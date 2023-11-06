Кто свергал Николая II и рушил империю? Презентация новой книги Валерия Шамбарова

00:29 08.11.2023

Кто свергал Николая II и рушил империю?

встреча 9 ноября в 18.00 в Лавке Кириллица



Валерий Шамбаров



Дорогие друзья, читатели и все, кто заинтересовался моим творчеством, хочет пообщаться вживую!



9 ноября (в четверг) в рамках программы "Библиотека русского слова" состоится презентация моей новой книги "Кто свергал Николая II и рушил империю?"



Встреча пройдет в книжном магазине "Лавка Кириллица", Москва, Звездный бульвар, 21, строение 3, правое крыло, второй этаж.



Начало в 18.00.



Справки по тел. 8-495-547-8793.