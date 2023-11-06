Новые хокимы в Хорезмской области Узбекистана: Тупраккалинском - Жималязов, Кошкупырском - Ахмедов и Шаватском - Холбоев

20:10 07.11.2023

В трех районах Хорезма назначены новые хокимы



Назначены новые хокимы трех районов Хорезмской области - Шаватского, Кошкупырского и Тупраккалинского. Хокимы в двух последних районах меняются уже второй раз за год.



В Хорезмской области Узбекистана 7 ноября прошли сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые хокимы трех районов.



Хокимом Шаватского района назначен Ойбек Мадаминович Холбоев. До назначения Ойбек Холбоев был хокимом Ургенча.



Хокимом Кошкупырского района стал Шухрат Курвондурдиевич Ахмедов, до назначения занимавший должность хокима Тупраккалинского района.



Вместо него Тупраккалинский район возглавил Акмал Ортикович Жималязов, сообщила пресс-служба областной администрации.



До назначения он был главой Управления сельского хозяйства Хорезмской области.



Хокимы Тупраккалинского и Кошкупырского районов меняются уже второй раз за этот год. После визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Хорезмскую область 31 марта сменились хокимы четырех районов и был назначен новый хоким области.