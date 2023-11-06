Загадки Кыргызстана, - Заринэ Джандосова

00:00 08.11.2023 Загадки Кыргызстана.

Журнал "Хан-Тенгри" продолжает цикл бесед с востоковедом Заринэ Джандосовой.



С предыдущими можно ознакомиться здесь:



Истоки государственности Казахстана и условия формирования казахской нации. Краткий курс | Читайте на IA-CENTR

https://ia-centr.ru/han-tengri/history/istoki-gosudarstvennosti-kazakhstana-i-usloviya-formirovaniya-kazakhskoy-natsii-kratkiy-kurs/

Заринэ Джандосова, лекция № 2. Таджики в персофонном мире - Читайте на IA-CENTR

https://ia-centr.ru/han-tengri/oriental/zarine-dzhandosova-lektsiya-2-tadzhiki-v-persofonnom-mire/



– Заринэ Алиевна, давайте сегодня поговорим про кыргызов. Сознаюсь, из советского воспитания-образования я вынес представление, что кыргызы – это те же самые казахи, но исконно жившие в горах. Уже потом я узнал, что это не так, два народа говорят на разных языках, т. е. относящихся к разным ветвям тюркской семьи. Тем не менее, их история порой шла параллельно, причем именно в драматические свои периоды – скажем, восстание 1916 года или голод 1930–1934 затронули оба народа примерно в одинаковой степени. Соответственно, первым вопросом будет именно вот это "размежевание": в какой степени казахи считают кыргызов отличным от себя народом? То есть, не каким-то еще одним жузом со своей территорией обитания (а до того – кочевания), а именно – другими? И следующие вопросы: а как обстоит дело в обратную сторону: казахи на взгляд кыргызов? И со стороны: насколько хорошо различались традиционно они русскими и другими окрестными народами?



– Думаю, что русские различали кыргызов и казахов с самого начала именно вследствие того, что они сами себя друг от друга отграничивали. Прямо так и писали: мол, там-то кочуют дикие киргизы, каменные киргизы – напомню, что киргизами в русской терминологии называли как раз казахов, а до того – киргиз-кайсаками. К ХХ веку для нынешних кыргызов устоялось название "кара-киргизы". Сами же кыргызы понимают, что есть два момента, очень сильно сближающих их с казахами. Это момент лингвистический и этнографический. Язык действительно близок к казахскому, хотя, в отличие от него, это не чисто язык кипчакской группы, он немного отдельно идет в классификации. А этнографический фактор особенно касается северных кыргызов, живущих в Чуйской долине, Таласской долине, Приисыккулье, возможно – в Центральном Тянь-Шане. Они этнографически похожи на казахов Старшего жуза, к которым примыкают.



– Что это значит?



– Жилище, пища, одежда, обычаи. Я уж не говорю про пресловутое "вертикальное кочевание", аналогичное тому, что практиковали казахи Старшего жуза. Тут просто география диктует – не важно, ты на казахском Илийском Алатау или на кыргызском Таласском Ала-Тоо. Ты одинаково станешь пасти скот. Насколько я знаю, это сходство было таким же, как у каракалпаков с казахами Младшего жуза. Поэтому и каракалпаки, и кыргызы в период советского национально-территориального размежевания активно не хотели попадать в состав Казахстана (тогда – Киргизской АССР). Кыргызы хотели напрямую в состав РСФСР, иначе будет угроза ассимиляции. Поэтому же каракалпаки сперва оказались в отдельной автономной области в составе Казахстана, потом в таком же статусе напрямую вошли в РСФСР, затем стали там автономной республикой, а в 1936 году Кара-Калпакскую АСССР передали в состав Узбекистана. Они от узбеков этнографически гораздо дальше, поэтому страх перед ассимиляцией меньше. Ну, а кыргызам точно так же сперва позволили создать автономную область в составе РСФСР, затем повысили ее до автономной республики, а в 1936 году – до союзной республики.



– Так, а в чем тогда различия между казахами и кыргызами?



