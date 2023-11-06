Задержан за взятки замМВД Дагестана Исмаилов

20:21 07.11.2023

Задержан замминистра внутренних дел Дагестана



Обыски прошли у замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова, он задержан



Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов был задержан силовиками, у него дома проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.



Обыски также проходят на его рабочем месте. Причина задержания пока неизвестна.



По предварительным данным РИА Новости, Исмаилова подозревают во взятке.



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