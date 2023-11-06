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Скотт Риттер: Украина стала для США очередной вредной привычкой - и они ее обязательно бросят
00:36 08.11.2023

Скотт Риттер: Украина стала для США очередной вредной привычкой - и они ее обязательно бросят
Материал представлен в переводе ИноТВ

Американским властям совершенно плевать на Украину, в противном случае они бы не позволили ей потерять сотни тысяч граждан на поле боя, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. На его взгляд, Вашингтон бросит страну точно так же, как некогда оставил Афганистан, совершенно забудет о ней и мгновенно переключится на какую-нибудь другую часть света.



СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Все эти генералы, включая Дэвида Петреуса и Ллойда Остина, когда он был командующим, приходили в конгресс и рассказывали, что наша борьба в Афганистане носила экзистенциальный характер. Мы должны были там оставаться. Это имело первостепенное значение для национальной безопасности США.

"Мы не можем отвернуться от Афганистана. Мы выбрали этот путь. Мы должны продолжать. Мы должны... вот черт! У нас возникли трудности. Бежим!" В августе 2021 года мы ушли. И с тех пор мы больше не говорили об Афганистане. Вот насколько важен был Афганистан для Америки. Он был совершенно не важен.

Дамы и господа, позвольте мне познакомить вас с реальностью: Украина не важна. Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы нам нравились украинцы, мы бы никогда не позволили тому, что с ними случилось, случиться.

Если вам нравится страна, то вы не позволяете ей приносить в жертву от 400 до 500 000 своих граждан на поле битвы. Вы не оставляете ее так, как мы делаем сейчас. Мы совершенно точно уйдем с Украины. Мы побежим с Украины. Мы будем драпать с Украины - и она развалится.

И ничего не произойдет. Почему? Потому что Россию не волнуют вторжения в другие страны. Россия заботится о собственной безопасности. Она решит украинский вопрос таким способом, который принесет ей наибольшую выгоду, но не станет угрожать остальному миру.

Они скажут Европе: "Если вы хотите нормализовать отношения, то нам нужно вернуться к той дискуссии, которую мы хотели провести еще 17 декабря 2021 года. В то время мы передавали два проекта договоров. Мы хотели бы возобновить этот разговор о новой системе европейской безопасности и о надлежащем балансе между законными национальными интересами России и Европы. Возможно, о возвращении инфраструктуры НАТО на границы 1997 года". И все в таком роде.

Но Россия не намерена вторгаться в Польшу. Россия не собирается вторгаться в Прибалтику. Суть России не в этом. И поскольку суть России не в этом, то, когда мы откажемся от Украины, ситуация стабилизируется.

Мы вообще забудем про Украину. Вы удивитесь, как быстро все в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идет о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему. Они начнут говорить о чем-то другом, и все в одночасье станут экспертами по Тайваню, Северной Корее, Африке или какому-то еще региону. Но они больше никогда не будут упоминать Украину.

Все эти генералы сделали свою карьеру, воюя в Афганистане. Поймите, это была 20-летняя война, а это означает, что есть генералы, которые вступили в армию и отправились в Афганистан в звании младших лейтенантов. Они свою карьеру провели, курсируя между Афганистаном и США и полагая, что их служба - самое важное.

Это была их карьера. Все, что они делали в Афганистане, определяло их карьеру. Они больше не говорят об Афганистане. Они им сыты по горло. И я уверяю вас, что мы бросим Украину, как дурную привычку, каковой она и является, и никогда больше не будем о ней говорить.

Дата публикации 03 ноября 2023 года.

Источник - ИноТВ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1699392960


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