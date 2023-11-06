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Против экс-редактора сайта Taftish.uz Гайрата Абераева в Узбекистане возбуждено уголовное дело
00:06 08.11.2023

В отношении бывшего руководителя издания Taftish.uz Гайрата Абераева возбуждено уголовное дело, он обвиняется в мошенничестве и покушении на дачу взятки. Суд в Узбекистане вынес решение о взятии его под стражу. Прокуратура дала 10 дней на явку в правоохранительные органы, иначе его объявят в розыск.

В отношении бывшего руководителя издания Taftish.uz (ООО Elita-Media) Гайрата Абераева заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Бухарской области.

Вскоре после публикации сообщение в Telegram-канале прокуратуры исчезло. Ведомство объяснило это "Газете.uz" технической неисправностью и заявило, что информация будет опубликована повторно в ближайшее время.

Согласно сообщению, уголовное дело против Абераева возбудило Шафирканское отделение Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Обвинение
Прокуратура утверждает, что Гайрат Абераев обманул граждан, проживающих в Шафирканском районе, получил крупную сумму денег за решение их проблем через канал Taftish.uz в социальных сетях и истратил их в личных целях.

В частности, Абераев в октябре 2020 года якобы обещал помочь руководителю фермерского хозяйства в Канимехском районе "Алибек Ислам" А. И. помочь с возвратом хозяйству 1400 га пастбищных угодий, которые были переданы на баланс районного кооператива по каракулеводству. За это он предположительно взял 5000 долларов и истратил на свои личные нужды.

Экс-глава издания также подозревается в том, что он потратил на свои нужды 22 тысяч долларов, взятые у гражданина К. Х. за помощь в возврате 1800 га пастбищ, изъятых в резерв за хокимията района.

По данным прокуратуры, Абераев также пообещал отцу мужчины, который был заключен под стражу по обвинению в нанесении умышленного телесного повреждения средней тяжести (статья 105 УК), вытащить его из тюрьмы. Сообщается, что за это он получил 5000 долларов, хотя в ходе апелляционного заседания суда подсудимого освободили из-под стражи после примирения с потерпевшим.

В апреле 2022 года Абераев, как сообщили в департаменте, получил 800 долларов у гражданина А. Х. за обещание помочь перевести его младшего брата, служащего в управлении Национальной гвардии по Андижанской области, в Бухарскую область.

Он также подозревается в том, что весной 2021 года он взял у Ж. У. 500 долларов, обещав вернуть средства в течение 10−15 дней, но не вернул деньги.

"Абераев обманул граждан, присвоил и расхитил в общей сложности 33,3 тысячи долларов", - заявили в прокуратуре.

6 ноября против него было возбуждено уголовное дело, ему предъявлены обвинения по пункту "б" части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное повторно или опасным рецидивистом), пункту "а" части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере), пункту "а" части 2 статьи 211 через статью 25 (покушение на дачу взятки повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления в виде получения взятки или посредничества во взяточничестве) Уголовного кодекса. ОВД Пешкунского района ведет следствие.

Решением суда Гайрат Абераев заочно взят под стражу. Если в течение 10 дней с момента объявления меры пресечения он добровольно не явится к правоохранительные органы, то его объявят в розыск.

Гайрат Абераев в последний раз публиковал пост на своей Facebook-странице 4 ноября. Ранее, 20 октября, он писал, что полностью покинул Taftish.uz.

"Сейчас я работаю самостоятельно в социальных сетях. Я еще не думал о том, буду ли работать в будущем в каких-либо СМИ. 3 октября главой этого информационного агентства был назначен Улмас Тулаев", - заявил тогда он.

Согласно данным ЕГРПО, Taftish.uz был создан в сентябре 2019 года. На данный момент его руководителем указан Шохрух Нусратов, а учредителем - Умида Эшмуродова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699391160


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