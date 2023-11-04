Год закрытых дверей: о чем говорили в Самарканде участники XVI Веронского евразийского форума, - "Профиль"

16:51 07.11.2023

Год закрытых дверей: о чем говорили в Самарканде участники XVI Веронского евразийского форума



Игорь Наумов

04.11.2023 12:03



В этом году Веронский евразийский экономический форум, 16-й по счету, принимал древний Самарканд. Через город когда-то проходил Великий шелковый путь, связывавший Восток и Запад. Аналогичная цель у форума, однако санкции, разорвавшие сотрудничество Европы с Россией, сделали ее практически призрачной.



Веронский евразийский экономический форум ведет историю с 2007 года. На протяжении 14 лет он проводился в Вероне, отсюда и название. В 2022-м организаторам пришлось срочно менять географию – Евросоюз ввел санкции против России. Это исключило приезд в Италию представителей нашей страны – ключевого игрока интеграционных процессов на пространстве Евразии.



Так форум отправился из города Ромео и Джульетты в путешествие на восток. В прошлом году он воспользовался гостеприимством столицы Азербайджана Баку, в этом году – Самарканда, жемчужины Узбекистана и всей Центральной Азии. Какая страна и какой город примет следующий форум, пока определенности нет. Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, выступавший на церемонии открытия, с иронией предположил, что, вероятно, выбор придется остановить на Шанхае.



Участники деловой программы форума – политические и общественные деятели, эксперты, представители компаний и финансовых институтов, международных и региональных организаций стран Европы и Азии чувство юмора российского чиновника оценили: по залу прокатились аплодисменты. Несколькими минутами ранее присутствовавшие аплодировали по серьезным поводам. Первый раз, когда вице-премьер правительства Узбекистана Джамшид Ходжаев зачитал приветствие президента республики Шавката Мирзиеева. Второй – когда аналогичное поручение президента РФ Владимира Путина выполнил Алексей Оверчук.



Лидер Узбекистана подчеркнул, что усилия ассоциации "Познаем Евразию", которая проводит Веронский форум, особенно востребованы в современных условиях, когда мир переживает эпоху перемен и динамичных трансформаций, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. По его словам, форум является эффективной платформой для открытого и продуктивного диалога заинтересованных сторон "по актуальным вопросам глобальной экономики и перспективным направлениям практического сотрудничества".



Со своей стороны, Владимир Путин отметил важность встреч государственных деятелей, бизнесменов, ученых и экспертов для обсуждения вопросов, связанных с экономическими реалиями евразийского пространства: "На всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами".



Однако реалии таковы, что торгово-экономические связи России и стран Евросоюза в настоящий момент практически разорваны. Алексей Оверчук констатировал: места для оптимизма остается мало. Не только форум в поиске места проведения движется на восток, но и Россия все дальше уходит от Европы в этом направлении.



Год после форума в Баку для нашей страны прошел под знаком "санкций и ада". Коллективный Запад преследовал цель уничтожить российскую экономику, но эффект оказался противоположный. Россия научилась не просто выживать, но и развиваться вопреки ограничениям и запретам, продолжил вице-премьер. За девять месяцев текущего года ВВП вырос на 2,8%, причем в августе и сентябре зафиксировано ускорение темпов в годовом выражении до 5,2%.



Значение имеют не только количественные показатели, но и качественные. Рост ВВП обеспечил не экспорт углеводородного сырья, а успехи других отраслей экономики. Производство компьютеров и электроники выросло на 34,5%, электрооборудования – на 22,2%, мебели – на 21,7%, сказал Алексей Оверчук.



"Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то решил нажать на кнопку деиндустриализации? Хотели наказать нас, но мир оказался больше, чем Европа. У России есть друзья и партнеры, готовые развивать отношения", – резюмировал вице-премьер.



Президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико отметил, что в ближайшем будущем международные рынки будут характеризоваться "регионализацией экономики и фрагментацией торговли". По его словам, кабальные политические меры, которые включаются в многочисленные неэффективные пакеты санкций, ставят под сомнение доминирование экономической структуры.



"Эти политические решения продиктованы экономическими интересами стран-гегемонов, протагонистов мировой экономики и политики, стремящихся как ослабить и унизить экономику стран-геополитических противников, так и подавить коммерческую конкуренцию своих союзников. Это деструктивная экономическая логика, зачастую идеологически и политически оправдываемая благородными социальными и гуманитарными причинами", – считает Антонио Фаллико.



Пессимизм итальянца разделяет замглавы российского МИД Александр Грушко. По словам дипломата, сегодня нет никаких признаков, что могут быть приняты решения, которые изменили бы политику ЕС. Между тем санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу около $1,5 трлн.



Причем это по самым скромным подсчетам. Потери продолжают расти. В 2022 году товарооборот России и ЕС составил $200 млрд, за первое полугодие 2023-го – $47 млрд, а концу года ожидается меньше $100 млрд. В 2024-м, по мнению Грушко, показатель упадет до $50 млрд и далее будет стремиться к нулю.



Бывший премьер Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди принял участие в работе XVI Веронского форма в режиме видеоконференции. Он заявил, гипотетически Европа обладает огромным промышленным потенциалом. К сожалению, структура Евросоюза несовершенна, поэтому объединение недостаточно вовлечено в процессы, которые происходят в Центральной Азии, Средиземноморье. Надо осознать, что сегодня ЕС не в состоянии играть ту роль, которую играл, когда получал выгоду от торговли с Россией и не испортил отношения с Китаем, заявил Романо Проди.



О перспективах глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ) с трибуны форума рассказал глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Он ожидает, что к 2030-му объем рынка СПГ достигнет 750 млрд кубометров, а в 2040 году – 1 трлн. Спрос вырастет прежде всего в Азии – примерно на 200 млрд кубометров. Удовлетворить его способны только три страны – Россия, США и Катар.



Катар может сыграть значительную роль в стабилизации цен на СПГ, поскольку в ближайшие годы введет в эксплуатацию новые высокорентабельные проекты. Россия также заинтересована в снижении стоимости топлива, чего не скажешь о Соединенных Штатах, где разрабатывают сланцевые месторождения.



По этой причине американский СПГ такой дорогой. Санкции против российских газовых компаний вводятся для того, чтобы удерживать высокие мировые цены на СПГ, обеспечивая рентабельность энергетических компаний США, убежден Леонид Михельсон.



Однако если Вашингтон может заставить Евросоюз принимать противоречащие логике решения, то надавить на страны "глобального юга" не в его власти. Рынок СПГ сегодня аналогичен рынку нефти – глобальный. И на российский газ – природный и сжиженный – всегда найдется покупатель.