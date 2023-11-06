 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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30 лет тенге: необычные монеты выпустил Нацбанк Казахстана30 лет тенге: необычные монеты выпустил Нацбанк Казахстана
00:04 08.11.2023

О выпуске в обращение коллекционных монет TEŃGEGE 30 JYL
06.11.2023

Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) 6 ноября 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты TEŃGEGE 30 JYL из серии монет "Выдающиеся события и люди".

Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте и страницах НБК в социальных сетях.

О коллекционных монетах TEŃGEGE 30 JYL

15 ноября национальной валюте Казахстана исполняется 30 лет. Наличие собственной национальной валюты – символ независимости и суверенитета, основа денежной системы государства.

Дизайн монеты TEŃGEGE 30 JYL основан на использовании знака тенге "₸" в контексте развития цифровых технологий. Орнамент слева от знака символизирует развитие и рост, а также национальную айдентику и колорит.

Коллекционные монеты TEŃGEGE 30 JYL изготовлены:

– из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала. Диаметр монеты – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1 000 тенге, тираж – 300 (триста) штук, общая масса монеты составляет 84,32 грамма;

Изображение монеты TEŃGEGE 30 JYL номиналом 1 000 тенге

– из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 2 000 (две тысячи) штук.

Изображение монеты TEŃGEGE 30 JYL номиналом 500 тенге

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Источник - Нацбанк Казахстана
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