 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.11.2023
20:10  Новые хокимы в Хорезмской области Узбекистана: Тупраккалинском - Жималязов, Кошкупырском - Ахмедов и Шаватском - Холбоев
19:33  На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса напали "Дети Абу Джанделя"
17:04  Самарканд становится ближе. Авиакомпания Air Samarkand получила первый самолет
17:01  Муфтият Кыргызстана призвал соотечественников отказаться от идеи джихада в Палестине
16:59  В Казахстане начался суд над обвиняемыми в сепаратизме членами "Народного совета трудящихся"
16:55  Лауреатка Нобелевской премии мира из Ирана Наргес Мохаммади объявила голодовку
16:53  Хуцпа и война: какие проблемы возникнут у израильского хайтека, - С.Сухачев

16:51  Год закрытых дверей: о чем говорили в Самарканде участники XVI Веронского евразийского форума, - "Профиль"
16:49  Помощник главкома УкрАрмии майор Чистяков на свою "днюху" подорвал себя гранатой
15:13  Наследники Блистательной Порты: воспоминания об имперском будущем, - Ю.Борисов
15:11  Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации? - Дм.Нефедов
15:08  Право- и левоглобалистские проекты будущего Израиля, - В.Ильин
15:05  Как баткенский урюк становится узбекистанским
15:02  Конституции республик Центральной Азии: поправки согласно "духу времени", - Хайдар Шодиев
15:00  Медицина в Киргизии: спрос на услуги лжелекарей продолжает расти
14:58  Будьте здоровы: медицина Казахстана - риски и перспективы
13:43  "Колонизаторы, вернитесь!". Взывает Южная Африка, - В.Шацких
13:11  Дональд Трамп уходит в отрыв. Американцы выбирают его назло Джо Байдену, - Е.Мур
12:56  Глобальный передел. Станет ли Центральная Азия очередной разменной пешкой? - Рената Алимова
12:00  Веселый балаганчик. К итогам первых выборов акимов районов в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
11:58  Реальная жизнь в Казахстанском экономическом гетто (эксперты спорят)
11:38  Правда блефа. Ближневосточный кризис, США и действия прежде слов, - Илья Титов
11:31  Франция хочет бросить вызов России: что делал Макрон в Центральной Азии? - Алексей Чихачев
11:25  В МИД Израиля отреагировали на выделение Казахстаном миллиона долларов Палестине
10:22  Казахстан не задний двор Путина - опять скандал в СМИ
09:52  Бюджетный лохотрон. Зачем Россию снова ведут к дефолту, - И.Рыбин
08:50  Евреи против сионизма, идиш против иврита – что происходит? - Михаил Магид
03:04  В России началось строительство новой железной дороги Ростов - Крым
00:31  Юань сжимается в долг. Почему размещения облигаций в китайской валюте проходят все реже, - "Къ"
00:29  "Провал стратегии". Украинская фронда начала "копать" под Зеленского, - Г.Мирзаян
00:27  Во Франции готовят жесткий закон по борьбе с "понаехавшими"
00:22  Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным, - В.Титова
00:20  Компании из КНР входят в мировой топ-10 по числу патентов по кибербезопасности
00:16  Казахстан и НАТО: атлантизм в сердце Евразии
00:15  Чью сторону занимает Россия в арабо-палестинском конфликте, - П.Густерин
00:12  Примадонна из Грязи. Алла Пугачева как зеркало русской эмиграции, - Е.Мурзина
Понедельник, 06.11.2023
21:05  Ержан Еркинбаев назначен вице-министром туризма и спорта Казахстана
21:03  15-летний сын Кадырова Адам возглавил службу безопасности главы Чечни
21:01  В 2028-2029 годах Центральная Азия столкнется с дефицитом воды
21:00  Сердар Бердымухамедов заложил строительство электростанции на западе Туркменистана
18:19  Мэром Кишинева избран оппозиционный и антизападный Иван Чебан
18:17  Почему так ненавидят евреев? - Г.Бовт
18:14  Из книги Чаленко о Новороссии: Ориентация – Юг. Кто такие южнорусские люди?
18:10  Инициатива "Один пояс - один путь" продвигает науку и технологии по всему Глобальному Югу, - Алекс Ло
18:08  Остановите Адольфа Нетаньяху-Гитлера, - Орхан Угуроглу
18:07  В Казахстане разрешат любительскую охоту на сайгаков
18:05  Западный капитализм рушится.., - Хелена Морриси
16:57  Экс-замМинобороны Украины Шаповалов официально обвинен в растыре 1 млрд грн
14:24  Явка на первых выборах акимов составила 63% - ЦИК Казахстана подвел итоги
13:50  Путин не принял решения баллотироваться в 2024 году, - кривляется Песков
12:00  Потрошители недр. Что стало причиной массовых беспорядков в Панаме
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Самарканд становится ближе. Авиакомпания Air Samarkand получила первый самолет
17:04 07.11.2023

