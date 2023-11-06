30 лет тенге: необычные монеты выпустил Нацбанк Казахстана

00:04 08.11.2023

О выпуске в обращение коллекционных монет TEŃGEGE 30 JYL

06.11.2023



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) 6 ноября 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты TEŃGEGE 30 JYL из серии монет "Выдающиеся события и люди".



Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте и страницах НБК в социальных сетях.



О коллекционных монетах TEŃGEGE 30 JYL



15 ноября национальной валюте Казахстана исполняется 30 лет. Наличие собственной национальной валюты – символ независимости и суверенитета, основа денежной системы государства.



Дизайн монеты TEŃGEGE 30 JYL основан на использовании знака тенге "₸" в контексте развития цифровых технологий. Орнамент слева от знака символизирует развитие и рост, а также национальную айдентику и колорит.



Коллекционные монеты TEŃGEGE 30 JYL изготовлены:



– из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала. Диаметр монеты – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1 000 тенге, тираж – 300 (триста) штук, общая масса монеты составляет 84,32 грамма;



Изображение монеты TEŃGEGE 30 JYL номиналом 1 000 тенге



– из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 2 000 (две тысячи) штук.



Изображение монеты TEŃGEGE 30 JYL номиналом 500 тенге



Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.



Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.