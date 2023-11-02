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Эрдоган ожидает расширения Организации тюркских государств, - Виктория Панфилова
00:38 08.11.2023

2.11.2023

Страны – участницы регионального объединения выскажутся по ближневосточному конфликту
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил премьера Венгрии Виктора Орбана, первым прибывшего на саммит в Астану.
В Астане 3 ноября пройдет Х юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) под девизом "Тюркская цивилизация". Президенты стран – участниц ОТГ примут решения по ключевым вопросам экономики, торговли, транспорта и таможни. От Туркменистана ожидают решения по изменению статуса страны с наблюдателя до полноправного члена организации. Накануне о преимуществах расширения ОТГ высказался глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с туркменским президентом Сердаром Бердымухамедовым. Ожидается, что по итогам заседания будет сформулирована консолидированная позиция по ближневосточному конфликту.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Астану 1 ноября. Он совместил официальный визит в Казахстан с участием в юбилейном саммите ОТГ, где у Венгрии статус наблюдателя. Президент Касым-Жомарт Токаев, приветствуя гостя в резиденции "Акорда", напомнил венгерскому премьер-министру о его корнях, назвав его "кипчаком": "В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы кыпшак по происхождению". Виктор Орбан, в свою очередь, заметил, что "всегда приятно возвращаться домой". По его словам, венгров с Казахстаном связывают тысячелетние общие корни. Лидеры высоко оценили текущее состояние двусторонних отношений и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках ОТГ. Токаев наградил Орбана орденом "Достык" ("Дружбы") I степени.

Главы государств ОТГ начали съезжаться в Астану вечером 2 ноября. Первым прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, за ним подтянулись главы Киргизии Садыр Жапаров и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг принимал в Самарканде президента Франции Эмманюэля Макрона. В Астану он, видимо, прилетит позже. По итогам переговоров с Макроном стало известно, что Узбекистан намерен расширять сотрудничество с французской урановой компанией Orano, сообщила пресс-служба главы Узбекистана. До конца нынешнего года Узбекистан и Франция заключат соглашение о стратегическом партнерстве.

По словам Токаева, странам – участницам Организации тюркских государств необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Напомним, что 2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации. За это время страны продемонстрировали единство по многим экономическим и гуманитарным вопросам. В частности, оказали всемерную поддержку Турции, пострадавшей в результате сильнейшего землетрясения в феврале, тем самым поддержав Эрдогана на президентских выборах в мае. В Анкаре состоялся внеочередной саммит ОТГ на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", по итогам которого были подписаны Анкарская декларация, Решение о создании механизма гражданской защиты ОТГ, Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.

Напомним, что фонд имеет статус международной финансовой организации с уставным капиталом в размере 500 млн долл. США, который формируется из оплаченных и привлекаемых акций, подлежащих обращению. Общая номинальная стоимость акций составляет 350 млн долл., из которых на долю членов ОТГ приходится по 70 млн, и 150 млн долл. являются привлекаемыми. Казахстанский парламент одним из первых ратифицировал соглашения, согласно которым Астана в ближайшие четыре года перечислит свою часть средств на счета фонда.

Старший научный сотрудник Института государства и права АН Республики Узбекистан Равшан Назаров считает, что ОТГ в настоящее время проходит путь первичной интеграции наподобие ранних этапов Европейского союза. Для дальнейшего эффективного развития необходимо решение таких основных задач, как обеспечение стабильности и безопасности, развитие транспортно-логистических коридоров, преодоление энергетических проблем.

По мнению Назарова, ОТГ – интересный, динамично развивающийся, перспективный проект международной интеграции. Недаром ОТГ так привлекательна, например, для Венгрии. Не исключено, что в ближайшем будущем организация заинтересует и другие государства, например балканские.

Однако научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев считает, что Кавказ и тюркские страны – единственные регионы, где Анкара может сформировать интеграционные объединения, драйвером которых был бы неоосманизм. Ни на Балканах, ни в Африке, ни на Ближнем Востоке нет сравнимых с Центральной Азией и Закавказьем политических симпатий к Турции.

Тем не менее, по его словам, экономически регион структурирован организациями, которые сближают его с Россией. Экспорт несырьевых товаров и взаимные инвестиции у центральноазиатских государств и турецкой стороны пока низкие по сравнению с аналогичными показателями российско-турецкого или российско-центральноазиатского товарооборота.

Планы по расширению ОТГ вынашивает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На переговорах с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который 25–26 октября посетил с первым официальным визитом Турцию, он заметил, что "хотел бы видеть Туркменистан, который является членом-наблюдателем Организации тюркских государств, в качестве полноправного члена нашего семейного совета". По итогам переговоров Эрдоган заметил, что "по многим вопросам у нас с Туркменистаном схожие взгляды". В том числе по проблеме Газы. "Текущие события в мире и особенно в нашем регионе также показали важность нашего объединения под эгидой Организации тюркских государств", – отметил Эрдоган, еще раз напомнив о необходимости Туркменистана вступить в ряды ОТГ.

Турецкий лидер намерен на саммите ОТГ вынести на обсуждение "шаги, которые могут быть предприняты для воспрепятствования нарушению Израилем международных правовых норм, обеспечения гуманитарного прекращения огня и недопущения распространения противостояния", – сообщила администрация турецкого лидера. Турция отправила в сектор Газа 10 самолетов с гуманитарной помощью, врачей, спасателей и других специалистов для помощи мирному населению.

Однако, как говорят источники "НГ" в Туркменистане, такая откровенная поддержка ХАМАС настораживает официальный Ашхабад. Поэтому туркменские власти попытаются оставить за собой статус наблюдателя в ОТГ. Впрочем, до сих пор неизвестно, кто приедет на саммит в Астану для решения столь щепетильного вопроса – национальный лидер Туркменистана, глава Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов или его сын, президент Сердар Бердымухамедов.

Что же касается позиции других стран ОТГ по израильско-палестинскому вопросу, то, к примеру, президент Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан поддерживает право палестинского народа на создание своего государства, и объявил о решении выделить 1,5 млн долл. для помощи жителям сектора Газа. "Вооруженные столкновения между армией Израиля и движением ХАМАС усугубляют гуманитарный кризис, приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения. Гибнут дети и женщины, люди лишаются крова над головой, вынужденно покидают свои дома", – подчеркнул Мирзиеев. При этом в Узбекистане власти запретили всевозможные акции в поддержку Палестины. Пришедшие в минувшее воскресенье в сквер Амира Темура более 100 человек привлечены к ответственности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще 13 октября высказался о ситуации на Ближнем Востоке: "Насилие в отношении мирных граждан нельзя оправдывать". Со своим заявлением выступил МИД Киргизии, который призвал к прекращению боевых действий. Окончательная консолидированная позиция будет объявлена по итогам саммита.

Источник - НГ
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