На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса напали "Дети Абу Джанделя"

19:33 07.11.2023

Hurriyet: колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению

Павел Ларин



Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась вооруженному нападению. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.



Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Дети Абу Джанделя". По версии издания, один человек получил огнестрельное ранение в результате нападения. Согласно источнику Hurriyet, это был личный телохранитель Махмуда Аббаса.



В письменном заявлении, опубликованном 6 ноября, группировка предъявила Махмуду Аббасу 24-часовой ультиматум с требованием предпринять шаги в отношении сектора Газа и принять меры против Израиля.



В документе, опубликованном в социальных сетях боевиков, Аббаса призвали сделать заявление против госсекретаря США Энтони Блинкена.



5 ноября в Рамалле прошла встреча Махмуда Аббаса с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На ней президент Палестины призвал Вашингтон убедить Израиль прекратить военные действия в секторе Газа.



Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщал 6 ноября, что власти США пока не перешли к действиям для урегулирования нового обострения палестино-израильского конфликта.



Ранее Палестина выдвинула требование по конфликту на Ближнем Востоке.