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|Премьер Португалии Антониу Кошта подал в отставку из-за коррупционного скандала
00:10 08.11.2023
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке президенту страны Марселу Ребелу де Соуза на фоне расследования о коррупции, передает РБК со ссылкой на португальские СМИ.
По информации журналистов, Кошта посетил дворец Белен - резиденцию президента - и пробыл там 10 минут.
В обращении к нации Кошта подтвердил, что подал заявление об отставке. При этом он заявил, что был удивлен тем, что против него заведут уголовное дело, однако выразил готовность "сотрудничать с судьей". "Никакое противоправное деяние не тяготит мою совесть. Я верю в справедливость", - добавил он.