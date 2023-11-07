Что означает выход России из ДОВСЕ

01:31 08.11.2023

Молчать об арсеналах: что означает выход России из ДОВСЕ

Из базовых соглашений с Западом остался только Договор о нераспространении ядерного оружия



Мария Шаипова



Россия 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ, сообщили в МИДе. Ранее министерство признавало документ "пережитком прошлого". Что представляет собой этот договор и как теперь будет контролироваться безопасность между Европой и Россией - в материале "Известий".



ДОВСЕ: что значит выход России



Процедура выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) полностью завершена, сообщили в ночь на 7 ноября в Министерстве иностранных дел РФ. Действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году, и теперь он окончательно ушел в историю, напомнили в МИДе.



"Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт - как позитивный, так и негативный - будет учтен", - подчеркнули в МИД.



Силу утратили еще два соглашения, связанных с ДОВСЕ, - Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств - участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.



В заявлении также отметили, что сейчас невозможны никакие договоренности со странами НАТО в области контроля над вооружениями.



"Власти государств - членов НАТО и стран - клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность", - считают в министерстве.



Что такое ДОВСЕ



Договор об обычных вооруженных силах в Европе был принят в ноябре 1990 года. Документ подписали 22 страны: шесть стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 стран НАТО. Соглашение вступило в силу в 1992 году и просуществовало семь лет. В 1999 году на фоне распада СССР и расширения НАТО за счет прежде советских Румынии, Венгрии и Польши было сформулировано новое соглашение об адаптации ДОВСЕ. Несмотря на то что подписали этот документ около 30 стран, ратифицирован он был только в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Соглашение так и не вступило в силу, что давало участникам альянса преимущество перед Россией. К 2007 году дисбаланс стал очевидным: 22 страны НАТО имели больше техники, чем оговорено в документе, а часть бывших стран-союзников примкнула к альянсу.



В 2007 году Москва ввела мораторий на ДОВСЕ в расчете на возвращение контрагентов к равноправному диалогу. В числе первых речь шла о ближайших соседях - Польше и Прибалтике. Сообщение вызвало переполох мировых элит, а жителей соседних стран пугали российскими танками и войсками.



"Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен"

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин - о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной



Что ограничивал договор ДОВСЕ



В первой редакции договор ДОВСЕ вводил ограничения на численность военной техники в Европе по пяти параметрам: танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, самолеты и вертолеты для НАТО и стран Варшавского договора. Каждый блок обязался сократить количество военной техники: не более 20 тыс. танков и 30 тыс. бронемашин, а также до 20 тыс. артсистем. Сокращалась и военная авиация: не более 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов для каждого блока. Кроме того, ограничивалась численность войск и техники на флангах: в Греции, Турции, Исландии и Норвегии для западных стран и в Болгарии, Румынии, на Кавказе, в Ленобласти и Одессе - для стран Варшавского договора.



Помимо этого, страны обязались предоставлять в Венский военный комитет и партнерам по договору информацию об арсеналах и перемещении войск и техники, а также принимать и проводить инспекции и другие меры взаимного контроля, описанные в документе. То есть представители любой страны могли приехать с проверкой о наличии вооружения и понять, соответствует ли количество техники поданным заявкам. Адаптированное соглашение от 1999 года предполагало, что ограничения коснутся не блоков, а отдельных стран. Так, российская квота должна была составить 6,3 тыс. танков, 11,2 тыс. бронемашин и 6,3 тыс. артиллерийских систем. Разрешалось иметь 3,4 тыс. самолетов и 855 вертолетов.



Почему Россия вышла из ДОВСЕ



Поскольку за девять лет ожидания новые участники НАТО, вступившие в блок в 1999 и 2004 годах, не ратифицировали договор, а сам альянс продолжал расширяться в сторону России, руководство страны в 2007 году приняло решение не выполнять договоренности по договору - прежде всего в части мониторинга и инспекций войск. В качестве компромисса в России предложили отменить фланговые ограничения, не позволяющие наращивать военные силы в определенных регионах.



В марте 2015 года на фоне обострения отношений с Украиной Россия приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, тем самым завершив последние взаимодействия в рамках соглашения.



В мае 2023 года российская Госдума денонсировала договор - то есть официально отказалась выполнять договоренности в рамках документа. Это был один из последних военный договоров с НАТО, сохранившихся со времен потепления отношений в середине 1990-х. Денонсация договора в 2023 году призвана нейтрализовать дисбаланс обычных вооруженных сил между Североатлантическим блоком и РФ, усугубившийся после заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и на фоне накачки Украины вооружениями. Кроме того, Москва заявила, что располагает информацией, как некоторые восточноевропейские страны нарушали положения договора.



Выход из ДОВСЕ позволит России размещать оружие там, где нужно, и никого об этом не уведомлять, пояснил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он также добавил, что Россия будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной техники и средств поражения.



Что означает денонсация ДОВСЕ



Процедура выхода из ДОВСЕ займет около полугода, пояснил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, уведомление о выходе из договора направляют за 150 дней до предполагаемой даты выхода, а в ближайшие три недели должна быть созвана специальная конференция государств - участников ДОВСЕ.



"На ней мы изложим свою твердую позицию, опирающуюся на федеральный закон [...] Публично вновь доведем до стран НАТО и мирового сообщества, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в ДОВСЕ", - пояснил Рябков.



Забыли сохраниться: США заявили о желании сберечь договор СНВ

Готовы ли Вашингтон и Москва вернуться за стол переговоров по соглашению сейчас



Альтернативы ДОВСЕ



В последнее десятилетие инфраструктура европейской безопасности, с большим трудом созданная в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, разрушается. США вышли из договоров по ПРО, по РСМД, Россия в феврале 2023 года была вынуждена выйти из договора об СНВ, а в мае денонсировала и ДОВСЕ. Из фундаментальных соглашений с Западом остался только Договор о нераспространении ядерного оружия.



Что касается ДОВСЕ, то разговоры об альтернативах этого договора возникают с определенной периодичностью. Лидеры стран понимают, что договоренности нужны, но западные элиты не оставляют попыток навязать России свое видение.



Так, в 2016 году небезызвестный Франк-Вальтер Штайнмайер опубликовал в немецкой газете Die Welt статью, в которой призвал своих европейских коллег к возобновлению диалога с Россией по вопросам контроля над обычными вооружениями в Европе. Но на невыгодных для России условиях. Как писал в колонке "Известий" военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, нет гарантий, что многомесячные переговоры о новом договоре по контролю над вооружениями, который призван заменить почивший в Бозе ДОВСЕ, и соглашения, в которых будут учтены не только требования натовских государств, но и российские озабоченности и условия, не постигнет та же участь.



В 2023 году речи об альтернативе ДОВСЕ не идет. По мнению Литовкина, "другого договора не будет, потому что договоры можно заключать между странами, которые равны по боевому потенциалу, которые доверяют друг другу. Сегодня США считают, что они выше всех по боевому потенциалу, они хотят контролировать других и не хотят, чтобы их контролировали".



По словам замминистра МИД РФ Сергея Рябкова, альтернатива соглашению может появиться позднее. "Только после того, как пройдет нынешний штормовой период наших отношений с Западом, Запад откажется от враждебной политики и концептуально будем другие подходы искать", - отметил он.