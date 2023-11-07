Президент Ирана Раиси прибыл с визитом в Душанбе

09:48 08.11.2023

Рахмон и Раиси обсудят ситуацию в секторе Газа



Иранское информационное агентство раскрыло подробности визита президента Ирана в Таджикистан, в рамках которого состоятся переговоры с таджикским лидером

ДУШАНБЕ, 7 ноя - Sputnik. Президент Ирана 8 ноября посетит с официальным визитом Таджикистан, после чего вместе с таджикским лидером Эмомали Рахмоном отправится в Ташкент.

Об этом сообщило иранское информационное агентство ISNA.

Отмечается, что обсуждение двустороннего сотрудничества в области торговли, экономики и международных вопросов, особенно критической ситуации в секторе Газа, будет в центре внимания двусторонних переговоров.



После официальной части президенты двух стран проведут встречу тет-а-тет, а затем примут участие в совместной встрече иранских и таджикских экономических активистов и бизнесменов.

В ходе визита иранские и таджикские официальные лица намерены подписать ряд документов о сотрудничестве, отметило агентство.

После этого ожидается визит президентов Таджикистана и Ирана в Ташкент для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).



Однако Рахмон прибудет на форум ОЭС с опозданием - 9-го числа, подтвердили Sputnik Таджикистан в МИД республики.

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В рамках 16-го саммита ОЭС в Ташкенте участники рассмотрят вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества, а также совершенствование работы этой межгосударственной организации, созданной в 1985 году.

Напомним, в организацию входят Таджикистан, Иран, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан и Турция , штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.