АНДРЕЙ КУДРЯШОВ

Второго ноября 2023 года на закате солнца в международном аэропорту "Самарканд" приземлился самолет Airbus A330-300 - первый в воздушном флоте новой авиакомпании Air Samarkand. Приземление лайнера стало стартом для деятельности нового авиаперевозчика и, безусловно, важным событием для страны и всего региона.



Главная цель Air Samarkand - обеспечить жителям Самарканда и соседних областей Узбекистана возможность путешествовать напрямую по разным странам, а зарубежным гостям – посещать Самарканд, минуя промежуточные пункты.

"Запуск новой авиакомпании является значимым событием для будущего развития Самарканда как туристического, культурного и делового центра, - отметил учредитель Air Samarkand Бахтиер Фазылов. - Мы рады приветствовать первый самолет Air Samarkand. Он будет выполнять конкурентоспособные прямые рейсы с безопасным и качественным обслуживанием по самым популярным международным направлениям.

За последний год мы реализовали масштабный проект - Туристический центр Silk Road Samarkand, который уже начал выводить на качественно новый уровень туристический потенциал региона, сочетая древнее наследие с современной инфраструктурой. С запуском услуг авиакомпании Air Samarkand, которая напрямую свяжет древний город с крупными туристическими и коммерческими центрами мира, развитие ощутимо ускорится".

На следующий день компания Air Samarkand провела презентацию своего открытия. Уважаемые люди города, аксакалы, представители общественности и журналисты были приглашены посетить борт нового лайнера, познакомиться с экипажем, даже заглянуть в кабину пилотов.

Airbus A330 - современные и надежные самолеты, которые используются ведущими авиакомпаниями мира. Они обеспечивают исключительный комфорт для пассажиров на самых протяженных маршрутах. Воздушное судно рассчитано на перевозку 277 пассажиров в туристическом классе и 36 в бизнес-классе, обеспечивая беспосадочные полеты дальностью свыше 11 500 км.

Этот тип самолетов отличается просторным салоном с двумя проходами, вместительными полками для ручной клади, а также системой развлечений для пассажиров со встроенными экранами. На данный момент в мире успешно эксплуатируется около 1600 подобных машин.

"Это волнующий и долгожданный момент для авиакомпании и для Самарканда. Airbus A330 - машина популярная, поэтому было довольно непросто найти и приобрести самолет, который отвечал бы нашим высоким требованиям", - сказал на презентации генеральный директор Air Samarkand Антон Ходжаян.

По словам Ходжаяна, в ближайшие дни Air Samarkand ожидает прибытия второго самолета. Им станет Airbus A321, рассчитанный на маршруты средней дальности. Всего до конца 2023 года компания планирует получить и ввести в эксплуатацию до пяти самолетов.

На осенне-зимний период навигации запланированы регулярные и чартерные рейсы из Самарканда по ряду зарубежных направлений, среди которых города Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Турции и Китая.

На презентации в аэропорту было подчеркнуто, что Air Samarkand - не лоукостер. Пассажирам будет предоставляться полный набор услуг. Своим девизом Air Samarkand выбрала фразу "Летай легко", подразумевая, что многие процедуры: бронирования, оформления багажа, ожидание рейса в аэропорту - будут максимально быстрыми и комфортными.

Эмблемой Air Samarkand стал легендарный крылатый барс, который занимает центральное место на гербе города Самарканда.

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699365840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Об итогах выборов акимов районов и городов областного значения
- Маулен Ашимбаев рассказал о работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий на международной конференции
- Кадровые перестановки
- Годовой уровень продовольственной инфляции в Казахстане снизился по итогам октября
- Заявление Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан и ArcelorMittal Temirtau
- Пятое юбилейное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Казахстаном и США состоялось в Астане
- Рейтинги казахстанского АО "Нефтяная страховая компания" подтверждены на уровне "В+" и "kzBBB"; прогноз - "Стабильный"
- Рабочий график главы государства
- Безвизовый режим откроет новую главу в отношениях Казахстана и Китая - Алихан Смаилов встретился с Премьером Госсовета КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  