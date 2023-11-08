Израиль: "вундерваффе" космического масштаба, - Ю.Борисов

10:08 08.11.2023 8.11.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Сомнительная история о "первом сражении в космосе" порождает много вопросов, на которые нет вразумительных ответов



З1 октября с. г. пресс-служба израильской армии сообщила о том, что ВВС страны якобы "предотвратили воздушную угрозу в районе Красного моря; первый оперативный перехват системой противовоздушной обороны "Эрроу" с начала войны. Ракета класса "земля-земля" была выпущена в направлении израильской территории из района Красного моря и была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны "Стрела". Системы обнаружения ВВС отслеживали траекторию полета ракеты, которая была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны "Стрела" в оптимальный оперативный момент и в оптимальном месте…".



Пропагандистский шум, устроенный на Западе по этому поводу, моментально достиг космических высот в прямом и в переносном смысле. И не только на Западе.



Несмотря на то, что в официальном сообщении израильской пресс-службы никаких подробностей не приводится, в свободной от любых ограничений сетевой прессе расписываются настоящие космические саги в духе "звездных войн". Вот, например:



"31 октября 2023 года высоко над Красным морем произошло первое в истории человечества боевое столкновение за пределами атмосферы. Баллистическая ракета средней дальности была выпущена с контролируемой хуситами территории Йемена в направлении израильского города Эйлат. Судя по имеющимся (пока еще немногочисленным) данным, это была баллистическая ракета семейства "Буркан" (араб. "Burkan" - вулкан), вероятно, модели "Буркан-2". Это была жидкотопливная одноступенчатая ракета с отделяемой головной частью - развитие старой советской Р-17 "Эльбрус" (НАТО: Scud-B), вероятно, созданное с иранской технической помощью – способная преодолеть дистанцию более 1000 километров. На момент боевого столкновения боевая часть ракеты уже отделилась от опустевшего корпуса и падала на территорию Израиля из космического пространства на скорости около 3 км/с.



Навстречу ей, с территории Израиля стартовала противоракета заатмосферного перехвата "Эрроу-3" (англ. Arrow – стрела). Принятая на вооружение в 2017 году, эта двухступенчатая твердотопливная ракета представляла собой плод почти десятилетних усилий израильского концерна "Israel Aerospace Industries" и американской корпорации "Boeing" по созданию высотного перехватчика, способного перехватывать ракеты большой и средней дальности за пределами атмосферы - так, чтобы любая их боевая нагрузка безвредно рассеялась бы, не достигнув территории Израиля. Шесть лет эти ракеты стояли на вооружении, ожидая своего часа. 31 октября 2023 года их час настал".



Между тем "первое в истории космическое сражение", якобы успешно проведенное Израилем, может оказаться неглупой психологической акцией с целью отвлечения внимания публики от неважного положения этого государства в целом.



Во всяком случае, с подтверждениями факта успешного перехвата йеменской ракеты из независимых, то есть незаинтересованных, источников дело обстоит не лучшим образом. Прямо говоря, их вообще нет. А сами обломки этой гипотетической ракеты очень удачно для "победителей звездной войны" затонули где-то в глубинах Красного моря и, соответственно, избавили их от необходимости предъявить какие-либо вещественные доказательства.



А теперь по существу. Про израильский комплекс ПРО "Arrow 3" в интернете написано столько самой разной галиматьи, что об нее легко голову сломать. Пишут, например, о том, что эта ракета способна поражать баллистические цели на дистанции 2,5 тысячи и более километров. При этом такие писатели не делают разницы между максимальной высотой перехвата (называют предел 100 км) и дальностью полета самой "Arrow 3", которая вряд ли превышает 200-300 км, и радиусом действия баллистических ракет (БР) противника.



Последний имеет значение для систем ПРО потому, что различные БР, в зависимости от своей дальности, имеют разную траекторию полета, которая, естественно, тем выше от Земли, чем дальше ракета должна улететь.



