Самарканд становится ближе. Авиакомпания Air Samarkand получила первый самолет

17:04 07.11.2023

АНДРЕЙ КУДРЯШОВ



Второго ноября 2023 года на закате солнца в международном аэропорту "Самарканд" приземлился самолет Airbus A330-300 - первый в воздушном флоте новой авиакомпании Air Samarkand. Приземление лайнера стало стартом для деятельности нового авиаперевозчика и, безусловно, важным событием для страны и всего региона.



