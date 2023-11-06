|Самарканд становится ближе. Авиакомпания Air Samarkand получила первый самолет
17:04 07.11.2023
АНДРЕЙ КУДРЯШОВ
Второго ноября 2023 года на закате солнца в международном аэропорту "Самарканд" приземлился самолет Airbus A330-300 - первый в воздушном флоте новой авиакомпании Air Samarkand. Приземление лайнера стало стартом для деятельности нового авиаперевозчика и, безусловно, важным событием для страны и всего региона.
Главная цель Air Samarkand - обеспечить жителям Самарканда и соседних областей Узбекистана возможность путешествовать напрямую по разным странам, а зарубежным гостям – посещать Самарканд, минуя промежуточные пункты.
"Запуск новой авиакомпании является значимым событием для будущего развития Самарканда как туристического, культурного и делового центра, - отметил учредитель Air Samarkand Бахтиер Фазылов. - Мы рады приветствовать первый самолет Air Samarkand. Он будет выполнять конкурентоспособные прямые рейсы с безопасным и качественным обслуживанием по самым популярным международным направлениям.
За последний год мы реализовали масштабный проект - Туристический центр Silk Road Samarkand, который уже начал выводить на качественно новый уровень туристический потенциал региона, сочетая древнее наследие с современной инфраструктурой. С запуском услуг авиакомпании Air Samarkand, которая напрямую свяжет древний город с крупными туристическими и коммерческими центрами мира, развитие ощутимо ускорится".
На следующий день компания Air Samarkand провела презентацию своего открытия. Уважаемые люди города, аксакалы, представители общественности и журналисты были приглашены посетить борт нового лайнера, познакомиться с экипажем, даже заглянуть в кабину пилотов.
Airbus A330 - современные и надежные самолеты, которые используются ведущими авиакомпаниями мира. Они обеспечивают исключительный комфорт для пассажиров на самых протяженных маршрутах. Воздушное судно рассчитано на перевозку 277 пассажиров в туристическом классе и 36 в бизнес-классе, обеспечивая беспосадочные полеты дальностью свыше 11 500 км.
Этот тип самолетов отличается просторным салоном с двумя проходами, вместительными полками для ручной клади, а также системой развлечений для пассажиров со встроенными экранами. На данный момент в мире успешно эксплуатируется около 1600 подобных машин.
"Это волнующий и долгожданный момент для авиакомпании и для Самарканда. Airbus A330 - машина популярная, поэтому было довольно непросто найти и приобрести самолет, который отвечал бы нашим высоким требованиям", - сказал на презентации генеральный директор Air Samarkand Антон Ходжаян.
По словам Ходжаяна, в ближайшие дни Air Samarkand ожидает прибытия второго самолета. Им станет Airbus A321, рассчитанный на маршруты средней дальности. Всего до конца 2023 года компания планирует получить и ввести в эксплуатацию до пяти самолетов.
На осенне-зимний период навигации запланированы регулярные и чартерные рейсы из Самарканда по ряду зарубежных направлений, среди которых города Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Турции и Китая.
На презентации в аэропорту было подчеркнуто, что Air Samarkand - не лоукостер. Пассажирам будет предоставляться полный набор услуг. Своим девизом Air Samarkand выбрала фразу "Летай легко", подразумевая, что многие процедуры: бронирования, оформления багажа, ожидание рейса в аэропорту - будут максимально быстрыми и комфортными.
Эмблемой Air Samarkand стал легендарный крылатый барс, который занимает центральное место на гербе города Самарканда.