Муфтият Кыргызстана призвал соотечественников отказаться от идеи джихада в Палестине

17:01 07.11.2023

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК или муфтият) призвало сограждан отказаться от идеи джихада в Палестине, так как это несовместимо с правилами шариата, сообщает пресс-служба ДУМК.



