторами российские "адреса") и превращение Палестины в полноценный субъект своей и мировой политики.



Обратная сторона – "правоглобалистский" проект, ставящий прямо противоположную цель – ликвидацию палестинских образований, расширение Израиля и ареала его прямого влияния с параллельным территориальным и прочим дроблением всех неугодных и неудобных ему соседей-мусульман. Именно поэтому одновременно с антиизраильским демаршем "левых" латиноамериканских режимов и картографов коммунистического Пекина в The New York Times напомнили о начатом еще десять лет назад обсуждении "возможности" разделения сразу пяти стран Ближнего Востока на 14 новообразований.



Раздел на сторонников "левого" и "правого" проектов проходит и внутри самого Израиля. Первых представляет судебная власть (в лице Верховного суда, играющего очень важную роль в теократическом государстве) и военные силовики (прежде всего, ЦАХАЛ). Их сторонники еще недавно собирали колоссальные митинги протеста против исполнительной власти в лице "правого" правительства Б. Нетаньяху, опирающегося на ту часть спецслужб (МОССАД и др.), которая занимается не только военной разведкой.



Водораздел внутри спецслужб и элит Израиля демонстрирует, например, заявление начальника разведывательного управления Аарон Халива: "Это война без выбора, но не экзистенциальная война [вопреки словам Нетаньяху]". В то же время "правые" твердят обратное. Сегодня появляется все больше свидетельств того, что Нетаньяху и его единомышленники из спецслужб действовали перед 7 октября подобно президенту США Рузвельту в 1941 году, когда он сознательно игнорировал все предупреждения о готовящемся нападении на Перл-Харбор, вплоть до самых последних часов, когда стало известно, что японцы выдвинулись. Рузвельт тогда хладнокровно принес в жертву некоторое количество американцев, но решил задачу, плодами которой США пользуются и по ныне.



Соответственно, аналогичная мотивация могла иметь место и у "правого" израильского руководства. Даже зная о нападении, оно дало ему совершиться и главное - позволило ему стать предельно кровавым и жестоким. И только после этого "правоглобалистский" проект переформатирования региона стартовал. Суть налицо: теперь у Израиля есть неубиваемый аргумент для уничтожения ХАМАС и борьбы с терроризмом (в т. ч. в том формате, который США использовали после событий 11 сентября 2001 года). Вопросы к израильскому руководству о странностях атаки 7 октября при этом по-прежнему остаются. Однако если Нетаньяху и его сторонники победят, то судить победителей никто (включая, прежде всего, их главных оппонентов из Верховного суда) просто не будет.



Сам проект (его базовые параметры), который продвигают "правые", секретом не является, его озвучивают и корректируют уже не первый десяток лет. В целом он направлен на поддержку движения по расселению евреев. В более широком плане это означает выдавливание палестинцев из Палестины, которое в итоге ведет к присоединению Восточного берега и сектора Газа к территории Израиля. Далее "Великий Израиль" (исходящий из того, что Израиль включает в себя территорию от Нила в Египте до Евфрата в Ираке) должен создать ряд уполномоченных государств, в состав которых войдут часть Ливии, Иордании, Сирии, территория Синайского полуострова, а также часть территории Ирака и Саудовской Аравии.



Аналитики канадского интернет-издания Global Research в вышедшей еще в 2011 году статье отмечали, что являющийся продолжением британской колониальной политики на Ближнем Востоке т. н. "План Инона (Yinon Plan) – это стратегический план Израиля, направленный на достижение регионального превосходства израильского государства. План диктует стратегию, согласно которой Израиль должен "перенастроить" свое геополитическое окружение с помощью балканизации соседних арабских государств, превратив их в более мелкие, слабые государства".



Базируясь на концепциях, позже заложенных в Yinon Plan, ориентированные на "правоглобалистские" круги израильские стратеги начали вести работу по разделению Ирака на три отдельных государства еще полвека назад: государство курдов и два арабских государства, одно – для шиитов, второе – для суннитов. Первым шагом в этом процессе стала война между Ираком и Ираном (также обсуждаемая в Yinon Plan).



В 2006 году официальное издание Вооруженных сил США Armed Forces Journal, а затем 2008 году и журнал The Atlanticо, опубликовали получившие довольно широкую известность карты Ближнего Востока (на фото выше). Они достаточно точно отражают преобразования по Yinon Plan, предусматривающим разделение не только Ирака (к чему также призывал и озвученный в те годы план тогдашнего вице-президента США Д. Байдена), но также Ливии и Сирии (на тот момент еще мирных и целых государств). Кроме того, к этой же стратегии относится и дробление Ирана, Турции, Сомали и Пакистана. Еще один элемент стратегии Yinon Plan – это переформатирование государств на севере Африки, который согласно плану, должен стартовать в Египте (почти так и получилось, если рассматривать в роли отправной точки события на площади Тахрир), а затем распространиться на Судан, Ливию и весь регион.



Таким образом "правоглобалистский" план, за свою часть которого сегодня, по сути, и воюют израильские "правые" во власти, подразумевает, помимо изгнания палестинцев, необходимость дробления существующих арабских государств на более мелкие образования ради создания "Великого Израиля". Их государственность будет покоиться на этнической либо религиозной составляющей. "Правые" глобалисты и сионисты рассчитывают, что в итоге такие государства будут активно поддерживать Израиль, оправдывая его моральное право на экспансию. Их "левые" оппоненты исходят из прямо противоположных установок, подразумевающих, что Израиль вместо увеличения в размерах, должен скукоживаться и, возможно, вообще исчезнет, как это уже случилось на китайских картах под предлогом того, что на Ближнем Востоке "пространство ограничено".



https://www.fondsk.ru/news/2023/11/06/pravo-i-levoglobalistskie-proekty-buduschego-izrailya.html