– У них разная родоплеменная система, разные предки. Генеалогическая память – это для любых кочевников самое основное. Это основа их жизни, и она у этих двух народов совершенно разная. У казахов своя, возводящая к своим предкам, а у кыргызов – своя. Это разные, не пересекающиеся генеалогические древа. То есть, хозяйственно эти народы совпадают, но историческая память их разделяет – и это имеет колоссальное значение для самоопределения. Генеалогия – это документ. У всех дома есть соответствующие записи. У кыргызов называется санджара, а у казахов – шежере. И они возводят свое происхождение не на семь поколений, а на десятки – к мифическим предкам. И эти мифические предки у двух народов – разные.



– Похоже ли это на разделение татар и башкир?



- Похоже в том, что происхождение разное. Башкиры, вероятно, в большей степени иранцы - тюркизированные сарматские племена, хотя там имеется и финно-угорский, и булгарский след. Но последний как раз значительно заметней у поволжских татар. В отличие от казахов и кыргызов есть и сильные различия в хозяйственном типе: татары – уже давно оседлый народ, а башкиры еще недавно кочевали, и в их этнографии сильны элементы кипчакского наследия: юрта, конина, бешбармак… Сходство – язык, и в том и другом случае кипчакский.



– А настоящая историческая память?



– Есть, например, память XIX века. Кенесары Касымов, герой казахского народа, был убит кыргызами в XIX веке. И это казахи помнят.



– А уж сколько он до этого самих казахов убил (а не только кыргызов) – сотнями аулы уничтожал – и это ему, надо полагать, сами казахи простили.



– Да, понятно, что это история кочевых племен, которые постоянно перемешиваются, есть масса родовых групп, которые имеются и в составе кыргызов, и в составе казахов, есть чисто казахские рода, которые прибились к кыргызам и вошли в их генеалогическую систему. В таких системах есть специальные возможности для того, чтобы принять таких прибившихся. Есть родовые группы еще монгольского времени, типа найманов, которые входят и в ту, и в эту систему. Но они встречаются и среди узбеков, и среди ногайцев, и даже среди башкир! Это кочевники, они вообще кочуют очень дисперсно – они никогда не кочуют всем племенем, а только маленькими группами, аулами, даже не родами. Семьями. Они только на летовках соединяются в более или менее большие коллективы. Или на осенних пастбищах, когда свадьбы проводят.



– Таким образом, в классическом XIX веке, для казаха Старшего жуза кыргызы, с которыми он этнографически абсолютно совпадает…



– …не абсолютно. Более или менее похожи…



– ...но все равно они – гораздо дальше, чем казахи Младшего жуза, допустим, из Букеевской Орды на Волге, ведущие весьма отличный образ жизни…



– Да, потому что генеалогические схемы у них разные. Да, казахи Младшего жуза жили по-другому. Мало того, что они вели горизонтальное кочевание, т. е. перегоняли скот по степи на большие расстояния, они еще и вели круглогодичное кочевание. Тогда как кыргызы и казахи Старшего жуза, жившие в горах Алатау, могли позволить себе зимники, летовки высоко в горах, кочевание на небольшие расстояния. Но казахи Младшего жуза встречались с казахами Старшего и Среднего жузов в зимнее время на Сырдарье. Было такое место, куда сходились казахи всех трех жузов. А вот кыргызы туда не уходили – это была не их территория. Они скорее могли откочевать в Восточный Туркестан, там была их старая родина. Или в Ферганскую долину.



– Понятно. Следующий вопрос – история кыргызского народа. Откуда он взялся и когда появился?



