Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации? - Дм.Нефедов

15:11 07.11.2023

06.11.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?

США и Китай ведут переговоры, в то время как Япония укрепляет военное сотрудничество с Филиппинами



Некоторое время назад официальные лица в Маниле рассказали о том, что корабль береговой охраны Китая и сопровождающее его судно без предупреждения протаранили два филиппинских военных судна снабжения вблизи спорных вод в Южно-Китайском море (ЮКМ): обошлось без пострадавших. МИД островного государства выразил протест; в свою очередь, в Пекине на разных уровнях периодически заявляет, что практически весь этот бассейн является составной частью Китая, что вполне продолжает аналогичную политику Поднебесной еще 1970 – 1980-х годов.



Потому неудивительно, что этот морской бассейн и особенно его сектор, примыкающий к Малайзии, Брунею, Филиппинам, Камбодже и "бывшему" Южному Вьетнаму, со второй половины 2010-х годов, периодически патрулируется ВМС и ВВС США.



Ранее, в конце сентября с. г., Филиппины выразили решительный протест действиям Китая, установившего на границе спорных вод в ЮКМ широкое плавучее заграждение, из-за чего филиппинские рыбопромысловые суда не могут проходить в большую часть примыкающей акватории, не говоря уже о невозможности освоения сопредельных запасов нефтегазового сырья, оцениваемых не менее чем в 300 млрд. тонн, в том числе промышленные – минимум в 240 млрд. тонн. Около 70% этих запасов находится в оспариваемых соседями секторах акватории ЮКМ, примыкающих к побережью Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Брунея.



В июне 2021 г. освоение ЮКМ начал первый в мире глубоководный нефтегазовый комплекс Шэньхай-1, причем ресурсная экспансия КНР расширяется вопреки протестам соседних стран.



Примечательна в этой связи публикация 28 августа 2023 года Китаем официальной карты своей территории, включающей (как и ранее на аналогичных картах) не менее 70% бассейна ЮКМ. В то же время, как водится, и другие страны Юго-Восточной Азии тоже высказывают претензии на ту же часть бассейна, небезосновательно аргументируя их географией и конфигурацией своих их побережий (в отличие от китайского). Как следовало ожидать, Филиппины, Малайзия, Бруней и даже пользующийся поддержкой Америки мятежный Тайвань заявили о непризнании столь претенциозных морских границ КНР.



Как и в других потенциально богатых энергоресурсами и стратегически важных регионах мира (например, в Средиземноморье) бывшие метрополии (такие как США, Великобритания, Франция) и постколониальные государства так и не удосужились провести четкие разграничения морских владений, целенаправленно закладывая почву для будущих конфликтов и столкновений. В 1970-х гг. Тайвань и Южный Вьетнам предлагали странам региона общерегиональное разграничение в том бассейне, но без участия режима Мао Цзэдуна, без которого эти договоренности мало что бы значили, несмотря на то что Тайвань с Южным Вьетнамом смогли договориться друг с другом и с Филиппинами, а также к британским Гонконгом и португальским Макао по принадлежности ряда участков ЮКМ. Понятное дело, в Пекине эти договоренности не признают и по сей день.



Вместе с тем "тайванские" договоренности с Филиппинами, Гонконгом и Макао (стали автономиями КНР в 1997-2000-м гг.) по ЮКМ Пекин пока не нарушает, что до некоторой степени нивелирует риск военного конфликта КНР с Тайванем, старательно провоцируемого американскими империалистами. Не в последнюю очередь потому, что позиции "гоминдановского" режима и "Китайской Республики" на Тайване (соответственно до и после 1949 г.) и "коммунистического" Пекина по морскому разграничению в ЮКМ почти идентичны. Хотя Тайвань "напоминает" о своем военном присутствии в данном регионе, проведя летом 2022 г. учения, встретившие протесты в Пекине и Ханое, но не где-либо еще – вероятно, от того, что остальные заведомо более слабые в военном отношении соседи полагают Тайбэй противовесом Пекину в бассейне ЮКМ.



Еще в конце марта Министерство обороны КНР предупредило Вашингтон о "серьезных последствиях" в связи с маневрами эсминца USS Milius, маневрировавшего недалеко от Парасельских островов в северном секторе ЮКМ: "Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, грубо нарушили международное право и стали неопровержимым доказательством того, что США преследуют навигационную гегемонию и милитаризацию Южно-Китайского моря". Давний китайско-вьетнамский спор Парасельских островов решился в 1974 году военной победой Пекина над тогдашним Сайгоном (Южный Вьетнам), что вызвало протест и со стороны Демократической Республики Вьетнам, позиция которого остается неизменной. В 2020 г. Вьетнам выразил протест после заявления о формировании на Парасельских островах (китайское название Сиша) и архипелаге на Спратли (Наньша) двух уездов: "Вьетнам выступает решительно против действий Китая и считает, что подобные решения не имеют законной силы и противоречат духу добрососедства в отношениях двух стран. Такие шаги китайской стороны серьезно нарушают суверенитет Вьетнама, способствуют осложнению обстановки в Восточном море, в регионе и в мире в целом". Аналогичную, но менее жесткую позицию по этому инциденту высказали Малайзия с Брунеем; периодически выражают озабоченность и другие страны региона, но тщетно, позиция в отношении ЮКМ и его ресурсов остается неизменной.



