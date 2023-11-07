Эрдогану выбрали нового соперника, - Игорь Субботин

00:35 08.11.2023

07.11.2023



Президент Турции обвинил лидера оппозиции в симпатии террористам

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель уже обещал президенту Эрдогану "суд истории".

Внутри турецкой оппозиции произошла официальная смена лидера. После 13 лет бессменного председательства Кемаля Кылычдароглу Республиканская народная партия (РНП) перешла под управление Озгюра Озеля, бывшего главы ее парламентской фракции. Перестановка в руководстве произошла вопреки ожиданиям. Она ознаменовала активизацию подготовки к важным муниципальным выборам, намеченным на март следующего года. Есть предположения, что кадровая встряска даст оппозиционному лагерю возможность мобилизовать собственный электорат и увеличить явку.



Транзит власти в крупнейшей оппозиционной партии Турции произойдет уже на этой неделе. Озгюр Озель в своем первом после избрания интервью, которое вышло 7 ноября в газете "Сезджю", допустил, что теперь у РНП "есть возможность расшириться влево".



Голосование по поводу нового лидера партии было организовано в выходные, на очередном съезде. Кемаль Кылычдароглу, который на прошедших в мае президентских выборах не смог победить действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана вопреки благоприятным социологическим исследованиям, был смещен по решению соратников спустя 13 лет председательства. Потребовалось два этапа голосования, чтобы определить, кто будет управлять РНП. Во втором туре Кылычдароглу набрал 534 голоса, а Озель – 811.



Это произошло несмотря на то, что Кылычдароглу, по слухам, рассчитывал покинуть свой пост только после окончания муниципальных выборов. Его неготовность отказываться от председательства на фоне сокрушительного проигрыша в мае неоднократно становилась предметом критики со стороны президентской Партии справедливости и развития (ПСР).



По образованию Озель – фармацевт. Некоторое время он проработал по своей специальности. В Великое национальное собрание (законодательный орган Турции) он прошел в 2011 году в качестве депутата от РНП, а в 2015-м возглавил парламентскую фракцию. Политик получил широкую известность после того, как за считаные месяцы до мощного взрыва в одной из шахт Турции, жертвами которого стало свыше 300 человек, внес на рассмотрение парламентариев ходатайство о необходимости организации проверок в местах работы горняков.



В этом году Озель стал участником судебного разбирательства из-за искового заявления со стороны Эрдогана. Повод дали слова оппозиционера, что действующий турецкий президент "будет осужден перед лицом истории и привлечен к ответственности" за преследование участников уличного протеста 2013 года. В июне 15-й суд первой инстанции в Анкаре принял решение о взыскании с Озеля 50 тыс. лир (около 2,1 тыс. долл. по курсу на тот момент) в пользу Эрдогана "в качестве моральной компенсации за беспочвенные обвинения и оскорбительные высказывания".



Возможно, поэтому, выступая на днях в черноморском городе Ризе, президент Турции не смог обойти стороной голосование в РНП. Он заявил, что новый председатель кемалистской партии симпатизирует террористическим элементам, как и его предшественник. "Они все одинаковы. Между ними нет никакой разницы", – подчеркнул Эрдоган, имея в виду Кылычдароглу и Озеля.



В унисон этим высказываниям издание "Сабах" опубликовало материал, в котором утверждается, что Озель якобы был связан с движением ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, беглого проповедника, которого принято обвинять в организации военного путча 2016 года. Издание сослалось на некоего свидетеля, дававшего показания по делу ФЕТО. Он утверждает, что сторонники Гюлена активно помогают Озелю с 2007 года.



Комментируя бурную реакцию правящего истеблишмента, Озель заявил, что понимает тот стресс, который испытывает глава государства из-за перестановок внутри РНП, намекнув, что обновленная партия создаст реальный вызов ПСР на муниципальных выборах 2024 года. В ходе этой борьбы сторонники Эрдогана хотят вернуть себе контроль над крупнейшими городами, мэрство в которых члены РНП получили по итогам выборов 2019 года.



Принято считать, что именно кризис лидерства привел к снижению интереса избирателей к оппозиционному лагерю после президентской гонки. Некоторые комментаторы убеждены, что теперь электорат РНП, потерявший надежду на победу, может охотнее пойти голосовать в следующем году. По крайней мере результаты недавнего партийного съезда разрушили тезис о том, что у кемалистов бессменный председатель.



Более того, приход на высшую должность Озеля может означать модернизацию партийной программы и обновление управленческой системы РНП.



Вместе с тем результат голосования важен для самого популярного оппозиционного политика, действующего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который поддерживал Озеля и решил переизбираться в 2024 году. У экспертов есть предположение, что благодаря кадровой перестановке Имамоглу гипотетически сможет стать кандидатом в президенты на выборах 2028 года. Этот электоральный цикл, как давали понять инсайдеры турецких изданий, должен подвести логическую черту под президентством Эрдогана и запустить переход власти к одному из его преемников.



Пожалуй, одним из главных вызовов для Озеля будет правый крен, который РНП тактически совершила во время всеобщих выборов ради привлечения части электората, лояльного действующей власти. Функционеры, делающие ставку на перемены внутри оппозиционного лагеря, ожидают, что отныне кемалисты начнут работу над углублением партнерства с левыми силами. Первое интервью Озеля дает понять, что он прекрасно чувствует существование такого запроса.