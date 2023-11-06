Лауреатка Нобелевской премии мира из Ирана Наргес Мохаммади объявила голодовку

16:55 07.11.2023

Лауреатка Нобелевской премии мира из Ирана объявила голодовку



Иранская правозащитница Наргес Мохаммади, заключенная в тегеранскую тюрьму Эвин, объявила о начале голодовки в знак протеста против обязательного ношения хиджаба и отсутствия медицинской помощи. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на семью Мохаммади.



"Мы обеспокоены состоянием ее здоровья", - говорится в заявлении ее родственников.