Кстати, именно по этой причине израильская система ПРО семейства "Arrow" в принципе неприменима против баллистических ракет, состоящих на вооружении Российской армии, о чем пишут в том числе западные военные издания:



"Ее возможности идеально подходят для противостояния иранским баллистическим ракетам средней дальности (БРСД) Ghadr-110 с дальностью 2000 км с апогеем 150 км. А также для перехвата на нисходящем участке БРСД Shahab-5 с заявленной дальностью 4000 км с апогеем 400 км.



Но она бесполезна против российских ракет ОТРК и МБР.



Действительно, ограниченные в недавнем прошлом, как и Соединенные Штаты, договором о РСМД, который запрещал разработку и внедрение ракет с дальностью полета от 500 до 5500 км, российские вооруженные силы в настоящее время имеют системы, расположенные только на этих двух концах.



Это, с одной стороны, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) типа "Ярс" или "Сармат", и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), таких как "Булава". Все они имеют дальность более 10 000 км и траекторию, на которой их невозможно перехватить с помощью "Arrow 3".



На другом конце по дальности полета находится ОТРК "Искандер-М", работающий по полубаллистической траектории на дистанции 500 км и высоте 50-60 км, что слишком мало для "Arrow 3". По этой же траектории осуществляет полет гиперзвуковой "Кинжал", имея при этом повышенную дальность: 1000 км в случае запуска с МиГ-31К и 2000 км – с Ту-22М3М. При этом "Arrow 3" не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми угрозами".



21 сентября с. г. в йеменской столице Сане состоялся военный парад, в ходе которого была впервые продемонстрирована БРСД типа Toufan. Она является самой дальнобойной в йеменском арсенале, так как ее максимальная дальность в 1950 км позволяет с севера Йемена поразить не только любую точку на территории Саудовской Аравии и ОАЭ, но и дотянуться до практически любой точки на территории Израиля. Теоретически именно эта ракета могла быть использована для удара по Израилю.



В любом случае, даже если допустить, что это не "духоподъемный" фейк израильской пропаганды, эта фактически полигонная ситуация в виде перехвата одной ракеты не может рассматриваться как полноценная боевая операция противоракетной обороны военного времени.



Просто потому, что одним из главных условий успешного прорыва противоракетной обороны является именно массированное применение средств ракетного нападения, чего в этом случае не было, даже если сам случай был.



Что же касается возможностей, которыми в данном спектре вооружений располагает Россия, то они представляются куда более разнообразными и существенно более эффективными, чем американо-израильские. Во-первых, потому, что в РФ уже создан класс зенитно-ракетных систем, обеспечивающих перехват баллистических ракет на высотах 200 и более километров.



"С-500 предполагается использовать также как защиту шахтных МБР России от средств нападения: ракеты С-500 с маневрирующими блоками с собственными РЛС для поражения кинетическим ударом способны сбивать вражеские ракеты-носители, доставляющие средства противоракетной обороны для поражения МБР России на самом уязвимом разгонном участке траектории, пока не произошло разделения боеголовок и выброса ложных целей. Высота поражения ракет и маневрирующих кинетических блоков С-500 достигает 200 км, что достаточно для прикрытия МБР с разгоном по настильной траектории, которая начинается от 100 км верхней границы атмосферы Про мнению National Interest, С-500, как ожидается, сможет одновременно перехватывать до десяти боеголовок, поступающих из космоса".



Кроме того, ранее российские системы ПРО уже показали свои возможности и в качестве противоспутникового оружия, что позволяет рассматривать их как уникальный инструмент стратегического сдерживания противника.



Российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д", его обломки не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности. 15 ноября 2021 года "Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", сообщили в военном ведомстве. Ранее космическое командование США заявило, что Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408". Россия 15 ноября 2021 года по московскому времени испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Ракета поразила российский спутник "Космос-1408", сообщали в американском ведомстве.



Разумеется, каждая страна, способная создавать высокотехнологичное противоракетное оружие, вправе претендовать на первенство в его применении. Однако туманная история с гипотетическим отражением удара единственной йеменской ракеты, даже если допустить, что таковой действительно имел место, а не является плодом пропагандистских потуг местных "креативных дизайнеров", никак не тянет на статус первого полноценного космического сражения в истории человечества хотя бы в силу того непреложного факта, что если прилетит больше ракет, чем одна, то все может пойти совсем не так. Источник - фонд стратегической культуры

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