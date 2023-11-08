Поможет обойти препятствия. Кыргызстан, Узбекистан и Россия создают транспортный коридор в обход Казахстана, - Анна Козырева

10:01 08.11.2023 "Южный транспортный коридор" - новый маршрут, призванный связать Россию со странами Центральной Азии через Каспийское море. Меморандум о его формировании и развитии на днях подписали участники первого транспортного форума ШОС в Ташкенте. Не самый короткий и не самый удобный, этот маршрут тем не менее получил право на жизнь. Во многом благодаря тому, что исключает из логистической цепочки Казахстан - нынешнего монополиста на транзит грузов из Узбекистана и Кыргызстана в Россию. Подробности - в материале "Ферганы".



Участники проекта



Южный транспортный коридор - это мультимодальный маршрут, который совместит два участка: сухопутный и морской. Он начнется в Кыргызстане, пройдет через Узбекистан в порт Туркменбаши на Каспийском море, и далее по воде грузы направятся в Астрахань.



Кристофер Девоншир-Эллис (Chris Devonshire-Ellis), партнер-основатель консалтинговой компании Dezan Shira & Associates Limited, в августе писал, что начальной точкой Южного транспортного коридора, вероятно, станет не Кыргызстан, а Китай. Для этого нужно будет задействовать ныне работающую автомагистраль Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Но зимой движение грузовых автомобилей по ней затруднено. Эту проблему должна решить железнодорожная ветка, строительство которой может начаться в следующем году.



Обозреватель The Eurasian Times К.Н. Пандита (K.N. Pandita) еще одним потенциальным участником проекта называл Таджикистан. Соответствующие переговоры, по его данным, велись на встрече президентов Шавката Мирзиеева, Сердара Бурдымухамедова и Эмомали Рахмона, состоявшейся 4 августа в Ашхабаде. Главы трех государств тогда договорились активизировать перевозки по транзитному коридору Таджикистан - Узбекистан - Туркменистан (Каспийское море). Пандита назвал "Южным транспортным коридором" именно этот маршрут, указывая, что с его помощью Россия сможет обойти введенные против нее санкции западных стран.



В похожем ключе на страницах Asia Times рассуждал канадский исследователь и политолог Роберт М. Катлер (Robert M. Cutler), открыто назвав Южный транспортный коридор "тайным маршрутом поставок товаров двойного назначения в РФ".



Проект действительно до недавнего времени почти не обсуждали публично. Первые сообщения о нем в российских СМИ появились в начале текущего года. Южный транспортный коридор в них преподносился как альтернатива действующим маршрутам поставок в РФ через Казахстан. По времени это совпало с заявлением Астаны о том, что она не позволит обходить западные санкции, введенные против Москвы после начала специальной военной операции на территории Украины.



Казахстанско-кыргызское противостояние



Казалось бы, выгодополучатель нового маршрута очевиден, значит, и инициатива создания должна исходить от него. Но инициатором появления Южного транспортного коридора стал Кыргызстан, о чем в феврале писала "Российская газета". Проект представили кыргызские Минтранс и Минэкономики, а также несколько транспортных компаний страны.



Они предложили схему, по которой контейнеры из Кыргызстана будут доставлять в морской порт Туркменбаши на автотрейлерах, затем - на паромах в Россию. Таким образом Кыргызстан хотел решить проблему с транспортировкой грузов через Казахстан, на границе с которым местные перевозчики нередко вынуждены простаивать в многокилометровых пробках.



Кыргызские грузы регулярно застревают на границе, когда власти соседней республики без объяснения причин усиливают их досмотр. Притом, что обе страны входят в Евразийский экономический союз, где действует принцип свободного движения товаров. Из-за этого кыргызские бизнесмены срывают сроки поставок и несут убытки. Некоторые усматривают в подобном поведении признаки торговой войны, другие - политику. Например, осенью 2017 года образовавшуюся на границе пробку из фур связывали с критикой тогдашнего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. Когда пост президента перешел к Сооронбаю Жээнбекову, ситуация стабилизировалась, но ненадолго. Заторы на кыргызско-казахстанской границе наблюдаются почти каждый год.



