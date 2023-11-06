В Казахстане начался суд над обвиняемыми в сепаратизме членами "Народного совета трудящихся"

16:59 07.11.2023

В Петропавловске начался суд над обвиняемыми в сепаратизме участниками "Народного совета трудящихся", передает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда СКО (Северо-Казахстанской области).



На скамье подсудимых четыре человека: Вячеслав Зудерман (он единственный в ходе судебного разбирательства разрешил называть в СМИ свои анкетные данные) , Елена Б., Мадина К. и Ольга Б.. Им вменяют обвинения по двум статьям УК РК - ст.179 ч.2 "Призывы к захвату или удержанию власти с использованием СМИ" и ст.180 ч.2 "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ". Зудермана также обвиняют по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". По неофициальным данным у него во время обыска нашли в шкафу пистолетный патрон. В пресс-службе суда эту информацию не подтвердили, сославшись на то, что подробности дела будут озвучены только после оглашения приговора.



Все подозреваемые, кроме Ольги Б., находятся под стражей. Ей в качестве меры пресечения суд назначил домашний арест.



19 марта текущего года группа жителей Петропавловска, позиционировавших себя "наследниками СССР", провела собрание, на котором заявила о создании независимого от Казахстана "Народного совета трудящихся".



На запись собрания обратили внимание сотрудники правоохранительных органов и 30 марта начали досудебное расследование по факту сепаратизма. После этого активисты "Народного совета" записали новое видео, в котором сообщили, что их неверно поняли: на самом деле они "заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от корпоративной составляющей в виде олигархов и коррупционеров". По утверждению активистов, они стали жертвой провокаторов, поддерживают курс Касым-Жомарта Токаева и выступают за территориальную целостность Казахстана.



В середине апреля стало известно, что три участника группы были задержаны.



По информации Sputnik-Казахстан, на первом заседании по делу подсудимые заявили, что вину не признают. В частности, Вячеслав Зудерман подчеркнул, что даже не понимает, в чем его обвиняют, и все выдвинутые обвинения абсурдны. Показания подсудимые будут давать в конце процесса после допроса всех свидетелей и исследования письменных материалов дела.



Минувшим летом в Петропавловске рассматривали еще одно дело о сепаратизме. Как сообщалось, в начале июля городской суд приговорил местную жительницу Татьяну С. к трем годам колонии, признав ее виновной в сепаратизме после шуточной просьбы в чат-рулетке присоединить часть Казахстана к России.