– Происхождение кыргызов – это на самом деле предмет научного спора. Тут все сложнее, чем у тех же казахов или таджиков. Есть спорные концепции и почва для всевозможных спекуляций. Существовала (определение акад. Бартольда) "эпоха кыргызского великодержавия". В IX–X веках кыргызы создали свой каганат. У них был свой каган и они контролировали большую территорию от Алтая, включавшую Восточный Туркестан и Джунгарию, районы Прииртышья. А до этого, в V–VI веках кыргызы участвовали в политических процессах более северных районов Центральной Азии – в Минусинской котловине на Енисее. Там они жили рядом с динлинами , которых китайцы описывали как рыжеволосых голубоглазых людей. Этноним кыргызы дает бесконечное количество упоминаний в китайских источниках того времени. А в арабско-персидские источники они попадают уже тогда, когда их локализуют от Алтая до нынешнего Синьцзяна. И тут основная проблема состоит в следующем: имеется ли связь между енисейскими кыргызами и кыргызами Тянь-Шаня. То, что раньше называлось "этногенетическая связь". Или это просто случайно прибившийся к другому народу этноним. И какую роль во всем этом играет период кыргызского великодержавия: связывает ли он одно и другое. То есть, историкам необходимо связать три периода: древний в Минусинской котловине, средний – период великодержавия, и современный, на Тянь-Шане, где, по персидским источникам, кыргызы локализуются примерно с XV века. Причем, в начале они находились на Восточном Тянь-Шане и только потом переместились на Западный. Было много на эту тему концепций. Скажем, такая: переселение на Тянь-Шань имело место, но проходило в несколько этапов. В один из них кыргызы жили в Прииртышье – а там как раз в этот период обитали кимакские и кипчакские племена (X–XI века). То есть, кыргызы мигрировали из Минусинской котловины на Алтай, оттуда в Прииртышье и, вступив в контакт с кимакско-кипчакскими племенами, восприняли кипчакский язык (а до этого говорили тоже на тюркском, но другой, хуннской ветви) и уже потом с этим языком через Восточный Туркестан в XV веке пришли на территорию своего нынешнего обитания. Кроме того, была версия, кажется, уже никем сейчас не разделяемая, что кыргызы Минусинской котловины к современным не имеют никакого отношения, а являются однозначными предками хакасов. Большинство же ученых сейчас считает, что переселение из Минусинской котловины имело место, но происходило поэтапно, через Алтай, Прииртышье, Джунгарию, Восточный Туркестан. А в Восточном Туркестане с центром в Кашгаре было тогда государство Могулистан.



Оно образовалось во второй половине XIV века и активно было до XVI века. Это было политическое образование, контролирующее восточную часть Чагатайского улуса (западную часть занимало государство Тимура). Тимур, со всей своей военной мощью, ничего с Могулистаном сделать не смог. И вот этот Могулистан объединял территорию современного Кыргизстана (частично, без Ферганской долины), Восточный Туркестан и Семиречье. А в начале второй половины XV века туда прикочевали казахи из Степи. Они попросились в подданство к могульскому хану. Они откочевали от своего хана к могульскому хану. Отсюда, считается, пошел этноним "казах", что означает "отделившийся". Их сначала называли "узбек-казахи", а потом просто "казахи". А те казахи, которые остались с прежним ханом на территории нынешнего Казахстана, назывались "узбеки". Но это уже другая история, я вам о ней рассказывала. Таким образом, некоторое время отдельные казахские племена находились в составе одного государства с теми племенами, которые в последствие стали предками современных кыргызов. Это дополнительный фактор общности двух народов. Но потом казахи ушли из Могулистана, заселили Семиречье, их центр переместился на Сырдарью. Стоит сказать, что помимо собственно племен, носивших этноним "кыргызы", в их союз вливались и ассимилировались другие племена, жившие на этих территориях, начиная с ираноязычных кочевников, тюрок карлуков и вплоть до монгольских племен. Сегодня у кыргызов есть племена, носящие монгольские названия, есть род, называемый монголдор – т. е. монголы. Они включаются в общую генеалогию, о которой я говорила. Так что у кыргызов довольно сложная история формирования народа. В XV–XVI веках мы уже имеем массу источников, сообщающих нам о народе кыргызов, состоящем из таких-то племен. К XVI веку относится источник, в котором приводятся первые кыргызские генеалогии, и они совпадают с современными санджара.



– На каком он языке?



– На персидском. Это рукопись, хранящаяся в Петербурге.



– А где он создан?



– В Средней Азии. Там в основном рассказ о суфийских шейхах, проповедовавших среди кыргызов. А я читала сефевидский источник XVII века, где рассказано о походах иранского войска на рубеже XVI века в Среднюю Азию, о том, как оно попало в тяжелые условия и осталось зимой без фуража и провизии. И вот они посылали фуражиров к кыргызам, которые дали им продовольствие и фураж. А с конца XVIII века кыргызы активно участвуют в жизни Кокандского ханства. Совершенно отдельный от казахов народ.



