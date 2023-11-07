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Выборы в Болгарии: борьба "пропутинской группировки" против "путинистов", - И.Иваненко
00:01 08.11.2023

ИГОРЬ ИВАНЕНКО
7 ноября 2023

Вполне возможно, что "ротационное правительство" Болгарии так и не доживет до своей первой ротации. По договоренности двух партийных блоков, утвердивших кабинет министров Николая Денкова, она запланирована на март 2024 года (через десять месяцев после создания правительства).

Нынешних руководителей кабмина - представителей либерального блока "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) тогда должны сменить их союзники из альянса "ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) - Союз демократических сил".

"Продолжаем перемены" - это молодое политическое движение, образованное в 2021 году как альтернативная демократическая платформа. Геополитически она больше ориентирована на Вашингтон. Лидер ПП-ДБ Кирил Петков получал высшее образование в Канаде и США, в Северной Америке начиналась его трудовая деятельность.

Партия "ГЕРБ" имеет сравнительно большую историю (основана в 2008 году). В 2009–2021 годах она почти безраздельно доминировала в политической жизни страны. Ее лидер Бойко Борисов начинал карьеру чиновника в МВД еще социалистической Болгарии. Возглавляемая им политсила входит в состав праволиберальной Европейской народной партии и ориентирована преимущественно на Берлин.

Лидер блока ГЕРБ-СДС Бойко Борисов выступает со все более резкой критикой нынешнего правительства. В дни местных выборов 29 октября и 5 ноября Борисов и вовсе заявлял, что его политическая сила всерьез раздумывает над тем, стоит ли дальше поддерживать кабинет Денкова.

Отрицательный ответ будет означать распад правительственной коалиции, поскольку Национальное собрание с подачи оппозиции как раз готовится рассмотреть вотум недоверия кабинету министров (второй за последнее время).

Кроме претензий к работе самого правительства, аксакал болгарской политики (Борисов трижды был премьер-министром) обвиняет блок ПП-ДБ в создании "пропутинской группировки" с "русофилами" из партии "Возрождение" и социалистами.

На это политсила другого экс-главы правительства Кирила Петкова якобы пошла для того, чтобы воспрепятствовать избранию мэров от ГЕРБ-СДС в ряде муниципальных образований.

Конкуренция между участниками правительственной коалиции в ходе недавних местных выборов действительно была очень острой. Они и вправду не гнушались использовать во взаимной борьбе нелиберальные силы.

Так, к примеру, было на выборах мэра Софии. После того как кандидат от ГЕРБ-СДС не прошел во второй тур, Борисов фактически поддержал кандидата от социалистов Ваню Григорову в ее борьбе с выдвиженцем от ПП-ДБ. Наблюдатели отмечали, что поддержку Григоровой оказывали медиаресурсы, связанные с Борисовым.

Это дало основание сторонникам Петкова обвинить теперь уже ГЕРБ-СДС в союзе с "путинистами".

Григорова действительно весьма активно использовала в избирательной кампании пророссийские настроения болгар. Большой резонанс вызвало ее обещание снять со здания столичной администрации флаг Украины и оставить на нем только символы Болгарии и самой Софии.

Григорова провела довольно яркую избирательную кампанию и уступила Василу Терзиеву лишь 2,2 процентных пункта (4,5 тыс. голосов).

Соратникам Петкова также удалось добиться избрания своего мэра в Варне - третьем по величине муниципалитете. В крупнейших городах партия "ГЕРБ" ответила на это аналогичным успехом только во втором городе страны - Пловдиве.

Болгарские младореформаторы активно эксплуатируют тему борьбы с коррупцией, на этом строилась их довольно успешная муниципальная избирательная кампания.

Последнее обстоятельство, собственно, сделало невозможным формирование единой либеральной коалиции на прошедших местных выборах (на чем настаивал Борисов). Избранных ранее при поддержке партии "ГЕРБ" главы муниципальных образований являлись главным объектом критики со стороны ПП-ДБ.

Показателем серьезных изменений в политическом пейзаже Болгарии являются итоги голосования за депутатов муниципальных советов (проходившего по пропорциональной системе).

Если сравнивать с аналогичными выборами 2019 года, партия "ГЕРБ" хоть и сохранила наибольшее число муниципальных советников в областных столицах (277), но утратила более трети депутатских мест. Их формальные союзники из "ПП-ДБ", напротив удвоили свое представительство и заполучили в областных столицах 138 мандатов.

Когда-то правящая Болгарская социалистическая партия (БСП) показала третий результат - 112 мандатов. О нисходящем тренде БСП свидетельствует то, что четыре года назад она имела 208 муниципальных советников. В затылок социалистам дышит протурецкое Движение за права и свободы (103 муниципальных советника) и национально-консервативная партия "Возрождение" (85 местных депутатов).

Произошедшее усиление позиций соратников Петкова, собственно, стало закономерным итогом существования ротационной коалиции ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, в рамках которой первому блоку уготована роль "кормовой базы" для младодемократов.

Однако ситуативный альянс Борисова с социалистами на мэрских выборах в Софии говорит о том, что его вряд ли устраивает такой сценарий. Тем более что партнеры по коалиции демонстрируют все больший напор.

Так, премьер-министр Денков требует увольнения главы Государственного агентства национальной безопасности (решение вопроса в компетенции президента) и фактического переподчинения спецслужбы правительству. Вполне возможно, что расчет строится на использовании ресурсов агентства в дальнейшей политической борьбе.

Вопреки существующим коалиционным договоренностям это предложение не было предварительно согласовано с лидерами ГЕРБ-СДС, о чем заявил Борисов.

Лидеры ПП-ДБ настаивают, что предстоящая ротация правительства отнюдь не означает автоматической смены министров и, если у партнеров по коалиции есть желание провести рокировки, то необходимо предоставить для этого убедительные основания. По этому поводу между Борисовым и Петковым уже состоялись публичные пикировки.

Геополитический нерв противостоянию двух либеральных блоков придает конфликт по поводу закупки Болгарией у США 183 бронетранспортеров Stryker.

Правительство поспешило утвердить эту сделку, не запросив одобрения парламента. ГЕРБ-СДС формально против нее не возражает, но требует обязательно обсудить ее в законодательном органе. Это будет означать проведение дополнительных экспертиз, слушаний и неминуемо приведет к затягиванию заключения контракта. Вполне возможно, что за этим стоят и интересы немецких промышленников, ведь сделка оценивается в 1,37 млрд долларов.

А еще есть серьезные разногласия по поводу реализации инфраструктурных проектов. Чиновники от ПП-ДБ кране неохотно выделяют финансирование на таковые, что также открыто критикуется Борисовым и его соратниками.

Таким образом аргументов у блока ГЕРБ-СДС для присоединения к вотуму недоверия правительству Денкова вполне достаточно.

Но открытого демарша все же ожидать не стоит.

Борисов слишком искушенный политик, чтобы подставляться под обвинения в развале "демократического альянса". Гораздо более выигрышным является принуждение правительственных чиновников от ПП-ДБ самим уйти в отставку.

Удобный случай для этого представит процедура рассмотрения парламентом проекта государственного бюджета на 2024 год. Тем более что этот документ обещает быть непопулярным (с усилением налогового бремени и сокращением социальных расходов).

Необходимость отстаивания его представит младореформаторов Петкова в весьма невыгодном свете. А это весьма перспективно в контексте вполне вероятных внеочередных парламентских выборов (пятых за последние два с половиной года).

Источник - regnum.ru
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