Острые разногласия между соседями по берегам ЮКМ активно используются Белым домом в его антикитайских комбинациях и построениях. Ареал действия созданного в 2021 г. блока АUKUS распространяется и на Юго-Восточную Азию, включая бывший британский "нефтегазовый" Бруней, получивший независимость только в 1984 г. Сохраняющееся британское присутствие (сухопутные войска и ВВС) оправдывается в том числе и притязаниями КНР и на 70% брунейского сектора Южно-Китайского моря. Никуда не делись и претензии Филиппин на бывший протекторат на востоке Малайзии (штат Сабах на острове Калимантан) и на примыкающую к нему акваторию, и здесь уже китайская сторона "сочувствует" спорщикам, стремясь продвинуть собственные позиции по чувствительным вопросам приграничного размежевания.



Вялотекущие конфликты и территориальные споры в Восточной Азии – неплохая кормушка для ВПК западных стран. К примеру, военное ведомство Малайзии использует закупаемые в Италии самолеты базовой патрульной авиации для обнаружения подлодок НОАК в акватории ЮКМ, особенно возле штата Сабах, заявил в парламенте министр обороны Мохамад Хасан. Ранее правительственная Malay Mail со ссылкой на заявление МИД страны сообщала, что Куала-Лумпур не признает обозначенные на новой китайской карте претензии Пекина на часть акватории в исключительной экономической зоне Малайзии в ЮКМ. Среди прочего там нашли отражение и претензии Китая на морские районы Малайзии в восточных штатах Сабах и Саравак (северное Борнео).



В отсутствие эффективной системы региональной безопасности активизировалась американо-китайская дипломатия в преддверии предполагаемой встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в кулуарах запланированного на 15-17 ноября саммита АТЭС в Сан-Франциско. Череда дипломатических контактов последнего времени, в основном по инициативе Вашингтона, направлена на спасение быстро ухудшающихся отношений между двумя крупнейшими военными державами мира.



3 ноября в Пекине прошли "содержательные, конструктивные и откровенные" переговоры между координатором департамента по Китаю Марком Ламбертом и Генеральным директором КНР по вопросам границ и океана Хун Ляном. По версии Госдепа, встреча стала частью "усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению американо-китайскими отношениями". В Вашингтоне подтвердили необходимость возобновления военных каналов, "чтобы избежать недопонимания и просчетов", а также "подчеркнули обеспокоенность опасными и незаконными действиями КНР в Южно-Китайском море", имея в виду вышеупомянутый инцидент с филиппинскими судами, а также "небезопасный" перехват американского самолета 24 октября. На ближайшие дни намечены двусторонние "консультации по контролю над вооружениями и нераспространению", а также отдельные переговоры по морским делам и другим вопросам.



Тем временем в ходе визита в Манилу премьер-министр Японии Фумио Кисида заявляет о трехстороннем сотрудничестве между этими двумя странами и Америкой "по защите свободы моря", включая начало переговоров о взаимном доступе войск для укрепления военного сотрудничества на фоне "все более напористого" поведения Китая в регионе. Филиппины и Япония, два ближайших азиатских союзника Штатов, занимают жесткую позицию относительно того, что они считают агрессивным поведением китайских судов на фоне многолетних споров о морском суверенитете. "Япония будет продолжать вносить свой вклад в укрепление потенциала безопасности Филиппин, тем самым способствуя региональному миру и стабильности", – заявляет Кисида. В марте Япония наблюдала за американо-филиппинскими военными учениями, а через три месяца филиппинская и японская береговые охраны впервые провели совместные учения. Токио предоставил Маниле радары слежения за побережьем, что стало первым в мире проектом сотрудничества в рамках программы официальной помощи в области безопасности, направленной на повышение потенциала сдерживания партнеров Токио.



Отношения своей страны с Филиппинами воинственный японец сравнивает с "золотым веком" и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Таким образом, сил, заинтересованных в превращении ЮКМ в очередной очаг очередного военного конфликта с далеко идущими последствиями, более чем достаточно.



https://www.fondsk.ru/news/2023/11/06/yuzhno-kitayskoe-more-novyy-zigzag-konfrontacii.html