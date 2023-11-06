В Туркменистане прошла осенняя озеленительная акция

20:33 07.11.2023

С работников горводоканала Лебапа собрали деньги на навоз для высадки саженцев



В субботу, 4 ноября, в Туркменистане прошла осенняя озеленительная акция.



Накануне руководство предприятий и организаций Ашхабада объявило сотрудникам, что они должны выйти на субботник в 8 часов утра, сообщили корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Деревья сажали заранее отобранные студенты и старейшины. Территория, где велась телевизионная съемка, была заранее подготовлена. Остальные студенты и работники организаций приводили в порядок прилегающую к офисам территорию и дворы предприятий. Контролировали субботник сотрудники хякимликов города и районов Ашхабада.



В Лебапском велаяте саженцы были куплены за счет предприятий в местных подразделениях акционерного общества "Гек гушак". Лунки для них были вырыты заранее на специально выделенных участках. Перед посадкой дерева в каждую лунку высыпали ведро навоза.



Работники государственных и бюджетных организаций и студенты области должны были принести с собой лопаты и ведра. Работникам предприятий "Agyz suw" (Питьевое водоснабжение) и "Lagym" (Канализация), сообщили, что с их ноябрьской зарплаты будут удержаны деньги на покупку навоза. Его покупали в частных животноводческих хозяйствах сельскохозяйственных объединений "Достлук" и "Леап" по 1100 манатов за тракторную тележку.



По данным госинформагентства ТДХ, 4 ноября было высажено 472.071 саженец хвойных, фруктовых и лиственных пород, а также приведены в порядок 1 миллион 868 тысяч 935 высаженных ранее деревьев.