– Ну, а более поздние общие исторические события? То же восстание 1916 года.



– Восстанию предшествовало объединение кыргызов и казахов Старшего жуза в одной административной единице Российской империи – Семиреченской области. Она отделяла южных кыргызов от северных. Южные входили в Ферганскую область. Восстание возникло в Семиречье одновременно в кыргызских и казахских областях. Например, его частью было т. н. Албанское восстание – это казахское племя албан. Была большая ярмарка почти на китайской границе – и вот в ходе нападения на нее русские купцы были вырезаны. Ну, и на Иссык-Куле восстание приняло весьма жестокий характер. Потом оно не менее жестоко подавлялось, и восставшие бежали на территорию Китая. А уже после революции одна из основных проблем новой местной власти была – возвращение и размещение этих "откочевщиков".



– Кого среди откочевщиков было больше: кыргызов или казахов?



– Я думаю, и тех, и тех было много. В русских документах, относящихся к 1918 -1919 годам, казахов и кыргызов называют "киргизы" и "кара-киргизы" соответственно.



– Вопрос про внутреннюю структуру традиционного кыргызского общества. Она аналогична казахской? Есть племена, в них – роды, помимо них есть группы торе (чингизидов), ходжа (не то потомков Мухаммеда, не то просто потомков арабских религиозных миссионеров).



– У кыргызов были сеиты, во многом аналогично казахским кожа. Но это скорее на территории Ферганы, аналогично другим ферганским народам. Разница между северными и южными кыргызами во многом состоит и в том, что ферганские кыргызы в большей степени находятся под воздействием среднеазиатской мусульманской культуры. Чингизиды может и были, но чингизидских султанов и ханов во главе племен, как у казахов, у них не было. Хана-чингизида у кыргызов не было. Хотя понятие "торе" у них есть – это тот, кто сидит на почетном месте. У кыргызов были манапы. Манап – это глава рода. Роды подчиняются определенной иерархии, скажем, внизу находятся потомки рабов или таджиков – они включены в эту общую генеалогию, они, несомненно, признаются кыргызами, своими, но их группы наименее престижны.



– Возвращаясь к этнографии. Насколько все-таки похожи языки – казахский и кыргызский?



– Сильно похожи. Думаю, что друг друга они хорошо понимают, если каждый говорит на своем языке. Ну и обычаи похожи – показательно, что есть довольно много кыргызско-казахских браков. То есть, в свадебных обычаях легко достигается взаимопонимание – а это сердцевина всех национальных обычаев. Отношения со свойственниками – обычаи, связанные с подарками, с приемом гостей, обменом визитами. Вот между казахами и русскими здесь серьезная разница, вызывающая затруднения. С другой стороны, у кыргызов есть эпос "Манас" - это важная для них вещь, ее нету у казахов. Это несмотря на довольно позднее его происхождение – XV–XVI век.



– Насколько сейчас у кыргызов сохраняются институты традиционного общества?



– У кыргызов силен институт аксакалов, они проводят такие совещания аксакалов, которые на низовом уровне играют большую роль. Для кыргызов, в отличие от казахов, как раз было характерно проведение больших межплеменных собраний – типа афганских джирг или курултаев. И этот институт работает, его применяют даже президенты Кыргызстана, апеллируют к совещаниям аксакалов. Вообще, у кыргызов, не знавших традиционной власти ханов, больше, чем у казахов в традиции такая военная демократия. Возможно, это отчасти объясняет разницу в новейшей истории и политических системах двух стран.



Беседовал Лев Усыскин. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699390800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Об итогах выборов акимов районов и городов областного значения

- Маулен Ашимбаев рассказал о работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий на международной конференции

- Кадровые перестановки

- Годовой уровень продовольственной инфляции в Казахстане снизился по итогам октября

- Заявление Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан и ArcelorMittal Temirtau

- Пятое юбилейное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Казахстаном и США состоялось в Астане

- Рейтинги казахстанского АО "Нефтяная страховая компания" подтверждены на уровне "В+" и "kzBBB"; прогноз - "Стабильный"

- Рабочий график главы государства

- Безвизовый режим откроет новую главу в отношениях Казахстана и Китая - Алихан Смаилов встретился с Премьером Госсовета КНР

