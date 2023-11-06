 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Помощник главкома УкрАрмии майор Чистяков на свою "днюху" подорвал себя гранатой
16:49 07.11.2023

Под Киевом взорвался помощник Залужного. "Конфеты Судоплатова" или разборки с Зеленским?

Михаил Рябов

Командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его помощник майор Геннадий Частяков погиб в свой день рождения в доме под Киевом "при трагических обстоятельствах". Залужный назвал смерть помощника "большой утратой для ВСУ", а самого Чистякова – близким другом, который "полностью посвятил свою жизнь борьбе с российским агрессором".

Информация о ЧП с 39-летним Чистяковым сначала появилась в украинских СМИ. Первоначально со ссылкой на данные МВД сообщалось, что причиной трагедии стало "неосторожное обращение с боеприпасом". Причем на фото взрыва видно, что гранат среди подарков было несколько – так что либо это были муляжи, либо помощник Залужного решил зачем-то достать боеприпасы на праздник.

Но потом стали утверждать, что взрыв гранаты произошел, когда именинник открывал коробку с подарком (там должны были находиться бутылка алкоголя и рюмки). В результате тяжелые ранения получил и 13-летний сын погибшего, мальчик в больнице. Находившиеся в доме жена и дочь военного не пострадали.

Уже выдвинуто несколько версий. Самая банальная – "российский след". Но есть и те, кто связывает происшествие с грядущими президентскими выборами на Украине – в случае их проведения Залужный может стать главным конкурентом Владимира Зеленского, стремящегося переизбраться на следующий срок.

"Пока Зеленский откладывает выборы, политический кризис на Украине будет расти. У них традиционно политический кризис принимает форму заказных убийств. Будут еще, идет борьба", – комментирует политолог Алексей Ярошенко.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что взрыв похож на предыдущие теракты, организованные СБУ в России.

"Сделали это точно так же, как был подорван Владлен Татарский. Знакомый почерк. Тут вариантов два: СБУ или ГУР МО Украины (кто-то из них подорвал Макса). Причем у Залужного был конфликт с Зеленским, но обвинять все равно русских. Они теперь во всем виноваты. Даже во вчерашнем "северном сиянии", – язвительно комментирует Подоляка.

Политолог Сергей Марков считает, что не все так просто.

"Убийство помощника Залужного вряд ли организовано Зеленским, чтобы напугать Залужного. Потому что наверняка американцы запретили Зеленскому ликвидировать особо ценных агентов США типа Залужный. И Залужный тоже знает, что он под охраной американцев и британцев.

Наиболее вероятно, это охрана Залужного ликвидировала помощника Залужного за шпионаж в пользу Зеленского. В версию, что 39-летний майор играл гранатой у себя дома вместе с семьей и подорвался, – верьте этому кто хочет", – пишет Марков.

А вот обозреватель Борис Рожин предлагает признать причастность России к ЧП.

"Разумеется, вся эта внутренняя грызня активизировалась вследствие провала летнего наступления ВСУ. Так что наши бойцы приложили ко всему происходящему свою руку, хоть и не напрямую", – иронизирует Рожин.

Сексот СБУ украинский нацист Сергей Стерненко призвал подельников "думать о бдительности".

"В который раз должен напомнить, что россияне крайне активно работают над тем, чтобы осуществлять убийства и диверсии в нашем тылу. Россиянам не часто их удается осуществлять из-за активной и постоянной работы контрразведки, но не существует защиты, которую нельзя обойти", – делится своими опасениями Стерненко.

Источник - politnavigator.net
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