Всего несколько месяцев назад, в августе, перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" стояла очередь из 400-450 фур. Дальнобойщикам оставалось лишь гадать, почему им приходится преодолевать несколько километров по три-четыре дня. "Одни говорят, что на пропускном пункте сломался рентген, другие - что очередь из-за того, что Кыргызстан Казахстану воду перекрыл", - делился один из водителей, попавших в затор, с кыргызским изданием Акчабар.



Казахстанская сторона тогда связала усиленный досмотр с пресечением контрабанды наркотиков. Но была и другая версия: Астана стала тщательно проверять грузы из боязни санкций. За два дня до образования пробки Минфин США включил казахстанскую компанию Defence Ingeneering в санкционный список из-за поставок в Россию запрещенных товаров. 17 августа об этом написали казахстанские СМИ, а 18-го досмотр на границе ужесточили.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что Казахстан не участвует в "так называемом параллельном импорте в Россию".



После сентябрьских переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем казахстанский лидер в очередной раз продемонстрировал многовекторность политики Астаны, указав, что она не намерена присоединяться к западным санкциям против РФ, но и не будет помогать Москве их обходить.



Удар по амбициям Казахстана



Эксперты сходятся во мнении, что новый маршрут призван дополнить, а не заменить ныне существующий. Все же сухопутный транзит в Россию (особенно не в европейскую ее часть) через Казахстан значительно дешевле и быстрее, чем в обход этой республики.



"Может быть, таможня Казахстана станет расположеннее к более быстрому оформлению грузов из тех стран, которые находятся южнее Казахстана. Прежде всего, из Киргизии и Узбекистана. Если у казахстанской таможни не получится оптимизировать работу, значит, больший объем будет идти через Каспийское море, но все равно не весь", - заявил изданию eurasia.expert главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.



Он предположил, что если в Астане "будут более внимательно учитывать позицию России относительно санкционных вопросов", темпы создания маршрута в обход Казахстана снизятся, но из повестки эта тема уже не уйдет.

Новый коридор также нанесет удар по политическим амбициям Астаны. Он плохо сочетается с планами президента Касым-Жомарта Токаева превратить Казахстан в транспортный хаб для стран Центральной Азии и Каспийского региона. В случае успешной реализации Южный транспортный коридор сможет оттянуть на себя часть транзита из Транскаспийского транспортного коридора, который Токаев активно продвигает последние несколько лет. Этот маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и призван стать альтернативой российскому Транссибу для доставки грузов из КНР в Европу.



Роль Туркменистана



Роль Туркменистана - одна из ключевых в проекте Южного транспортного коридора, в рамках которого будет создана судоходная линия между Астраханью и туркменским портом Туркменбаши. Соответствующие переговоры прошли в начале года.



"Мы проработали с нашими судоходными компаниями вопрос открытия судоходной линии [между астраханским портом Оля и туркменским Туркменбаши], они готовы включиться в эту работу. Кроме того, наши корабелы готовы строить суда для работы на каспийских судоходных линиях, опыта и компетенций достаточно", - заявлял минувшим летом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.



О строительстве логистического центра республики в порту Оля (это крупный торговый порт России в Каспийском бассейне, расположенный в 100 км южнее Астрахани) правительства Туркменистана и Астраханской области договорились в 2022 году. Сейчас разрабатывается бизнес-план проекта. Ожидается, что на его реализацию уйдет два года, передает ТАСС.



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Южный транспортный коридор вряд ли бы появился в иной геополитической ситуации. Все же он призван в первую очередь помочь обойти санкции против России и сохранить параллельный импорт в эту страну. Но он выгоден и Узбекистану - как альтернативный выход к Каспийскому морю, и Кыргызстану, у которого появится возможность уйти от застарелых пограничных проблем с Казахстаном, и даже Туркменистану, который сможет улучшить имидж и использовать свое выгодное географическое положение.



Казахстан хоть и потеряет часть доходов от транзита, сможет почти гарантированно избежать вторичных санкций со стороны Запада, что сейчас, похоже, в приоритете для этой республики. Одновременно, он остается частью других транспортных коридоров, в том числе Север-Юг, который развивает Россия и отказываться от которого в Астане никто не намерен.



АННА КОЗЫРЕВА

08.11.23 Источник - fergana.media

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