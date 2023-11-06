Умерла Народная артистка Кыргызстана Зинаида Петренко

20:13 07.11.2023

Умерла актриса Зинаида Петренко

6 ноября ушла из жизни советская актриса Зинаида Петренко.



Зинаида Михайловна Петренко родилась 7 февраля 1951 года. С 1975-го служила в Государственном национальном русском театре драмы имени Айтматова.



На ее сценическом счету - десятки образов в постановках "Господа Головлевы", "Фома Гордеев", "Золушка", "Мещанин во дворянстве", "Егор Булычов и другие", "Король Лир", "Женитьба Бальзаминова".



"Русский театр драмы с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, 6 ноября, на 73-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики Зинаида Михайловна Петренко", - говорится в сообщении пресс-службы театра.



Причина смерти не названа.



Зинаида Петренко Образование получила в Уфе. Прибыла в Кыргызстан из города Орск. Много гастролировала по республике и за рубежом.



4 ноября Петренко в последний раз вышла на сцену - в спектакле "Женитьба Бальзаминова".



Прощание с народной артисткой Кыргызской Республики пройдет в Русском театре 8 ноября. Начало панихиды - в 11.00.